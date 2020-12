Le Canada et la FCM investissent dans des infrastructures vertes à l'Île-du-Prince-Édouard

SUMMERSIDE, PEI, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont réalisé l'importance de la planification et de mesures collectives soutenues en cette année de pandémie hors de l'ordinaire. La pandémie de COVID-19 se terminera un jour, mais les changements climatiques perdureront. Les décisions en matière d'infrastructure que nous prenons aujourd'hui permettront de bâtir des collectivités plus propres et plus saines grâce à des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et créer une croissance économique durable.

Même durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables de toutes tailles. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Garth Frizzell, président de la FCM, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 11,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert pour bâtir des installations de production d'énergie solaire et de stockage à Summerside.

Le projet de Summerside Sunbank permettra d'intégrer un système de production d'énergie solaire et de stockage au réseau intelligent existant de la Ville et de générer jusqu'à 32 000 mégawattheures d'énergie solaire par année. Le projet permettra à la Ville de répondre à 62 pour cent de ses besoins en électricité grâce à de l'énergie renouvelable et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 128 tonnes par année. Le projet devrait également créer 210 emplois équivalents temps plein pendant la construction et l'exploitation du projet au cours de sa durée de vie. De plus, dans le cadre du Fonds municipal vert, la Ville de Summerside fera part des leçons qu'elle aura tirées et de ses pratiques novatrices à d'autres municipalités qui souhaiteraient entreprendre un projet similaire.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à un investissement fédéral de plus de 26,3 millions de dollars annoncé en janvier 2020 dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à un avenir propre et durable pour la prochaine génération d'insulaires grâce à des investissements dans les infrastructures vertes. Le projet novateur de Summerside créera de bons emplois pour les résidents et soutiendra les entreprises locales. Ce projet renforcera notre collectivité, soutiendra la croissance économique et aidera Summerside à répondre à ses futurs besoins en électricité. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous réduisons les émissions, créons des emplois et aidons Summerside à produire sa propre électricité grâce à une source d'énergie renouvelable. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Les solutions locales novatrices qu'elles mettent au point pour réduire les émissions de gaz à effet de serre nous aideront à atteindre nos objectifs et nous dirigeront vers un avenir à émissions nettes zéro en s'appuyant sur le travail déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité influencent la moitié des émissions de gaz à effet de serre au pays, d'où l'importance d'agir localement. Avec l'appui du Fonds municipal vert, c'est ce qui se fait sur le terrain : les municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions novatrices pour le climat, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par la production locale d'énergie renouvelable. En misant sur cette expertise locale, nous serons mieux outillés pour atteindre les objectifs du Canada en matière de climat. Lorsque les ordres de gouvernement travaillent et agissent ensemble pour l'environnement, nous bâtissons des collectivités plus résilientes. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

« Avec cette annonce, les résidents de Summerside peuvent à nouveau montrer leur esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. Cette annonce et les partenariats qui l'ont rendue possible soulignent une fois de plus la valeur de notre service public d'électricité et la capacité que nous avons de nous adapter, de faire preuve de souplesse et d'assurer un leadership national dans ce secteur. Summerside a toujours cherché à tirer parti des actifs de sa collectivité pour accroître son potentiel économique et renforcer ses partenariats, et la journée d'aujourd'hui marque une étape importante dans ce cheminement vers une énergie 100 % renouvelable. »

Basil Stewart, maire de la Ville de Summerside

Faits en bref

Le Fonds municipal vert est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités.

et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 365 millions de dollars dans 132 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

