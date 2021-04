LACHINE, QC, le 8 avril 2021 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorent l'efficacité énergétique et trouvent de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

Aujourd'hui, Anju Dhillon, députée de Dorval-Lachine-LaSalle, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et Garth Frizzell, président de la FCM, ont annoncé un financement de 991 200 $ dans le cadre du FMV pour des études de faisabilité, des plans et des projets pilotes dans cinq collectivités au Québec.

Dans l'arrondissement montréalais de Lachine, on élaborera un plan visant à transformer une ancienne zone industrielle en un quartier écologique destiné à accueillir 4500 nouveaux ménages. Ce plan de développement aura des objectifs de développement durable, y compris une réduction des gaz à effet de serre et un meilleur accès aux services et aux infrastructures publiques. Il comprendra un processus de concertation ainsi que des études portant sur un système urbain de chauffage et de climatisation, un plan de déplacement structuré ainsi que la gestion et la valorisation des déchets.

Dans la région de Matane, la Société d'aide au développement des collectivités mènera une étude de faisabilité en collaboration avec l'Université de Sherbrooke sur les méthodes permettant de recycler et de revaloriser les pales d'éoliennes pour éviter qu'elles ne finissent dans les sites d'enfouissement.

En collaboration avec la Ville de Québec, la Ville de Lac-Delage mènera un projet pilote en vue de préserver le lac Saint-Charles, la principale source locale d'eau potable, et de respecter les normes environnementales. Pour ce faire, on utilisera une toute nouvelle technologie, développée par le Centre de recherche industrielle du Québec, pour épurer les eaux usées industrielles et municipales à même le système d'étangs aérés en place.

Dans la municipalité de Val-Joli en Estrie, un projet pilote aura pour but de réaménager un immeuble, anciennement occupé par une station-service et un dépanneur, pour le convertir en espaces commerciaux et résidentiels. Le terrain sera également réhabilité au moyen d'une nouvelle technique de pointe, qui sera utilisée pour la première fois au Québec.

À la suite de consultations publiques, la Municipalité d'Adstock réexaminera ses plans d'aménagement du territoire et ses pratiques d'urbanisme en y intégrant des principes d'exploitation durable et en tenant compte de l'incidence des changements climatiques.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des solutions innovantes pour faire en sorte que nos collectivités soient plus saines et plus résilientes. Les projets verts que nous annonçons aujourd'hui aideront les collectivités du Québec à devenir plus éco-efficientes, à protéger l'environnement et donc à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Anju Dhillon, députée de Dorval-Lachine-LaSalle, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans un avenir plus vert pour les collectivités du Québec. Ensemble, nous réduisons les émissions pour bâtir un avenir durable. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans l'action climatique. Ces projets locaux et novateurs à travers le Québec contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à créer des communautés plus propres et plus saines pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité influencent la moitié des émissions de gaz à effet de serre au pays, d'où l'importance d'agir localement. Avec l'appui du Fonds municipal vert, c'est ce qui se fait sur le terrain : les municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions novatrices pour le climat, notamment en réduisant les émissions de GES par l'électrification des véhicules municipaux. En misant sur cette expertise locale, nous serons mieux outillés pour atteindre les objectifs du Canada en matière de climat. Lorsque les ordres de gouvernement travaillent et agissent ensemble pour l'environnement, nous bâtissons des collectivités plus résilientes. »

Garth Frizzell, président de la FCM

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1,65 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada.



Le FMV a permis de créer plus de 11 650 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans plus de 1 000 projets d'infrastructure au Québec.

