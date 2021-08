UCLUELET, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans l'infrastructure locale en cette période sans précédent, afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de soutenir la relance économique après la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement pour 14 projets d'infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées dans la province. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Parmi les projets approuvés aujourd'hui, le District de Ucluelet améliorera le système de traitement des eaux afin d'augmenter la capacité de stockage d'eau potable et d'améliorer l'accès à l'eau potable dans la collectivité. Les améliorations comprennent l'ajout d'une station de traitement de l'eau à la source Mercantile Creek, la filtration du champ de captage qui puise dans Lost Shoe Creek et l'ajout d'un troisième réservoir au système d'eau potable d'Ucluelet.

Port Clements améliorera le traitement des eaux usées en remplaçant l'étang d'épuration existant par un nouveau système d'étangs de traitement aéré des eaux usées. Le nouveau système augmentera le temps de rétention global, fournira des cellules séparées pour l'aération et limitera les risques de courts-circuits. Ce système réduira les efforts opérationnels et la consommation d'énergie, et prolongera la durée de vie de cette infrastructure essentielle.

Le district régional de Cowichan Valley agrandira le réseau d'approvisionnement en eau de Saltair afin d'augmenter sa capacité de traitement de l'eau potable. Deux nouvelles unités de traitement seront installées sur le site de la station existante pour améliorer les niveaux de qualité de l'eau, tandis qu'une microturbine hydroélectrique produira de l'énergie verte et réduira la consommation énergétique globale de la station.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent 110,3 millions de dollars dans ces 14 projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada fournit près de 60,2 millions de dollars, à condition que les exigences liées aux consultations avec les groupes autochtones soient respectées. La contribution de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 50,1 millions de dollars. Les bénéficiaires des projets investissent près de 40,1 millions de dollars au total.

« L'annonce faite aujourd'hui d'un financement de près de 60,2 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral aidera 14 collectivités de la Colombie-Britannique à améliorer leurs infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées, et à fournir des services fiables aux résidents. En partenariat avec la province, nous continuons à investir dans les infrastructures essentielles, à bâtir des collectivités plus vertes, plus saines et plus résilientes, et à soutenir les économies locales au moment où elles en ont le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada nous permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus écologiques et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les infrastructures, c'est investir dans les gens, et ces projets que nous annonçons aujourd'hui avec nos partenaires fédéraux profiteront aux résidents pour les générations à venir - non seulement en soutenant des collectivités plus propres et en meilleure santé, mais aussi en créant d'importants emplois dans les infrastructures qui contribuent à la croissance de l'économie locale. Au cours des mois et des années à venir, j'espère pouvoir visiter en personne les nombreuses installations d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées améliorées de la Colombie-Britannique rendues possibles grâce à ce financement. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a, depuis 2015, investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique.

Document d'information : Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans neuf projets d'infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées afin de fournir des services fiables aux collectivités

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent 110,3 millions de dollars dans 14 projets d'eau et de traitement des eaux usées dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada fournit près de 60,2 millions de dollars, à condition que les exigences liées aux consultations avec les groupes autochtones soient respectées. La contribution de la Colombie-Britannique s'élève à plus de 50,1 millions de dollars. Les bénéficiaires des projets investissent près de 40,1 millions de dollars au total.

Renseignements liés aux projets :

