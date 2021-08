COQUITLAM, BC, le 13 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales durant cette période sans précédent pour répondre aux besoins des collectivités dans la province, améliorer la qualité de vie des citoyens, et soutenir la relance économique au sortir de la COVID-19.

Aujourd'hui, Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Teri Towner, mairesse par intérim de Coquitlam, ont annoncé un financement pour agrandir et moderniser le complexe de la piscine extérieure Spani à Central Coquitlam, qui constitue un élément clé des infrastructures récréatives de la communauté.

Le projet de renouvellement de la piscine extérieure Spani vise la construction d'une piscine récréative avec un abord accessible de style plage, l'ajout d'un vestiaire et de toilettes, et la modernisation de la plomberie et des systèmes mécaniques et électriques. Les travaux comprennent également une structure d'ombrage et des sièges, l'aménagement d'un espace ouvert pour les rassemblements et des modifications aux voies pour piétons et véhicules afin d'améliorer l'accessibilité. La modernisation de la piscine fournira à la ville de Coquitlam un espace extérieur accessible, moderne et inclusif, et élargira les possibilités de loisirs et les services aquatiques offerts à la communauté.

Dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement du Canada investit plus de 2,41 millions de dollars dans ce projet. La province de la Colombie-Britannique finance plus de 2,01 millions de dollars. La ville de Coquitlam contribue plus de 8 millions de dollars, y compris 1,6 million de dollars au titre des dépenses admissibles en vertu du PIIC.

Citations

« La piscine extérieure Spani est un lieu de loisirs populaire à Coquitlam depuis plus de 50 ans, et ce projet permettra aux résidents et aux visiteurs d'en profiter encore pendant de nombreuses années à venir. La nouvelle installation offrira aux personnes de tous âges et de différentes mobilités un espace pour s'amuser, faire de l'exercice et développer une compétence de vie essentielle. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des collectivités

« Les loisirs et les programmes locaux constituent l'un des meilleurs moyens et les plus abordables pour faire en sorte que tous les membres de la communauté puissent avoir accès à des activités familiales et de conditionnement physique. La piscine extérieure Spani est un carrefour d'activités et de loisirs pour les familles de Coquitlam depuis 50 ans. En renouvelant ce populaire centre de loisirs grâce à une nouvelle piscine récréative, un abord de style plage adapté aux familles et des installations accessibles, nous veillons à ce que la piscine continue de servir les résidents de Coquitlam pour les années à venir. »

Selina Robinson, membre de l'Assemblée législative pour Coquitlam-Maillardville et ministre des finances de la Colombie-Britannique

« La piscine Spani fait partie de la communauté de Coquitlam depuis plus de 50 ans. Au fil des générations, enfants et personnes âgées, nageurs de compétition et visiteurs récréatifs, ont en fait un lieu pour se garder en forme et profiter du cadre extérieur naturel entourant la piscine. Nous remercions nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur contribution au projet de renouvellement. Ce financement permet à la ville de Coquitlam de réduire le fardeau financier des contribuables tout en veillant à ce que cet actif communautaire important soit mis à niveau pour offrir une accessibilité améliorée et des fonctionnalités qui serviront mieux les citoyens pendant de nombreuses années à venir. »

Teri Towner, mairesse par intérim , Ville de Coquitlam

Faits saillants

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . 25,3 milliards de dollars de ce financement appuient les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

En Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure depuis 2015 grâce au plan Investir dans le Canada .

. La province investit 3,6 milliards de dollars sur 10 ans dans ses initiatives d'infrastructure par le biais du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Investir au Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investir au Canada : Programme de la Colombie-Britannique [en anglais]

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Relations avec les médias, Ville de Coquitlam, 604-927-3019, [email protected]; Lauren Mulholland, Relations avec les médias, Ministère des affaires municipales de la Colombie Britannique, 250-208-0410, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca