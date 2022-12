DISTRICT RÉGIONAL DE LA VALLÉE DU FRASER, BC, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Kelli Paddon, députée provinciale de Chilliwack-Kent, au nom de l'honorable Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de l'Immigration de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de plus de 9,9 millions de dollars en vue de la construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées pour protéger la santé du lac Cultus, dans le district régional de la vallée du Fraser.

Le financement appuiera la construction d'une nouvelle installation destinée à améliorer la collecte et à assurer le traitement secondaire des eaux usées, à gérer les sédiments et à éliminer les nutriments comme l'azote afin de contrôler la croissance des algues et de protéger les habitats aquatiques. Les infrastructures connexes comprendront de la tuyauterie et des bassins d'infiltration rapide, et des travaux seront menés afin d'assurer le contrôle des odeurs. La Première Nation Soowahlie profitera également de l'installation d'une canalisation d'égout sous pression qui desservira son territoire.

Une fois la construction achevée, l'installation améliorera la qualité de l'eau de la collectivité locale, augmentera la capacité de traitement des eaux usées et protégera la santé des résidents et l'écosystème du lac pour les années à venir.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, renforce la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Les investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées contribuent à garder nos collectivités en santé, préservent les écosystèmes fragiles et protègent nos lacs et nos rivières pour les prochaines générations. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 5,4 millions de dollars afin de garder le lac Cultus propre et d'aider à s'assurer que les collectivités environnantes et les utilisateurs récréatifs puissent en profiter. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires afin de réaliser des projets qui améliorent la gestion des eaux usées, augmentent la fiabilité du traitement des eaux et soutiennent le développement et la croissance des collectivités. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le lac Cultus est un joyau de la vallée du Fraser, tant pour les résidents que pour les touristes. En soutenant les infrastructures essentielles, notre gouvernement améliore l'environnement, allège la pression qui pèse sur les administrations locales et fournit les services auxquels les résidents s'attendent. Je suis ravie de constater que les gouvernements fédéral et provincial et l'administration locale collaborent afin de protéger le lac Cultus. »

Kelli Paddon, députée provinciale de Chilliwack-Kent, au nom de l'honorable Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales

« Ce projet ne se limite pas au simple remplacement des infrastructures vieillissantes de la circonscription électorale H. Il représente un engagement de tous les ordres de gouvernement à améliorer la santé du lac Cultus. La nouvelle station de traitement des eaux usées est la pierre angulaire du Plan de gestion des déchets liquides élaboré par la collectivité. Le district régional de la vallée du Fraser est reconnaissant de ce soutien financier qui lui permet de réaliser la vision à long terme du plan, de préserver l'habitat du poisson et les valeurs récréatives et de protéger une ressource durable. »

Jason Lum, président du conseil d'administration du district régional de la vallée du Fraser

« La Cultus Lake Stewardship Society est un réseau qui regroupe plus de 60 organismes et individus, tous soucieux de l'avenir du lac Cultus. La gestion efficace des eaux usées aura une incidence importante sur l'eutrophisation anthropique, en réduisant les répercussions de l'azote et du phosphore d'origine humaine sur l'écosystème. Il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble pour préserver l'équilibre du lac Cultus et protéger les espèces aquatiques pour les générations à venir. »

Christina Toth, Cultus Lake Aquatic Stewardship Society

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 5 453 700 $ dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue 4 544 296 $ au projet par l'entremise du sous-volet Qualité de l'environnement du PIIC, tandis que le district régional fournit 3 636 254 $.

investit 5 453 700 $ dans le projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue 4 544 296 $ au projet par l'entremise du sous-volet Qualité de l'environnement du PIIC, tandis que le district régional fournit 3 636 254 $. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation auprès des groupes autochtones.

Le PIIC fournit plus de 33 milliards de dollars pour l'infrastructure publique partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent l'ordre de priorité des projets et les présentent à Infrastructure Canada aux fins de financement. À ce jour, plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans les collectivités au pays ont été octroyés par l'entremise du programme.

. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent l'ordre de priorité des projets et les présentent à Infrastructure Canada aux fins de financement. À ce jour, plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans les collectivités au pays ont été octroyés par l'entremise du programme. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans plus de 398 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du PIIC.

a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans plus de 398 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du PIIC. Par l'intermédiaire du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

