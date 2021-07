HALIFAX, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député de Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé un financement pour soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique de cinq bâtiments communautaires à Halifax.

Dans le cadre de ce projet, le Centre Banque Scotia, la bibliothèque Alderney Gate, le stade sportif de Sackville, le Centre BMO et la bibliothèque Keshen Goodman bénéficieront tous d'améliorations telles que l'intégration de la récupération de chaleur, des pompes à chaleur géothermiques et des contrôles améliorés, afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique. Les améliorations apportées à quatre des bâtiments comprendront également l'installation d'équipements d'énergie solaire.

Une fois terminé, le projet soutiendra l'objectif de la municipalité régionale d'Halifax, qui consiste à réduire de 75 % les émissions de l'entreprise et de la communauté par rapport aux niveaux de 2016 d'ici 2030.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3.9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à plus de 3,3 millions de dollars, tandis que celle de la municipalité régionale d'Halifax s'élève à plus de 2,6 millions de dollars.

Citations

« La réduction des émissions de notre environnement bâti est essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques. Cet investissement en partenariat avec la municipalité régionale de Halifax rendra ces importantes pièces d'infrastructure publique plus efficaces sur le plan énergétique, réduisant ainsi les coûts de chauffage et soutenant notre lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'un projet gagnant-gagnant. »

Andy Fillmore, député de Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Fournir des fonds pour aider les municipalités à devenir plus efficaces sur le plan énergétique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre est un moyen important de lutter contre le changement climatique. Ces investissements contribueront également à notre reprise économique après la pandémie en créant des emplois et en soutenant les entreprises locales, alors que nous nous efforçons d'obtenir une croissance plus inclusive et un avenir plus propre. »

Brendan Maguire, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse.

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 936 millions de dollars dans 290 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 936 millions de dollars dans 290 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure situés dans tout le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Patricia Jreige, Conseillère, Relations avec les médias, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Cellulaire : 902-718-7866, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca