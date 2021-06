Le Canada et la FCM investissent pour la résilience des collectivités à Waterloo

WATERLOO, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives qui réduisent les émissions et accroissent la résilience des collectivités, nous créons de bons emplois dans la classe moyenne et bâtissons un avenir fondé sur des énergies peu émettrices.

La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse ainsi que députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui avec la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Joanne Vanderheyden, un investissement de 4,5 millions de dollars du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans des projets pour améliorer la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées et la fluidité de la circulation routière dans la région de Waterloo.

La municipalité régionale de Waterloo recevra 1,9 million de dollars pour moderniser sa station de traitement des eaux usées de Hespeler en la dotant d'un réacteur à biofilm aéré sur membrane qui abaissera les coûts d'exploitation, soutiendra la croissance future de la municipalité, améliorera la qualité de l'eau et réduira la consommation d'énergie et la production de matières résiduelles.

Elle recevra aussi 2,4 millions de dollars pour implanter un nouveau système de gestion de la circulation à 275 intersections dans le but d'améliorer la fluidité dans toute la région. Le nouveau système collectera des données pour mieux orchestrer la circulation des piétons, cyclistes, véhicules de transport en commun rapide et véhicules d'urgence, afin d'améliorer la sécurité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La Ville de Waterloo recevra 175 000 $ pour étudier le risque que du chlorure de sodium provenant des installations de gestion des eaux pluviales s'infiltre dans le sous-bassin hydrographique du ruisseau Laurel. L'étude utilisera un modèle conçu par l'Université de Guelph pour les eaux souterraines. L'essai et la vérification du modèle à Waterloo bénéficieront aux collectivités de tout le pays, partout où la contamination d'aires à haut risque par le chlorure de sodium est une préoccupation.

Ces projets montrent que le FMV continue, comme il le fait depuis 20 ans, à soutenir des projets écologiques transformateurs au niveau communautaire. Depuis la création du Fonds, le gouvernement du Canada y a investi 1,65 milliard de dollars, ce qui a permis à des municipalités de contribuer à des projets qui, comme celui-ci, tirent parti des ressources locales pour offrir des solutions originales.

Citations

« Les administrations locales influent sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Des actions locales sont donc primordiales. C'est justement ce qui se passe grâce au soutien du Fonds municipal vert : des municipalités de toutes tailles adoptent des solutions futées pour réduire leur empreinte carbone. La mobilisation de cette expertise locale est essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Quand des ordres de gouvernement travaillent ensemble pour réduire les émissions, des collectivités plus résilientes se bâtissent. »

Joanne Vanderheyden

Présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Les solutions écologiques locales créent de l'emploi, réduisent les émissions et bâtissent une économie plus prospère et plus durable pour tout le monde. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des projets municipaux, nous soutenons des écotechnologies locales qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et perfectionnent la gestion de l'eau. Ensemble, nous améliorons les infrastructures et aidons le Canada à atteindre ses objectifs climatiques. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Députée de Waterloo

« Les villes sont des partenaires clés pour lancer des solutions climatiques pratiques. Par le biais du Fonds municipal vert, nous les soutenons dans leurs efforts pour réduire les émissions au moyen de projets comme des rénovations écoénergétiques, des projets pilotes de transport électrique et hybride électrique, et l'amélioration de l'efficacité énergétique du traitement des eaux usées. En travaillant de concert, nous pouvons créer de bons emplois, stimuler l'économie, protéger l'environnement et bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre des Infrastructures et des Collectivités

« Les Canadiens de diverses collectivités partout au pays travaillent fort pour réduire la pollution et créer des emplois. L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons et de nos immeubles contribuera à ces objectifs, tout en aidant les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les eaux de ruissellement qui s'écoulent aujourd'hui dans les bassins d'eaux pluviales pourraient faire partie demain de nos ressources en eau potable dans le sol et dans la rivière Grand. Une eau potable propre et salubre commence par la protection de ces sources d'eau. Ces tests nous donneront une idée de l'efficacité de nos bassins d'eaux pluviales à gérer la contamination par le sel et de la possibilité d'améliorer cette performance dans les zones à risque. L'eau traverse les frontières des collectivités, et nous avons tous un rôle à jouer en tant que gardiens de cette importante ressource. »

Dave Jaworsky

Maire, Ville de Waterloo

