LUNENBURG, NS, le 18 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Mark Furey, députée provinciale de Lunenburg West, Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg, et David Mitchell, maire de la municipalité de Bridgewater, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la construction d'un nouveau réservoir de stockage d'eau à la sortie 12 du village d'Osprey.

Le projet consiste à améliorer l'accès à l'eau potable et à fournir un meilleur débit en cas d'incendie afin de pouvoir répondre aux besoins à long terme de la municipalité en matière d'approvisionnement en eau. En plus d'un nouveau réservoir de stockage d'eau par gravité de 650 000 gallons, on construira également des infrastructures connexes afin d'établir le raccordement au système existant. Les investissements dans ce projet permettront d'assurer la santé des résidents et de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 960 000 $ au projet. La contribution des bénéficiaires, soit la municipalité de Lunenburg et la municipalité de Bridgewater, s'élève à plus de 770 000 $.

Citations

« Le Canada atlantique est en train de rouvrir, la saison de la construction est en cours et les Canadiens sont enthousiasmés par notre avenir. Le moment est venu de faire des investissements judicieux dans les infrastructures, comme le nouveau réservoir d'eau que nous construisons dans le village d'Osprey. Ce projet aidera à rendre la collectivité plus conviviale, plus accueillante et plus efficace, en plus de permettre à un plus grand nombre de Néo-Écossais de retourner au travail. Voilà une autre façon pour notre gouvernement de créer de bons emplois en investissant dans des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement provincial a le mandat de soutenir les municipalités afin de s'assurer que nous bénéficions de collectivités saines, sécuritaires et dynamiques. Cet investissement permettra de répondre aux besoins à long terme en matière de développement et d'approvisionnement en eau du village d'Osprey et des environs. »

L'honorable Mark Furey, députée provinciale de Lunenburg West

« Je suis très heureuse qu'on ait annoncé aujourd'hui que nos partenaires provinciaux et fédéraux se joindraient à la municipalité du district de Lunenburg et à la municipalité de Bridgewater pour investir dans la construction d'un réservoir de stockage d'eau afin d'améliorer la pression de l'eau pour la commission des services publics de la ville de Bridgewater. Cet important investissement dans les infrastructures permettra de régler les problèmes de pression d'eau, en plus de nous permettre d'ouvrir des terrains adjacents que la municipalité pourra desservir, ce qui favorisera une éventuelle croissance pour le village d'Osprey. »

Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg

« Il s'agit là d'un autre bon exemple de collaboration municipale, et je suis ravi de voir que cet important projet pourra commencer bientôt grâce au soutien des gouvernements fédéral et provincial. »

David Mitchell, maire de la municipalité de Bridgewater

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-eng.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Sarah Kucharski, Municipalité du district de Lunenburg, 902-541-1328, [email protected]; Patrick Hirtle, Municipalité de Bridgewater, 902-930-1382, [email protected]; Susan Mader Zinck, Conseillère en communications, Ministère des Affaires municipales, 902-499-1343, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca