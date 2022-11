OTTAWA, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 348 460 $ dans sept collectivités de la Nouvelle-Écosse. Ce financement aidera ces dernières à prendre des décisions fondées sur des données relatives aux infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

La Municipalité du district d'East Hants reçoit 50 000 $ pour évaluer la capacité actuelle d'une station de traitement de l'eau et d'une station de traitement des eaux usées et pour comparer cette capacité aux besoins futurs en matière de traitement de l'eau. La municipalité recueillera également des données sur la gestion des actifs pour la modélisation informatique des réseaux existants de traitement de l'eau, des eaux usées et des eaux pluviales afin de déterminer les besoins en actifs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Nous sommes fiers d'investir dans des projets de gestion des actifs d'infrastructure afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Grâce à ce financement, les collectivités de la Nouvelle-Écosse disposeront de la technologie et des ressources dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées et suivre des pratiques de gestion exemplaires qui feront croître l'économie et augmenteront leur résilience. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une bonne gestion des actifs, notamment des routes, des ponts, des bâtiments et des systèmes de traitement d'eau, est primordiale pour renforcer nos municipalités. C'est pourquoi la FCM offre son programme de gestion des actifs municipaux aux municipalités de la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs au pays afin de les aider à adopter de solides pratiques dans ce domaine et à recueillir et analyser des données pour prendre de bonnes décisions d'investissement. »

Taneen Rudyk, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM).

Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Des informations supplémentaires sur les sept initiatives coordonnées par la municipalité se trouvent dans le document d'information.

