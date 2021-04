WOLFVILLE, NS, le 12 avril 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Keith Irving, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député provincial de Kings South, et Dr Peter Ricketts, président et vice-chancelier de l'Université Acadia, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du terrain Raymond de l'Université Acadia, l'un des deux terrains de jeu extérieur en gazon artificiel de la vallée de l'Annapolis.

Ce projet consiste à enlever le gazon artificiel du terrain et à le remplacer par un nouveau gazon artificiel, ainsi qu'à installer les accessoires nécessaires à l'exploitation et à l'entretien efficaces du terrain. Ces améliorations permettront de créer un environnement plus sécuritaire et plus attrayant pour les étudiants, les membres de la collectivité et les organisateurs d'événements qui se servent du terrain pour les grands événements sportifs universitaires et communautaires.

Le gouvernement du Canada investit 400 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 400 000 $, tandis que l'Université Acadia et ses partenaires financiers locaux contribuent 400 000 $ au total.

« Tout au long de cette pandémie, nous avons agi rapidement pour veiller à ce que les Canadiens aient le soutien dont ils ont besoin maintenant, tout en regardant vers l'avenir. Les améliorations apportées au terrain Raymond permettront d'offrir un environnement plus sain et plus productif aux étudiants d'Acadia et aux membres de la collectivité de la vallée de l'Annapolis. Le plan d'infrastructure du Canada permet de renforcer nos collectivités maintenant pour assurer un avenir meilleur et plus vert après la pandémie. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le terrain de sports Raymond de l'Université Acadia fait partie intégrante des installations récréatives de l'université, mais aussi de la ville de Wolfville et de la région environnante. Le projet de remplacement du gazon artificiel permettra aux organisations sportives de la collectivité et aux organisateurs des compétitions provinciales de profiter de cette belle installation pour les années à venir. »

L'honorable Keith Irving, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député provincial de Kings South

« Cet investissement dans les infrastructures sportives et récréatives reconnaît le rôle central que jouent les installations d'Acadia, non seulement pour nos étudiants, mais aussi pour les gens des collectivités environnantes. Nous remercions nos partenaires et donateurs gouvernementaux et communautaires d'avoir investi dans le remplacement du gazon artificiel du terrain de sports Raymond. C'est un exemple de ce que nous pouvons accomplir en travaillant en partenariat. »

Dr Peter Ricketts, président et vice-chancelier de l'Université Acadia

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Brett Loney, Directeur des communications, Ministère des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, 902-497-0269

