COMTÉ DE KINGS, NS, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités mettent au point des solutions innovantes pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Même pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) pour soutenir des collectivités plus durables de toutes tailles. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et offert aux municipalités par la FCM.

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles, et de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui plus de 540 000 $ pour deux nouveaux projets dans des collectivités de la Nouvelle-Écosse par l'entremise du FMV.

Le comté de Kings étudiera la faisabilité de la construction d'un centre d'ingénierie et de travaux publics à consommation énergétique nette zéro. L'étude tiendra compte des besoins du parc de véhicules, des équipements connexes et du stockage de l'énergie de l'alimentation de secours dans le cadre de la réfection du bâtiment. S'il est construit, ce bâtiment serait le premier bâtiment des opérations municipales à consommation énergétique nette zéro dans la province et servirait de projet de démonstration pour d'autres municipalités de la région de l'Atlantique et dans d'autres milieux ruraux.

La municipalité régionale de Windsor-West Hants entreprendra un projet pilote pour réduire la consommation d'énergie au Windsor Elms Village, un foyer de soins de longue durée à but non lucratif de West Hants. Le projet pilote mettra en œuvre une profonde rénovation énergétique, comprenant une mise à niveau de l'éclairage et des modifications des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui améliorera le confort des résidents et la résilience de l'établissement au changement climatique. S'il est mis en œuvre avec succès, le projet pilote devrait permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement de 55 % et les émissions de gaz à effet de serre de 50 %.

La pandémie nous a donné l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos collectivités, d'engager des conversations constructives sur la prise en charge des personnes qui nous entourent et de réfléchir au type d'avenir que nous voulons créer. Ensemble, avec nos partenaires, nous allons construire un Canada plus juste et plus résilient, dans l'intérêt de tous.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des solutions innovantes pour aider les habitants à vivre dans des collectivités plus propres et plus saines. Les projets verts du comté de Kings et de Windsor-West Hants ne viseront pas seulement à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire la pollution, ils aideront les collectivités à développer de nouveaux moyens de résister au changement climatique et à protéger le bien-être des familles. »



Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, réduire les coûts pour les Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans l'action en faveur du climat. Leurs solutions locales pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre s'appuieront sur le travail déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les solutions locales appliquées à grande échelle ont d'importantes répercussions nationales, comme la croissance économique et la réduction des émissions que le Canada doit réaliser afin d'atteindre ses cibles en matière de changements climatiques. Que ce soit en améliorant l'efficacité énergétique, en émettant moins de gaz à effet de serre ou en renforçant les infrastructures locales, les gouvernements de proximité y parviennent de façon efficace et rentable en bâtissant des ponts entre les besoins sur le terrain et les réalités locales. Avec l'appui d'un partenariat fédéral-municipal solide, le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités à faire ce qu'elles font le mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent 544 450 $ dans deux projets en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Fonds municipal vert :

et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent 544 450 $ dans deux projets en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Fonds municipal vert : comté de Kings : 44 450 dollars pour une étude de faisabilité sur la construction d'un centre d'opérations à consommation énergétique nette zéro;

pour une étude de faisabilité sur la construction d'un centre d'opérations à consommation énergétique nette zéro;

municipalité régionale de Windsor-West Hants : 500 000 dollars pour un projet pilote visant à améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique dans un établissement de soins de longue durée en milieu rural.

pour un projet pilote visant à améliorer l'efficacité énergétique et la résilience climatique dans un établissement de soins de longue durée en milieu rural. Le FMV est un programme d'un milliard de dollars, financé par le gouvernement du Canada et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités.

et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 300 projets.

Les projets financés par le FMV ont permis de réduire de 2,6 millions de tonnes les émissions de GES, ce qui équivaut à retirer 594 000 voitures de la circulation.

Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et étendue à l'échelle du pays pour relever les défis climatiques du Canada .

. Le FMV a créé plus de 10 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, doté de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés afin d'inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie en augmentant la part des coûts fédéraux pour les projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant pour soutenir les collectivités dans la mise en œuvre de nouveaux moyens novateurs d'adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Produits connexes

Document d'information - projet dans le comté de Kings

Document d'information - projet dans la municipalité régionale de Windsor-West Hants

Liens connexes

Fonds municipal vert

Financement de la FCM

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Initiative canadienne pour des collectivités en santé

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; FCM - Relations avec les médias, 613-907-6395, [email protected] ; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca