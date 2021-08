Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires dans le nord de la Colombie-Britannique

SMITHERS, BC, le 3 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie des gens, et d'atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood--Port Kells, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement de neuf projets d'infrastructures locales dans le nord de la Colombie-Britannique. Ils étaient accompagnés de l'honorable Nathan Cullen, ministre des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles et député de Stikine, de Annie Howard, chef de la bande de Gitsegukla, et de Calvin Morven, conseiller en chef du village de Gitlaxt'aamiks.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui, on compte des travaux de rénovation par la Première nation Gitsegukla visant la cuisine communautaire de la salle communautaire Gitsegukla. Ces améliorations permettront à la communauté d'exécuter des programmes alimentaires à l'intention de l'école primaire et de son personnel, d'offrir une installation adéquate pour enseigner les méthodes traditionnelles de cuisine, et de fournir une alimentation en électricité de secours pendant les pannes afin que les congélateurs continuent de fonctionner et que les aliments demeurent salubres. Une fois achevé, le projet permettra à la fois d'accroître la sécurité alimentaire dans la région et de contribuer à la préservation des pratiques culturelles.

Le village Nisga'a de Gitlaxt'aamiks construira un trottoir en béton d'environ 475 mètres le long de Skateen Drive, la route principale du village. Le trottoir permettra aux piétons de circuler en toute sécurité de l'école locale au bâtiment administratif du village de Gitlaxt'aamiks.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 5,7 millions de dollars dans les neuf projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 5,1 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à plus de 615 000 dollars.

« Un financement de 5,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, visant à moderniser les infrastructures locales clés dans les municipalités et les communautés autochtones du nord de la Colombie-Britannique, aidera à soutenir les économies locales à un moment où elles en ont le plus besoin. Ces projets permettront de moderniser d'importantes infrastructures communautaires, telles que des bâtiments administratifs, des arénas et une cuisine communautaire, en plus d'améliorer les options de transport actif. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En collaboration avec la Colombie-Britannique, nous investissons dans des infrastructures locales qui offriront des espaces culturels et récréatifs sécuritaires aux résidents du nord de la Colombie-Britannique. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois dans l'ensemble du Canada et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ken Hardie, député fédéral de Fleetwood--Port Kells

« En investissant dans des communautés accueillantes, saines et interreliées, nous cherchons à améliorer la vie des gens alors que nous émergeons de la pandémie. Ces projets d'infrastructure que nous lançons avec nos partenaires locaux et fédéraux apporteront une multitude d'avantages aux collectivités et aux habitants du nord de la Colombie-Britannique, en créant des emplois, en améliorant les services communautaires et en aidant tout le monde à passer du redémarrage à une reprise vigoureuse après la pandémie. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« J'ai parlé aux bénéficiaires de chacun de ces investissements cruciaux des gouvernements provincial et fédéral, et les gens et les organisations étaient ravis d'apprendre la nouvelle. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cuisine communautaire ou d'un sentier sécuritaire pour les piétons et les cyclistes qui relie nos communautés, chaque projet à sa manière aura une incidence positive sur notre région pendant plusieurs années. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles et député de Stikine

« La cuisine communautaire de Gitsegukla sera un endroit qui rassemblera notre communauté pour partager des repas, célébrer et embrasser notre culture. Nous créons un espace permettant à nos jeunes et aux autres membres de la communauté d'apprendre les méthodes traditionnelles de cuisine et de préparation des aliments, en veillant à ce que ces traditions culturelles perdurent à travers les générations. Les améliorations soutiennent également nos programmes de déjeuner et de diner à l'école primaire, en fournissant des aliments nutritifs à nos élèves et à notre personnel, ce qui leur permet de se concentrer sur l'apprentissage. »

Annie Howard, chef de la Première Nation de Gitsegukla

«Notre communauté n'a pas de trottoirs, obligeant les piétons à marcher sur la route, ce qui est dangereux pendant les mois d'hiver. Cela a toujours été très préoccupant pour nos écoliers qui marchent pour aller à l'école et pour en revenir. Ce financement améliorera les normes des routes dans la communauté de Gitlaxt'amiks et améliorera la santé et la sécurité de nos écoliers et des membres de la communauté. »

Calvin Morven, conseiller en chef du village de Gitlaxt'aamiks

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le cadre des initiatives d'infrastructures de la Colombie-Britannique du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts relatifs aux projets d'infrastructures publiques peut atteindre jusqu'à 80 %, et la province y ajoute 20 % pour atteindre un financement de 100 %. Pour les projets destinés aux communautés autochtones et dans les territoires, le gouvernement fédéral accorde jusqu'à 100 % du financement.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent plus de 5,7 millions de dollars dans neuf projets d'infrastructure dans le nord de la Colombie-Britannique au moyen du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 5,1 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à plus de 615 000 $.

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Bulkley-Nechako Sentier Smithers Laidlaw Construction d'un tronçon polyvalent d'environ 3,5 km du sentier Telkwa-Smithers le long du corridor de la route 16 afin d'améliorer le transport actif dans la région. 1 172 752 $ 293 188 $ Burns Lake Réparations et mises à niveau des systèmes de CVC de l'aréna de Burns Lake Modernisation des systèmes de CVC et d'alimentation en eau de l'aréna Tom Forsyth Memorial Arena afin d'en améliorer l'efficacité énergétique et d'en réduire les coûts. 120 000 $ 30 000 $ Fort St. John Modernisation de l'aréna North Peace 2021 Remplacement du toit, installation de nouvelles unités de traitement de l'air et de ventilateurs aspirants sur le toit, et remplacement des lumières à l'intérieur par des lumières à DEL. 687 200 $ 171 800 $ Bande de Gitsgukla Modernisation de la cuisine communautaire de Gitsegukla Construction d'une cuisine communautaire pour soutenir les programmes de repas et l'enseignement de la cuisine traditionnelle. 398 500 $ 0 $ Iskut Rénovation du bâtiment administratif de la bande Rénovation du bâtiment administratif de la bande pour répondre à des problèmes d'efficacité énergétique et des considérations en santé et sécurité. 528 375 $ 0 $ Nation Dénée Lhtako Création d'un sentier polyvalent et installation d'un réseau d'éclairage des voies publiques Création d'un sentier polyvalent de 1,2 km pour relier en toute sécurité les principaux équipements de la communauté, notamment les transports en commun, la salle communautaire locale et le terrain de jeu. 997 455 $ 0 $ Village Gitlaxt'aamix de la Nation Nisga'a Projet de construction de trottoirs sur Skateen Drive Construction d'environ 475 mètres de trottoirs le long de la route principale pour accroître la sécurité des piétons dans la communauté. 742 333 $ 0 $ Stewart Amélioration de l'extérieur du bâtiment administratif Modernisation d'un bâtiment administratif dans le but d'en améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique. 131 200 $ 32 800 $ Terrace Rénovation de Sportsplex Installation d'un générateur et d'une pompe à chaleur dans le but d'améliorer le chauffage, la ventilation et la circulation d'air de Sportplex. 351 020 $ 87 755 $

