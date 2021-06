OTTAWA, ON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Tandis que nous continuons à nous adapter aux nouvelles réalités physiques, sociales et économiques liées à la COVID-19, tous les ordres de gouvernement collaborent pour assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens. Cela consiste notamment à fournir aux collectivités locales des outils et un soutien pour la prise de décisions fondées sur des données probantes qui les aideront à planifier un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère pour toute la population.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans 39 nouveaux projets réalisés dans des collectivités en Ontario dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), qui est mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités au nom du gouvernement fédéral. Le programme aide les municipalités à renforcer la planification et la prise de décisions en matière d'infrastructures locales en augmentant la capacité de gestion des actifs locaux grâce à des investissements dans des activités telles que la formation à la gestion des actifs, l'amélioration des technologies et des logiciels, ainsi que l'échange de renseignements.

Avec le financement du PGAM :

Le Canton de Tehkummah va élaborer un plan de gestion des actifs, mettre en œuvre un logiciel et suivre une formation. Ce plan fera progresser les données sur les actifs et permettra au personnel de toute l'organisation de participer à la planification des actifs.

va élaborer un plan de gestion des actifs, mettre en œuvre un logiciel et suivre une formation. Ce plan fera progresser les données sur les actifs et permettra au personnel de toute l'organisation de participer à la planification des actifs. Le Canton d'Addington Highlands améliorera le plan de gestion des actifs et offrira au personnel une formation sur la gestion des actifs et le logiciel correspondant.

améliorera le plan de gestion des actifs et offrira au personnel une formation sur la gestion des actifs et le logiciel correspondant. La Ville de Woodstock fera inspecter par des ingénieurs-conseils divers éléments des bâtiments, comme le toit, l'intérieur, les systèmes électriques et mécaniques et la structure interne, et fournira une évaluation de l'état actuel de ces éléments pour chaque bâtiment inspecté. Les consultants et le personnel municipal établiront un cadre financier pour les besoins d'entretien afin d'assurer un niveau de service durable et acceptable.

Vous trouverez des renseignements sur les 39 projets dans le document d'information.

« Les 39 projets annoncés aujourd'hui permettent aux municipalités de l'Ontario de disposer des outils et de la technologie nécessaires pour prendre des décisions éclairées à long terme. Nous sommes fiers d'investir dans des projets de gestion des actifs d'infrastructure qui aideront les collectivités à développer leur économie locale et à améliorer la qualité de vie de leurs résidents. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités rurales sont au cœur de l'économie canadienne et comptent parmi les meilleurs endroits où vivre au Canada. Les investissements intelligents dans les infrastructures aident les petites collectivités à croître, à renforcer leur économie et à améliorer la qualité de vie de leurs résidents. Grâce à des projets comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, notre gouvernement contribue à faire en sorte que les dirigeants locaux, en particulier ceux des régions rurales, disposent des outils nécessaires pour planifier à long terme et bâtir des collectivités rurales plus fortes dès maintenant et pour les générations futures. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« C'est une excellente nouvelle de voir Thorold recevoir des fonds pour l'aider à s'assurer de fournir le meilleur niveau de service possible à ses citoyens. Qu'il s'agisse d'entretenir les routes et les trottoirs, de veiller à la qualité de l'eau potable ou d'entretenir nos parcs, nos sentiers et nos terrains de jeux, les municipalités fournissent les services essentiels dont chaque collectivité a besoin chaque jour. Le fait de bien gérer ces ressources est un travail de tous les instants que Thorold prend très au sérieux. »

Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Lorsque les collectivités rurales prospèrent, le Canada prospère. Les investissements dans les projets de gestion des actifs d'infrastructure sont importants pour assurer la réussite de tous les résidents du Sud-Ouest de l'Ontario. Cela inclut les membres des collectivités rurales, comme celles situées dans le comté de Middlesex. Le Canada rural est tout aussi important que le Canada urbain, et cette vision continuera d'orienter les investissements du gouvernement fédéral. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord

« Le financement que notre collectivité recevra dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux aidera la Ville de Kingston à s'assurer qu'elle dispose de la technologie et des ressources nécessaires pour prendre des décisions fondées sur des données probantes pour la planification à long terme. Alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie de COVID-19, des investissements comme celui-ci sont essentiels pour aider les municipalités du Canada à planifier un avenir plus prospère et à faire croître leurs économies locales. »

Mark Gerretsen, député, Kingston et les Îles

« Alors que nous continuons de lutter ensemble contre la COVID-19, tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour renforcer les capacités et fournir aux Canadiens les outils et le soutien dont ils ont besoin. Cet investissement de 50 000 $ pour les collectivités de Red Rock et de Dorion permettra de renforcer leurs outils de gestion des actifs grâce à de nouvelles formations, de nouveaux logiciels et de nouvelles capacités de conception de programmes. »

L'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord et ministre de la Santé

« Je suis heureux de voir que le canton de Mattawan reçoit des fonds dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux. Nos villes et municipalités rurales méritent d'avoir la possibilité de se développer et de renforcer leur économie. En investissant dans les infrastructures et surtout dans la formation à la gestion des actifs, dans l'amélioration des technologies et des logiciels et dans le partage de l'information, on donne aux municipalités comme le canton de Mattawan une chance de connaître une forte reprise économique après la pandémie de Covid-19. »

L'honorable Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming

« Dans le cadre du Programme municipal de gestion des actifs, la FCM continue d'aider les municipalités de toutes tailles, surtout les petites et rurales, à gérer l'infrastructure municipale et à prendre des décisions en matière d'investissement fondées sur des données fiables. La FCM soutient les collectivités d'un océan à l'autre en fournissant du financement, de la formation et des ressources pour développer des solutions durables qui fonctionnent et qui améliorent la qualité de vie des résidents. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux de 110 millions de dollars, mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada, on a investi dans plus de 962 projets de gestion des actifs municipaux.

de 110 millions de dollars, mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada, on a investi dans plus de 962 projets de gestion des actifs municipaux. Le PGAM offre du financement, de la formation et des ressources pour aider les municipalités à renforcer leurs pratiques de gestion des actifs, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en matière d'investissements dans les infrastructures.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique dans divers domaines, notamment les projets d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe et les infrastructures résilientes aux pandémies.

De plus, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant du coronavirus au cours des deux prochaines années.

En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure.

, le gouvernement du Canada a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans plus de 3 200 projets d'infrastructure. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi 28 milliards de dollars dans plus de 18 000 projets d'infrastructure dans des collectivités de moins de 100 000 habitants. Plus de 6 100 kilomètres d'autoroutes et de routes et 103 ponts ont été construits, réparés ou améliorés dans les collectivités rurales, et plus de 3 134 projets permettent aux collectivités rurales d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables.

Le Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral est conçu pour fournir aux municipalités une source de financement stable et prévisible. En 2020-2021, l' Ontario a reçu plus de 816 millions de dollars dans le cadre du FTE fédéral pour financer ses besoins d'infrastructure les plus urgents.

