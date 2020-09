HALIFAX, NS, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continuera de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, et d'assurer une relance économique sécuritaire, durable et verte. Les gens de la Nouvelle-Écosse se sont serré les coudes et ont fait leur part. Ces efforts collectifs nous ont aidés durant la pandémie. Ils continueront aussi de nous aider pendant que nous travaillons à bâtir un pays en santé, plus résilient et plus prospère pour tout le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Iain Rankin, ministre des Terres et des Forêts et député provincial de Timberlea-Prospect, et Richard Zurawski, conseiller du district 12 de la municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé le financement d'un nouveau centre récréatif communautaire à Beechville.

Cet investissement permettra de concevoir et de construire un centre communautaire pour les résidents des collectivités de Beechville, de Lakeside et de Timberlea. La nouvelle installation de loisirs et de remise en forme entièrement accessible permettra de mieux répondre aux besoins de la collectivité et remplacera le centre communautaire actuel, qui approche de la fin de sa durée de vie utile.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fait une contribution de plus de 3,2 millions de dollars. Le bénéficiaire, la municipalité régionale d'Halifax, verse plus de 2,6 millions de dollars.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures communautaires, récréatives et culturelles favorisent la santé et le bien-être des personnes et créent des collectivités fortes et dynamiques où les gens voudront s'enraciner et faire des affaires. Les résidents de tous âges de Beechville, de Lakeside et de Timberlea profiteront de ce nouvel endroit pour se rassembler, créer des liens et pratiquer des activités actives et saines, pour les années à venir. »

L'honorable Geoff Regan, député d'Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les centres communautaires sont la pierre angulaire de nos quartiers et le fondement de bons souvenirs pour de nombreuses familles de Nouvelle-Écosse. Notre investissement dans le nouveau centre communautaire accessible de Beechville, Lakeside et Timberlea encouragera l'adoption de modes de vie sains et actifs et contribuera à rapprocher les habitants de ces secteurs. »

L'honorable Iain Rankin, ministre des Terres et des Forêts, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Ce partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral apportera un renouveau indispensable à Beechville, Lakeside et Timberlea. Le remplacement de l'actuel centre récréatif désuet, dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, permettra aux résidents de disposer d'un lieu de loisirs, de socialisation, d'éducation et d'activités physiques qui rivalisera avec les meilleures installations de la Nouvelle-Écosse, et qui sera un véritable carrefour local pour les décennies à venir. »

Richard Zurawski, conseiller du district 12, municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars soutiennent les infrastructures vertes dans les collectivités du Canada .

. Le gouvernement du Canada a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie en augmentant la part fédérale des coûts des projets d'infrastructure publique.

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Krista Higdon, Conseillère en communication, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-220-6619, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca