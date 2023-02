MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU CAP-BRETON, NS, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, et l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la santé mentale et des dépendances, ont annoncé un investissement conjoint de 8 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique de plus de 200 logements sociaux dans la municipalité régionale du Cap-Breton.

Ces travaux d'amélioration consisteront à installer des chauffe-eau efficaces, ainsi que des matériaux d'isolation et d'étanchéisation à l'air, de même qu'à remplacer les systèmes de chauffage au mazout par des thermopompes électriques. Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de consommation d'énergie, ainsi qu'à améliorer le confort, la santé et la qualité de vie des gens qui vivent dans les logements sociaux du Cap-Breton.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de logement durables et abordables pour bâtir des collectivités résilientes où les gens veulent vivre. Je suis fier de travailler avec la province de la Nouvelle-Écosse pour aider à améliorer les logements sociaux au Cap-Breton et veiller à ce que les résidents puissent opter pour des logements modernes et plus écoénergétiques au moment de choisir leur lieu de résidence. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important d'investir dans l'énergie verte pour assurer un avenir durable à nos collectivités. Les investissements annoncés aujourd'hui seront avantageux pour les résidents du Cap-Breton qui vivent dans des logements sociaux puisqu'ils permettront de réduire les coûts énergétiques et de leur offrir un lieu de vie plus moderne et plus confortable. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

« Cet investissement fera une différence dans la qualité de vie des résidents qui vivent dans ces logements. Les avantages supplémentaires de ce projet comprennent la réduction des coûts d'exploitation des bâtiments, la réduction des gaz à effet de serre et la création d'emplois locaux partout au Cap-Breton. »

L'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la santé mentale et des dépendances, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent chacun 4 millions de dollars dans le projet.

et de la Nouvelle-Écosse investissent chacun 4 millions de dollars dans le projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 320 millions de dollars dans 56 projets d'infrastructures vertes en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, plus de 50 milliards de dollars ont été investis dans les collectivités de tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis dans les infrastructures d'énergie verte.

afin de soutenir des infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 1,3 milliard de dollars ont été investis dans les infrastructures d'énergie verte. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

