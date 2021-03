HALIFAX, NS, le 30 mars 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, et l'honorable Geoff Regan, député de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et député de Sydney--Whitney Pier, ont annoncé l'octroi d'un financement pour cinq projets visant à installer des salles de classe modulaires dans des écoles de la municipalité régionale de Halifax en réponse aux répercussions de la COVID-19.

Ces projets comprennent l'acquisition et l'installation de 47 salles de classe modulaires et de huit toilettes dans cinq écoles locales. Les installations à l'école primaire Park West, à l'école primaire Grosvenor-Wentworth, à l'école primaire Fairview Heights, à l'école secondaire Clayton Park et à l'école communautaire Basinview Drive profiteront au personnel et aux élèves en permettant d'ajouter rapidement et efficacement des salles de classe et des toilettes, afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage et de respecter les directives de sécurité relatives à la COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre plus de 4 millions de dollars.

Citations

« Au courant de cette pandémie, nous avons agis rapidement pour s'assurer que les Canadiens ont le soutien dont ils ont besoins maintenant, tout en regardant aussi vers l'avenir. L'ajout de salles de classe modulaires dans nos écoles d'Halifax favorisera un environnement plus sain et plus productif pour les élèves et le personnel pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet de bâtir nos collectivités maintenant pour un avenir meilleur et plus vert après la pandémie. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis ravi de participer à cette annonce de financement pour des espaces éducatifs supplémentaires et des améliorations aux bâtiments scolaires qui profiteront aux élèves et au personnel de la municipalité régionale d'Halifax. Ces salles de classe modulaires amélioreront la qualité de l'expérience et de l'éducation des élèves, et elles faciliteront la gestion des directives de sécurité actuelles relatives à la COVID-19. »

L'honorable Geoff Regan, député de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Nouvelle-Écosse, et en particulier Halifax, continue de connaître une forte croissance démographique. Les investissements que nous effectuons pour ajouter des salles de classe modulaires dans les écoles nous permettent de répondre à cette croissance de manière rapide et efficace, tout en offrant des classes sécuritaires et confortables à nos élèves et à nos enseignants. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, et député de Sydney--Whitney Pier

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected], Violet MacLeod, Ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Cell. : 902-237-7367, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc @canada.ca

