SECHELT, BC, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales, et John Henderson, maire du district de Sechelt, ont annoncé un investissement conjoint de 914 288 $ pour améliorer le traitement des eaux usées dans le district de Sechelt.

Le projet augmentera la capacité du district à traiter les eaux usées en fermant la station de relèvement existante de Wakefield et en la remplaçant par une nouvelle station de relèvement. Une fois terminé, le projet protégera le détroit de Georgia, situé tout près, contre les déversements accidentels.

L'investissement permettra de mettre en place une station de pompage de dérivation temporaire pendant la construction et d'enlever la station et les kiosques existants. La station de pompage sera surélevée conformément aux pratiques exemplaires en matière de construction résiliente aux changements climatiques, et un mur de soutènement sera installé pour atténuer les effets de l'action des marées sur l'installation. Les autres travaux dans le cadre du projet comprennent l'installation de débitmètres électroniques qui transmettront en permanence des données au Système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) et d'une génératrice de secours.

En outre, l'investissement permettra d'améliorer l'accès à la plage existante et le point de vue sur l'île de Trail Bay, et de relier la station de relèvement au système SCADA de Sechelt.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de traitement des eaux usées pour protéger les collectivités et leurs environnements naturels. Une fois achevée, la nouvelle station de relèvement de Sechelt fournira un traitement des eaux usées fiable et de haute qualité au district, tout en maintenant les effluents hors des cours d'eau locaux. Ce projet incarne l'engagement de notre gouvernement à bâtir des collectivités plus propres, plus saines et plus résilientes pour tous. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les mesures que nous prenons aujourd'hui permettront d'offrir de meilleurs services à la population de Sechelt tout en protégeant nos infrastructures essentielles pour les années à venir. Le détroit de Georgia est l'un des joyaux de la côte ouest, et lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons créer un impact durable et positif sur notre environnement. Je tiens à remercier le district de Sechelt et mes homologues fédéraux pour avoir mené à bien ce projet. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales

« Notre collectivité est en pleine croissance, et il est impératif que les infrastructures de Sechelt fonctionnent de manière à répondre à nos besoins actuels et futurs. En l'occurrence, la station de relèvement de Wakefield est un élément important du système de traitement des eaux usées pour une grande partie de West Sechelt. Je suis reconnaissant de l'aide financière de nos partenaires gouvernementaux, qui nous a permis d'améliorer les caractéristiques techniques et de sécurité et de prolonger la durée de vie de cette importante infrastructure. »

John Henderson, maire du district de Sechelt

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 365 715 $ dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

investit 365 715 $ dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et au respect de toute obligation en matière d'évaluation environnementale.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse 304 732 $ dans le cadre du volet Qualité environnementale du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , tandis que le district de Sechelt verse 243 841 $. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires.

, tandis que le district de verse 243 841 $. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires. Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit des investissements de plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, plus de 4 500 projets totalisant 20 milliards de dollars ont été financés.

prévoit des investissements de plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, plus de 4 500 projets totalisant 20 milliards de dollars ont été financés. En incluant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans plus de 395 projets d'infrastructure dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada en Colombie-Britannique.

a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans plus de 395 projets d'infrastructure dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le en Colombie-Britannique. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

