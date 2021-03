HALIFAX, NS, le 17 mars 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Bien-Être de la Nouvelle-Écosse, a annoncé le financement de six projets qui permettront de rénover et de remettre en état plusieurs hôpitaux et installations médicales afin d'améliorer les mesures de sécurité liées à la COVID-19.

Les projets comprennent la réparation et la mise à niveau des systèmes de refroidissement, des systèmes électriques, de la pompe à eau, du calfeutrage extérieur, des unités de traitement de l'air, des lavabos pour le lavage des mains et de l'infrastructure audiovisuelle de l'hôpital IWK, ainsi que le remplacement des rideaux d'intimité par des barrières normalisées afin de mieux répondre aux normes de santé. Ces projets permettront d'assurer la sécurité et la santé du personnel, des patients et des visiteurs.

De plus, l'agrandissement du service d'urgence du Centre d'urgence et de traumatologie Charles V Keating de l'hôpital Halifax Infirmary fournira des espaces supplémentaires qui permettront de mieux répondre aux besoins fonctionnels et d'améliorer l'efficacité. Enfin, le Centre des sciences de la santé QEII bénéficiera de la rénovation de fenêtres, du remplacement d'une pompe de surpression d'incendie et de la mise à niveau du système de générateurs pour assurer le bon fonctionnement des services d'urgence.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue pour plus de 3,8 millions de dollars.

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour stabiliser l'économie et pour soutenir les collectivités dans l'ensemble du pays. Les réparations et la remise en état de plusieurs installations hospitalières et médicales favoriseront un environnement plus sain et plus sécuritaire pour les patients et le personnel. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La santé de notre province dépend de la santé de notre population. Les projets d'infrastructure comme celui-ci vont au-delà des travaux de construction. Ils contribueront à améliorer l'accès des Néo-Écossais aux soins et à favoriser le maintien en poste et le recrutement de professionnels de la santé. Grâce à ce financement fédéral, ainsi qu'à d'autres investissements provinciaux importants dans des projets de soins de santé dans toute la province, nous avons une occasion unique de repenser et de restructurer la façon dont nous fournissons les soins de santé. »

L'honorable Zach Churchill, ministre de la Santé et du Bien-Être

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada.

, le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets existants du Programme ont également été adaptés de manière à inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Afin d'appuyer des projets de petite envergure, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure dans toute la Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Document d'information : Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans des hôpitaux et des installations médicales afin de répondre aux répercussions de la COVID-19

Un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir des projets d'amélioration de l'infrastructure dans des établissements hospitaliers et médicaux de la région municipale d'Halifax.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle Écosse fournit plus de 3,8 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Lieu Titre du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Municipalité

régionale

d'Halifax Hôpital IWK -

Rénovations,

réparations et mises à

niveau Les mises à niveau comprennent de nouveaux systèmes de refroidissement et le remplacement de deux transformateurs électriques dans le pavillon des enfants. Ces améliorations permettront de renforcer la sécurité du personnel et des visiteurs de l'hôpital en maintenant la température intérieure à un niveau acceptable et en réduisant les défaillances opérationnelles. 2 092 000 $ 523 000 $ Municipalité

régionale

d'Halifax Hôpital IWK -

Projet de traitement de l'air,

de sécurité et de lutte

contre les infections Le remplacement d'une unité de traitement de l'air dans le pavillon des enfants, l'amélioration du système de traitement de l'air et le remplacement des lavabos de lavage des mains dans le pavillon des femmes et le bâtiment de liaison, ainsi que l'installation de portes coulissantes pour remplacer les rideaux d'intimité amélioreront les mesures de sécurité pour les patients, y compris les mesures liées à la COVID‑19. 1 060 000 $ 265 000 $ Municipalité

régionale

d'Halifax Hôpital IWK - Projet

de traitement de l'air,

de sécurité et de lutte

contre les infections -

Phase 2 La modernisation de l'infrastructure audiovisuelle dans les salles de réunion pour favoriser le travail et la formation à distance, la rénovation de l'officine principale de la pharmacie, l'amélioration de l'espace de l'unité de naissance pour réduire les risques pour la sécurité des patients et du personnel, l'agrandissement de la salle d'attente pour les prélèvements sanguins pour respecter les directives de sécurité et le remplacement des rideaux d'intimité par des barrières normalisées amélioreront les mesures de sécurité pour les patients, y compris les mesures liées à la COVID‑19. 1 900 000 $ 475 000 $ Municipalité

régionale

d'Halifax Hôpital IWK -

Rénovations,

réparations et mises à

niveau - Phase 2 La mise à niveau de la pompe de surpression d'eau, le remplacement du calfeutrage des bâtiments de l'hôpital IWK, l'amélioration des systèmes d'eau chaude dans les pavillons des enfants et des femmes, ainsi que l'amélioration des salles électriques et des systèmes électriques réduiront le nombre de réparations requises et augmenteront la sécurité des patients et du personnel. 668 000 $ 167 000 $ Municipalité

régionale

d'Halifax Reconfiguration du

Centre d'urgence et

de traumatologie

Charles V Keating de

l'hôpital Halifax

Infirmary L'agrandissement et la mise à niveau des espaces supplémentaires du service d'urgence de l'hôpital entraîneront une augmentation de la superficie brute du service afin de mieux répondre aux besoins fonctionnels de l'espace actuel. 7 000 880 $ 1 750 220 $ Municipalité

régionale

d'Halifax Rénovation/

renouvellement des

actifs du Centre des

sciences de la santé La rénovation des fenêtres du Nova Scotia Rehabilitation Centre, le remplacement des conduites d'alimentation et de service de la pompe de surpression d'incendie sur le site de l'hôpital Halifax Infirmary, la remise en état d'un système de générateur au Nova Scotia Rehabilitation Centre et la modernisation de la menuiserie des salles d'opération de l'Hôpital général Victoria amélioreront la sécurité du personnel et des visiteurs et garantiront le bon fonctionnement des services d'urgence. 2 652 000 $ 663 000 $

