VICTORIA, BC, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont réalisé l'importance de la planification et de la prise de mesures collectives soutenues en cette année de pandémie hors de l'ordinaire. La pandémie de COVID-19 se terminera un jour, mais les changements climatiques perdureront. Il est essentiel d'investir dans des solutions novatrices visant à réduire la pollution et à améliorer l'efficacité énergétique pour bâtir des collectivités plus propres et plus saines, ainsi que pour favoriser une croissance économique durable.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 23 millions de dollars pour la station de traitement des eaux usées de McLoughlin Point dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV). Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et versé aux municipalités par la FCM.

Cette station de traitement offrira l'un des niveaux de traitement des eaux usées les plus élevés grâce à un processus en trois étapes, et elle est soutenue par la modernisation des systèmes de collecte et de transport, ainsi que par la nouvelle installation de traitement des résidus.

Le processus de traitement tertiaire comprend la séparation physique des solides des eaux usées, suivie d'un processus biologique utilisant des micro-organismes pour décomposer les composés organiques avant que les eaux usées ne passent à travers un filtre à disques en tissu, ce qui réduit davantage les contaminants comme les produits pharmaceutiques, les microplastiques et les produits de soins personnels.

Les eaux usées non traitées de sept municipalités qui étaient auparavant déversées dans le détroit de Juan de Fuca vont maintenant passer par ce processus rigoureux qui permettra de réduire la pollution dans le cours d'eau, ainsi que de dépasser les normes provinciales et fédérales en matière de traitement des eaux usées.

La station de traitement des eaux usées est dotée d'un toit vert et permettra de récupérer l'énergie thermique des eaux usées pour chauffer les bâtiments de McLoughlin Point. Les autres caractéristiques de conception durable incluent l'éclairage au DEL et un sécheur dans l'installation de traitement des résidus alimenté par le biogaz créé par le processus de digestion.

« Le système moderne de traitement des eaux usées de McLoughlin Point, dans le DRC, est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les collectivités et les gouvernements s'unissent pour bâtir un avenir plus durable. En investissant 23 millions de dollars dans ce modèle d'innovation en matière d'infrastructure verte, le gouvernement du Canada aide à protéger le précieux environnement de l'île de Vancouver, à économiser de l'argent, et à améliorer la qualité de vie de plus de 320 000 personnes vivant dans la région. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, économiser l'argent des Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Leur leadership dans la mise en œuvre de solutions locales pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre nous aideront à atteindre nos objectifs et nous dirigeront vers un avenir à émissions nettes zéro en s'appuyant sur le travail déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités possèdent 60 % des infrastructures du pays. C'est pourquoi il est crucial d'agir sur le terrain, et c'est justement ce qui se passe. Les gouvernements de proximité, comme le district régional de la capitale, appliquent des solutions vertes novatrices qui peuvent être reproduites et élargies à grande échelle partout au pays pour avoir le plus grand effet possible. Les systèmes modernes de traitement des eaux usées ne sont pas seulement bons pour l'environnement, ils permettent également aux gens de vivre plus sainement. C'est ce dont il est question dans l'annonce d'aujourd'hui : les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

« Le District régional de la capitale remercie la Fédération canadienne des municipalités pour son importante contribution au projet de traitement des eaux usées, qui permettra de fournir un traitement tertiaire pour les eaux usées des municipalités de Victoria, Esquimalt, Saanich, Oak Bay, View Royal, Langford et Colwood, et des nations d'Esquimalt et de Songhees. En accordant un prêt de 20 M$ et une subvention de 3 M$ dans le cadre du Fonds municipal vert, la Fédération canadienne des municipalités réalise un investissement important dans l'environnement côtier. »

Colin Plant, président du conseil, district régional de la capitale

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

et mis en œuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans 540 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