Collectivité Nom du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des bénéficiaires 100 Mile House Améliorations à la station de traitement des eaux usées Amélioration de la station de traitement des eaux usées du district afin d'accroître la capacité de gestion des eaux usées et d'améliorer la qualité des effluents. 409 524 $ 341 236 $ 273 051 $ District régional de la capitale Amélioration des infrastructures de traitement des eaux usées de Magic Lake Estates Amélioration des stations de pompage existantes, installation d'une nouvelle station de pompage et d'une conduite forcée, mise hors service d'une ancienne station et agrandissement de la station de traitement des eaux usées de Schooner. 3 083 740 $ 2 569 526 $ 2 056 084 $ District régional de Cowichan Valley Projet d'agrandissement de la station de traitement des eaux de Saltair Installation de deux nouvelles unités de traitement et d'une microturbine hydroélectrique pour augmenter la capacité de traitement de l'eau potable et réduire la consommation d'énergie. 2 142 400 $ 1 785 154 $ 1 428 446 $ Grand Forks Amélioration de la gestion et du traitement du réseau d'eaux pluviales Amélioration du système d'eaux pluviales du centre-ville et incorporation d'un jardin pluvial et d'autres infrastructures pour lutter contre les inondations et améliorer la gestion des eaux pluviales 1 859 732 $ 1 549 621 $ 1 239 977 $ Kelowna Projet d'élimination des fosses septiques et de raccordement aux égouts Remplacement des fosses septiques dans trois secteurs par un nouveau système d'égouts afin de mieux acheminer les eaux usées vers la station de traitement des eaux usées existante. 4 928 000 $ 4 106 256 $ 3 285 744 $ District régional de Kootenay Boundary Amélioration de l'installation de traitement des eaux usées Amélioration des installations de traitement des eaux usées, y compris les nouvelles installations d'amont, les nouveaux systèmes de traitement primaire et secondaire, le nouveau système de désinfection aux ultraviolets, la gestion améliorée des biosolides et d'autres travaux 25 154 800 $ 20 960 237 $ 16 771 963 $ Nakusp Projet d'optimisation de la station de traitement des eaux usées Amélioration de l'ouvrage de dérivation, du système d'aération et du système de gestion des boues de la station de traitement des eaux usées afin d'améliorer la qualité des eaux usées à des fins environnementales et de se conformer à la réglementation. 540 000 $ 449 955 $ 360 045 $ District de Vancouver-Nord Programme de réduction des eaux parasitaires - Lynn Valley Augmentation de la capacité de gestion des eaux usées avec la réhabilitation des canalisations d'égouts pour réduire la fréquence des débordements et réduire les coûts d'exploitation du système. 2 000 000 $ 1 666 500 $ 1 333 500 $ Port Clements Amélioration du système de traitement des eaux usées Construction d'un nouveau système de lagunage aéré pour le traitement des eaux usées afin de remplacer le système actuel, qui est obsolète. 1 370 332 $ 1 141 829 $ 913 671 $ District régional d'Okanagan-Similkameen Amélioration du système d'alimentation en eau de Missezula Lake Mise en place d'une nouvelle installation de traitement de l'eau pour répondre aux avis d'ébullition de l'eau, satisfaire aux exigences réglementaires et améliorer les flux environnementaux. 916 104 $ 763 343 $ 610 813 $ Revelstoke Amélioration de l'installation de traitement des eaux usées Modernisationde la station d'épuration pour améliorer le niveau de traitement, augmenter la capacité et contrôler les odeurs, notamment un nouveau procédé de traitement, une nouvelle amélioration du cloisonnement et de l'aération, une nouvelle couverture d'étang et d'autres travaux connexes. 5 359 200 $ 4 465 553 $ 3 573 247 $ Stewart Améliorations à l'installation de traitement des eaux usées Construction d'un nouveau bassin d'infiltration rapide et réalisation des travaux connexes pour augmenter la capacité et l'efficacité du système, et réduire la croissance des algues dans les étangs ainsi que le débordement potentiel dans la rivière Bear. 451 120 $ 375 895 $ 300 785 $ Ucluelet Améliorations au système de traitement de l'eau Ajout d'une station de traitement de l'eau, d'un système de filtration et d'un troisième réservoir au réseau d'eau potable d'Ucluelet afin d'améliorer le traitement, d'augmenter la capacité de stockage de l'eau potable et d'accroître l'accès à l'eau potable. 3 840 000 $ 3 199 680 $ 2 560 320 $ Vancouver Projet de renou-vellement des égouts et d'infrastruc-tures écologiques à Hastings-Sunrise Remplacement de l'égout unitaire par de nouveaux égouts sanitaires et pluviaux séparés dans la région de Hastings Sunrise pour atténuer les inondations, réduire les débordements d'égouts dans les eaux marines locales et augmenter la capacité. 8 182 684 $ 6 818 221 $ 5 455 805 $

