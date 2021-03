CAP-BRETON, NS, le 17 mars 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et député de Sydney--Whitney Pier, au nom de l'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Mieux-être, ont annoncé le financement de deux projets destinés à réparer et à remettre en état l'infrastructure de l'hôpital régional du Cap-Breton.

Le premier projet vise à retirer et à remplacer la totalité du toit de l'hôpital régional du Cap-Breton. Le remplacement du toit permettra de prolonger la durée de vie de l'hôpital et de réduire les coûts d'entretien.

Le second projet vise à réparer et à remettre en état le plancher de l'hôpital. Les travaux comprendront le remplacement du plancher en métal et des tapis du système de CVC endommagés par des revêtements de sol en feuilles résistants. Les améliorations contribueront à favoriser un environnement hospitalier plus sain en réduisant les dommages causés par l'eau aux systèmes CVC et aux conduits et en améliorant le contrôle des infections grâce à l'élimination de l'accumulation de saletés.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,5 millions de dollars dans les projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit quant à lui plus de 1,1 million de dollars.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour stabiliser l'économie et pour soutenir les collectivités dans l'ensemble du pays. Les réparations et la remise en état de l'hôpital régional du Cap-Breton favoriseront un environnement plus sain et plus sécuritaire pour les patients et le personnel. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'hôpital régional du Cap-Breton est essentiel au maintien de la santé des habitants du Cap-Breton. Les améliorations apportées à l'hôpital permettront à notre collectivité de continuer d'avoir accès à des services de soins de santé modernes et de grande qualité. Ce projet contribuera également à créer des emplois locaux significatifs et bien rémunérés alors que nous nous remettons des répercussions économiques de la pandémie mondiale. »

Mike Kelloway, député de Cap-Breton--Canso

« La santé de notre province dépend de la santé de nos concitoyens. Des projets comme celui-ci soutiennent la prestation des services de santé en améliorant l'accès aux soins, en appuyant la rétention et le recrutement de professionnels de la santé et en amenant des emplois et des retombées économiques aux collectivités. Grâce à ce financement fédéral, la province améliore une importante infrastructure de soins de santé du Cap-Breton. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et député de Sydney--Whitney Pier, au nom de l'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Mieux-être

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Afin d'appuyer des projets de petite envergure, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

