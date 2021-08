BURNABY, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des communautés, promouvoir un mode de vie sain et soutenir la relance économique après la pandémie.

Aujourd'hui, Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Janet Routledge, membre de l'Assemblée législative de Burnaby-Nord, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique; et son honneur Mike Hurley, maire de Burnaby, ont annoncé un financement pour la construction d'un passage pour piétons et cyclistes au-dessus de la route 1 à Burnaby.

Le nouveau viaduc améliorera le transport actif dans la région en reliant le parc régional Burnaby Lake et le parc Deer Lake. Le projet reliera les sentiers existants à chaque extrémité du pont et comprendra également de l'aménagement paysager et du mobilier de parc. Les utilisateurs, y compris les piétons, les cyclistes et les utilisateurs d'appareils de mobilité à basse vitesse, bénéficieront d'options de accrues pour se déplacer dans le corridor de la route 1, au sud du lac Burnaby.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit plus de 3,1 millions de dollars et la ville de Burnaby contribue plus de 2,5 millions de dollars au projet.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer un financement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars pour le passage pour piétons et cyclistes de la route 1 à Burnaby Lake, qui augmentera le nombre d'options de transport actif disponibles dans notre communauté. Veiller à ce que les Canadiens aient accès à des options alternatives, sécuritaires et saines pour se déplacer gardera nos collectivités connectées et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce financement provient du plan d'infrastructure du Canada, qui investit dans des milliers de projets, crée des emplois partout au pays et bâtit des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet de viaduc est vraiment un pont vers tant d'avantages pour la communauté de Burnaby ainsi que pour les gens et les visiteurs qui passent du temps ici. Le transport actif est essentiel pour les Britanno-Colombiens à la recherche d'une alternative à la conduite, et maintenant les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de fauteuils roulants pourront facilement se déplacer entre deux parcs populaires, tout en profitant des avantages sains d'être à l'extérieur. Ce projet créera également des emplois, contribuant à la croissance de l'économie locale à un moment où nous en avons le plus besoin. »

Janet Routledge, membre de l'Assemblée législative de Burnaby-Nord, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Le passage pour piétons et cyclistes de la route 1 à Burnaby Lake offrira des avantages considérables aux résidents de la collectivité. Alors que nous continuons d'aller de l'avant avec une nouvelle vision du transport à Burnaby, ce viaduc permettra aux résidents de choisir plus facilement des options de transport actif pour se déplacer dans notre collectivité, réduisant ainsi les émissions de carbone à Burnaby. Nous sommes heureux d'avoir le soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux dans ce projet. »

Son honneur Mike Hurley, maire de Burnaby

Faits saillants

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 600 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le . La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique.

