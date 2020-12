FORT ST. JOHN, BC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ont réalisé l'importance de la planification et de mesures collectives soutenues en cette année de pandémie hors de l'ordinaire. La pandémie de COVID-19 se terminera un jour, mais les changements climatiques perdureront. Les décisions en matière d'infrastructure que nous prenons aujourd'hui permettront de bâtir des collectivités plus propres et plus saines grâce à des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et créer une croissance économique durable.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 11,5 millions de dollars pour deux projets de bâtiments municipaux à consommation énergétique nette zéro dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV). Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

À Fort St. John, on construira un nouveau bâtiment à consommation énergétique nette zéro pour le louer au détachement local de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), afin de remplacer le bâtiment actuel âgé de 35 ans. Pour une efficacité énergétique maximale et des économies de coûts d'exploitation, le nouveau bâtiment de quatre étages permettra de contrôler les pertes et les gains de chaleur, de réduire au minimum la consommation d'électricité et d'utiliser des systèmes mécaniques de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) à haut rendement énergétique.

La municipalité de district de North Cowichan effectuera une étude de faisabilité pour déterminer les caractéristiques techniques requises pour que l'immeuble du détachement local de la GRC ait un rendement énergétique net zéro. Cette étude portera sur une série de mesures, notamment l'optimisation de l'enveloppe du bâtiment, de l'éclairage et des systèmes de CVC, ainsi que l'ajout d'un système photovoltaïque solaire sur place pour produire de l'électricité.

La pandémie nous a donné l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos collectivités, d'engager des conversations constructives sur la manière de prendre soin de ceux qui nous entourent et de réfléchir au genre d'avenir que nous voulons bâtir - les mêmes leçons que nous devons appliquer pour favoriser un avenir respectueux du climat. Avec nos partenaires, nous allons construire un Canada plus juste et plus résilient, qui convient à tout le monde.

« En investissant aujourd'hui dans des bâtiments qui produisent autant d'énergie qu'ils en consomment, nous économisons de l'argent tout en commençant à assainir l'air et l'eau pour les générations à venir au Canada. Le nouveau bâtiment de quatre étages du détachement local de la Gendarmerie royale du Canada à Fort St. John offrira une efficacité énergétique maximale et permettra un contrôle des pertes de chaleur ainsi qu'une consommation d'électricité minimale. Et à North Cowichan, nous finançons une étude de faisabilité pour voir comment le détachement local de la GRC dans cette collectivité peut atteindre les mêmes normes élevées. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, économiser l'argent des Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. Les solutions locales qu'elles mettent au point pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre s'appuieront sur le travail déjà en cours à l'échelle nationale pour protéger notre environnement, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités de tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité influencent la moitié des émissions de gaz à effet de serre au pays, d'où l'importance d'agir localement. Avec l'appui du Fonds municipal vert, c'est ce qui se fait sur le terrain : les municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions novatrices pour le climat, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par la production locale d'énergie renouvelable. En misant sur cette expertise locale, nous serons mieux outillés pour atteindre les objectifs du Canada en matière de climat. Lorsque les ordres de gouvernement travaillent et agissent ensemble pour l'environnement, nous bâtissons des collectivités plus résilientes. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

« En tant que Ville de l'énergie, nous connaissons l'énergie, et la forme d'énergie la plus précieuse est celle qu'on peut conserver. Grâce au soutien du Fonds municipal vert, ce bâtiment réduira considérablement l'énergie nécessaire à son fonctionnement, ce qui diminuera les coûts d'exploitation annuels et les émissions. Le remplacement du bâtiment du détachement de la GRC est un besoin qui figure dans le plan stratégique du conseil municipal depuis plusieurs années, et nous sommes ravis de voir la construction se concrétiser. »

Lori Ackerman, mairesse de Fort St. John

Faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la FCM.

et mis en œuvre par la FCM. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans 540 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

