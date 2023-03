MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE QUEENS, NS, le 13 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, l'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics, et Darlene Norman, mairesse de la municipalité régionale de Queens, ont annoncé un financement conjoint de plus de 2,6 millions de dollars pour la modernisation des infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans la municipalité régionale de Queens.

Le financement servira à moderniser et renouveler des conduites d'eau, des égouts sanitaires et des égouts pluviaux et à démanteler le point de rejet des eaux usées dans la limite du bassin versant de Waterloo Est. Le projet prévoit également une nouvelle station de pompage des eaux usées, une nouvelle conduite de refoulement et un nouveau point de rejet des eaux pluviales. Le réseau d'égouts pluviaux sera conçu pour recevoir les eaux pluviales en cas de tempête centennale.

Une fois terminé, le projet améliorera la fiabilité et la capacité du réseau d'eau potable de la municipalité régionale de Queens. Il augmentera aussi sa capacité à traiter et à gérer les eaux usées et les eaux pluviales pour les années à venir.

Le remplacement et la modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées dans la municipalité régionale de Queens s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada de réduire la pollution de l'eau et de fournir de l'eau propre aux Canadiens.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, la municipalité régionale de Queens sera dotée d'une infrastructure moderne et fiable pour gérer les eaux pluviales et les eaux usées et faire en sorte que les résidents bénéficient de services fiables pour les années à venir. Notre gouvernement sait qu'en investissant dans des projets dans les régions rurales et urbaines du Canada, nous pouvons faire en sorte que les collectivités de toutes tailles jouissent de la meilleure qualité de vie possible. »

Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans nos réseaux d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées contribuent à protéger la santé à long terme des résidents de la région. Grâce au financement, la municipalité régionale de Queens bénéficiera d'un accès fiable à l'eau potable, et les conduites d'eaux usées auront non seulement la capacité nécessaire pour résister à l'usage quotidien, mais aussi aux graves tempêtes qui touchent notre région. »

L'honorable Kim Masland, ministre des Travaux publics, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Je suis très heureuse que le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse reconnaissent, par cette importante annonce de financement, l'importance de la santé du port de Liverpool. Grâce au soutien financier, la municipalité régionale de Queens sera en mesure de remplacer et de moderniser des infrastructures désuètes et inadéquates, ce qui contribuera à réaliser notre souhait collectif à long terme de voir une collectivité et une administration plus respectueuses de l'environnement. »

Darlene Norman, mairesse de la municipalité régionale de Queens

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 046 800 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 872 333 $. La municipalité régionale de Queens contribue un montant de 697 867 $.

investit 1 046 800 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 872 333 $. La municipalité régionale de Queens contribue un montant de 697 867 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 327 millions de dollars dans 60 projets d'infrastructure verte en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 50 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays pour financer des projets d'infrastructures publiques de calibre mondial et modernes. De cette somme, plus de 4,9 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures visant l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels font quotidiennement face les Canadiens et qui vont de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels font quotidiennement face les Canadiens et qui vont de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, à renforcer les économies locales et à bâtir des collectivités inclusives.

