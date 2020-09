EAST HANTS, NS, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada continuera de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et d'assurer une reprise économique sécuritaire, durable et plus écologique. Les Néo-Écossais se sont rassemblés et ont apporté leur contribution. Ces efforts collectifs nous ont aidés pendant la pandémie et continueront à le faire pendant que nous nous efforçons de construire un pays sain, plus résistant et plus prospère pour tous.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Margaret Miller, membre de l'Assemblée législative pour Hants East, et Jim D. Smith, préfet de la municipalité d'East Hants, ont annoncé l'octroi d'un financement destiné à l'amélioration de l'usine de traitement des eaux usées de la communauté de Shubenacadie, dans la municipalité d'East Hants.

Le projet vise à améliorer la qualité du système d'approvisionnement en eau et du système d'évacuation des eaux usées de la communauté. En plus de la modernisation de l'usine, les conduites principales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées menant à l'usine située sur Burgess Road seront remplacées.

Le gouvernement du Canada investira plus de 1,9 million de dollars dans ce projet, notamment dans le cadre du volet Infrastructure verte du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y contribue à hauteur de plus de 1,5 million de dollars. Le bénéficiaire, la municipalité d'East Hants, contribue à hauteur de plus de 1,2 million de dollars.

De tels investissements garantissent la santé des résidents et de nos collectivités, laquelle est un facteur clé de notre prospérité économique. Aussi la santé et la sécurité de tous les Canadiens restent-elles notre priorité absolue.

« Le soutien aux infrastructures locales, dont cet investissement dans les conduites principales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Shubenacadie, revêt une importance cruciale. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous veillons à ce que les Néo-Écossais aient accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Les infrastructures d'approvisionnement en eau modernes et efficaces sont essentielles pour favoriser des collectivités saines et résistantes et pour protéger l'environnement. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures fiables sont la fondation pour bâtir des collectivités fortes et durables. La nouvelle usine de traitement des eaux usées à Shubenacadie améliorera l'efficacité du système de traitement des eaux usées, protègera l'environnement et assurera la prospérité et la croissance de Shubenacadie. »

Margaret Miller, membre de l'Assemblée législative pour Hants East, au nom de l'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le remplacement de l'usine de traitement des eaux usées à Shubenacadie, construite à la fin des années 1960, constitue une priorité stratégique pour la municipalité d'East Hants. Cette mesure est indispensable au maintien de la bonne intendance de l'environnement et de la croissance économique de notre région. Les résidents de Shubenacadie attendaient cet investissement en infrastructure, et nous sommes heureux de nous associer aux gouvernements provincial et fédéral pour le concrétiser. »

Jim D. Smith, préfet de la municipalité d'East Hants

Dans le cadre du Plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du . 26,9 milliards de dollars de ce montant sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 799 millions de dollars dans 190 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 799 millions de dollars dans 190 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Plan . Dans le cadre des efforts de soutien des Canadiens et des collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet de plus de 33 milliards de dollars a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , afin d'aider au financement d'infrastructures résilientes face à la pandémie. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

, afin d'aider au financement d'infrastructures résilientes face à la pandémie. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera d'autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie, notamment en augmentant la part fédérale des coûts des projets d'infrastructures publiques.

