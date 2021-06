ESPANOLA, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des initiatives qui réduisent les émissions et accroissent la résilience des collectivités, nous créons de bons emplois dans la classe moyenne et bâtissons un avenir fondé sur des énergies peu émettrices.

La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui avec la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Joanne Vanderheyden, un investissement de 1,4 million de dollars du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans des projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le Nord de l'Ontario.

La Ville d'Espanola recevra 1 276 500 $ pour son projet de gestion des biosolides et d'optimisation de son digesteur. Le projet améliorera le traitement des effluents et la fiabilité d'exploitation et fournira un modèle de gestion des biosolides existants aux petites collectivités d'un océan à l'autre. Il permettra d'éviter l'émission de 591 tonnes d'équivalent CO 2 au cours des 20 prochaines années, de diminuer la consommation d'énergie de 40 % et d'économiser 100 000 $ par année en frais de transport et de traitement des biosolides.

La Ville de Timmins se verra octroyer un montant de 86 500 $ pour étudier la possibilité de transformer sa station d'épuration des eaux usées en installation de récupération des ressources à consommation énergétique nette zéro en évaluant la disponibilité des déchets organiques séparés à la source et en examinant les utilisations les plus avantageuses pouvant être faites d'une production accrue du biogaz.

La Ville de Kenora recevra 40 000 $ afin de faire progresser les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques à l'aide d'un plan d'aménagement de quartiers durables visant la réduction des émissions et du gaspillage énergétique, et l'adoption de sources d'énergie durables en vue de gérer les effets des changements climatiques.

La Ville de Bracebridge se verra octroyer 36 000 $ pour étudier la faisabilité de construire un centre culturel et récréatif à consommation énergétique nette zéro qui comprendra une patinoire.

Ces projets variés montrent que le FMV continue, comme il le fait depuis 20 ans, à soutenir au niveau communautaire des projets écologiques transformateurs qui ont des retombées favorables pour l'environnement et l'économie. Depuis la création du Fonds, le gouvernement du Canada y a investi 1,65 milliard de dollars, ce qui a permis à des municipalités de contribuer à des projets qui, comme celui-ci, tirent parti des ressources locales pour offrir des solutions originales.

Citations

« Les administrations locales influent sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Des actions locales sont donc primordiales. C'est justement ce qui se passe grâce au soutien du Fonds municipal vert : des municipalités de toutes tailles adoptent des solutions futées pour réduire leur empreinte carbone. La mobilisation de cette expertise locale est essentielle à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Quand des ordres de gouvernement travaillent ensemble pour réduire les émissions, des collectivités plus résilientes se bâtissent. »

Joanne Vanderheyden

Présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Les solutions écologiques locales créent de l'emploi, réduisent les émissions et bâtissent une économie plus prospère et plus durable pour tout le monde. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« La lutte contre les changements climatiques est le défi de notre vie, mais nous avons une foule d'excellentes idées pour réduire les émissions. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les idées locales à se matérialiser et soutiendra la durabilisation de notre région. Chaque geste compte, et ces projets contribueront à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions du Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Les villes sont des partenaires clés pour lancer des solutions climatiques pratiques. Par le biais du Fonds municipal vert, nous les soutenons dans leurs efforts pour réduire les émissions au moyen de projets comme des rénovations écoénergétiques, des projets pilotes de transport électrique et hybride électrique, et l'amélioration de l'efficacité énergétique du traitement des eaux usées. En travaillant de concert, nous pouvons créer de bons emplois, stimuler l'économie, protéger l'environnement et bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre des Infrastructures et des Collectivités

« Les Canadiens de diverses collectivités partout au pays travaillent fort pour réduire la pollution et créer des emplois. L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons et de nos immeubles contribuera à ces objectifs, tout en aidant les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En investissant dans ces projets, non seulement nous prenons des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le Nord de l'Ontario, mais nous créons des collectivités plus résilientes et plus durables pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Député de Nickel Belt

« La Ville d'Espanola est reconnaissante du soutien accordé par le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités à son projet novateur de gestion des biosolides et d'optimisation du digesteur. Les efforts que nous avons déployés ensemble dans le cadre de ce projet contribueront à réduire considérablement les répercussions environnementales, à accroître l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts associés à notre quête d'une qualité de vie durable pour notre collectivité. »

Jill Beer

Mairesse d'Espanola

« Chaque fois qu'on peut envisager d'accroître la durabilité de nos programmes et services actuels, c'est une bonne nouvelle pour la Ville. Ajoutez à cela la possibilité d'intégrer un programme de compostage, et la Ville disposera d'un système qui réduira considérablement son empreinte carbone. Je tiens à remercier M. O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, de nous avoir aidés à explorer davantage cette possibilité. »

George Pirie

Maire de Timmins

« La Ville de Kenora est ravie de figurer parmi les quatre demandeurs à avoir obtenu du financement auprès du Fonds municipal vert par l'entremise de la Fédération canadienne des municipalités. Ce financement contribuera à faire progresser notre plan d'action durable et nous aidera à atteindre notre objectif de lancer des projets à l'échelle locale qui tiennent compte des défis et possibilités propres à notre ville. L'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de ces derniers n'incombent pas à une seule entité; elles exigent une action collective. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de collaborer avec nos partenaires d'ici afin d'opérer des changements importants en appui à la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre, à l'adoption de sources d'énergie plus durables et à la gestion des répercussions des changements climatiques. »

Daniel Reynard

Maire de Kenora

« La Ville de Bracebridge est ravie de recevoir des aides du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Ce financement nous permettra de commander une étude pour explorer des moyens d'arriver à une consommation énergétique nette zéro dans notre nouveau centre communautaire à usages multiples. En faisant équipe avec nous pour réaliser cette étude, le gouvernement du Canada et la FCM aident notre ville à trouver de nouvelles façons originales de réduire son empreinte carbone et à faire montre d'une gérance environnementale rigoureuse, ce qui est un important pilier de notre plan stratégique. »

Graydon Smith

Maire de Bracebridge

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et la FCM annoncent de nouveaux investissements verts dans des villes du Nord de l'Ontario

Liens pertinents

Fonds municipal vert

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: FCM, Relations avec les médias, 613-907-6395, [email protected]; Ian Cameron, Conseiller principal en communication, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca