Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires dans la région d'Okanagan-Kootenay

HEDLEY, BC, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités à l'échelle de la province, d'améliorer la qualité de vie des citoyens, et de contrer les répercussions économiques de la COVID-19.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé le financement de 27 projets d'infrastructure locaux dans la région d'Okanagan-Kootenay. Ils étaient accompagnés de Roly Russell, secrétaire parlementaire du développement rural de la Colombie-Britannique et député provincial de Boundary-Similkameen, Mike Allison, conseiller de la bande indienne de Upper Similkameen, Son Honneur Suzan Hewat, mairesse de Kaslo, et Sadie Hunter, conseillère municipale de Kamloops.

Les projets approuvés aujourd'hui comprennent la restauration du centre communautaire Chuchuwayha de la bande indienne d'Upper Similkameen, avec agrandissement de l'espace intérieur visant à faciliter les rassemblements dans le cadre d'événements culturels et traditionnels. Cette salle comprendra également un espace pour la préparation des repas et permettra aux jeunes de se réunir dans un espace sûr et accueillant.

La ville de Kamloops offrira aux résidents et aux visiteurs une voie de transport actif supplémentaire en complétant la construction de ses pistes cyclables et de ses sentiers à usages multiples nord-sud offrant des liaisons vers les parcs et l'hôpital. Ce projet comprend également la construction de nouveaux passages pour piétons, d'abribus et de bassins de collecte des eaux pluviales, ainsi que des modifications des feux de circulation de manière à tenir compte des sentiers.

À l'aréna de Kaslo et du district, le système vieillissant de prévention des incendies sera mis à niveau, le câblage électrique sera modernisé à des fins d'intégration d'un nouveau transformateur Fortis, et les appareils de condensation du système de production de glace seront également remplacés. L'aréna est la seule patinoire dans le village de Kaslo et ses environs immédiats. Elle sert également de centre d'accueil d'urgence désigné pendant la saison des feux de forêt et celle des coulées de boue, ainsi que lors des pannes de courant prolongées.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 24,5 millions de dollars dans les 27 projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 20,8 millions de dollars, et celle de la Colombie-Britannique à près de 3,7 millions de dollars. Le financement fédéral et provincial est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

« L'investissement fédéral de 20,8 millions de dollars, que nous annonçons aujourd'hui pour améliorer des infrastructures clés dans les municipalités et les collectivités autochtones d'Okanagan-Kootenay, contribuera à soutenir les économies locales au moment où elles en ont le plus grand besoin. Ces projets permettront, entre autres, de moderniser des bâtiments communautaires et de créer des pistes cyclables et des sentiers multifonctionnels qui rapprocheront les résidents et visiteurs les uns des autres et offriront de nouvelles façons de se déplacer et de rester actif. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En collaboration avec la Colombie-Britannique, nous investissons dans des infrastructures locales, comme le projet de transport actif d'Elkford, qui offrira des espaces récréatifs supplémentaires et sécuritaires pour le plaisir de tous dans la région d'Okanagan-Kootenay. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer de bons emplois partout au Canada et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des collectivités

« En investissant dans des collectivités accueillantes, saines et branchées, nous nous efforçons d'améliorer la vie des gens à l'issue de la pandémie. Les projets d'infrastructure que nous lançons avec nos partenaires locaux et fédéraux apporteront une multitude d'avantages aux collectivités et aux habitants des régions de l'Okanagan et de Kootenay, en créant des emplois, en améliorant les services communautaires et en aidant tout le monde à se remettre sur pied après la pandémie. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les citoyens de la Colombie-Britannique ont déployé beaucoup d'efforts pour se protéger les uns les autres pendant la pandémie de COVID-19, et nous sommes maintenant en mesure de nous occuper de notre reprise et de reconstruire encore mieux. Les collectivités peuvent commencer ce rétablissement en réalisant d'importants projets d'infrastructure comme la salle communautaire Chuchwayha de l'USIB. Ces projets permettront de créer des emplois locaux et d'amorcer le renouveau que nous sommes tous impatients de voir. »

Roly Russell, secrétaire parlementaire du développement rural de la Colombie-Britannique et député provincial de Boundary-Similkameen

« Il ne s'agit pas d'un simple projet d'infrastructure. Pour nous, la restauration de la salle Chuchuwayha vise à rassembler notre communauté sous un même toit, à créer un espace où nos aînés peuvent préparer des repas et à offrir un lieu sécuritaire où nos jeunes peuvent se réunir. Chuchuwayha est un lieu où nous accueillerons nos voisins et partagerons notre culture. Nous sommes très reconnaissants de la possibilité d'obtenir une subvention dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19. »

Chef et conseiller, Bande indienne de Upper Similkameen

« L'aréna de Kaslo et du district a été construit en 1975 par des bénévoles et est géré par un conseil d'administration bénévole depuis lors. Nous ne disposerions pas d'une installation aussi merveilleuse dans notre petit village sans les efforts de ces personnes dévouées et le soutien de notre collectivité. Le village de Kaslo est fier d'eux et se réjouit de pouvoir contribuer à cette importante amélioration des immobilisations grâce à cette subvention dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19. Notre aréna est la plaque tournante des activités, des événements et des tournois d'hiver. Au fil des ans, l'installation a accueilli des joueurs de hockey, jeunes et moins jeunes, ainsi qu'un groupe de patinage artistique très actif. Nous nous réjouissons de ce renouveau et de pouvoir accueillir tout le monde à l'aréna cet hiver, sachant qu'il continuera à servir la région de Kaslo en toute sécurité pour les années à venir. »

Suzan Hewat, mairesse de Kaslo

« La pandémie de COVID-19 a vraiment mis en évidence l'importance de l'accès aux espaces extérieurs. La construction d'un réseau cyclable accessible reliant des sentiers polyvalents aux quartiers permettra à nos résidents et visiteurs de sortir, d'être actifs et de se déplacer dans notre ville de manière plus sécuritaire. Nous accueillons avec joie cette subvention dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 qui a permis de réaliser ce projet bien plus tôt que cela n'aurait été possible autrement. »

Sadie Hunter, conseillère, ville de Kamloops

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique dans le contexte du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le nouveau volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars afin d'appuyer le financement d'infrastructures résilientes face à la pandémie. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructures publiques assumée par le gouvernement fédéral peut atteindre 80 %, la province ajoutant les 20 % restants pour atteindre un financement à 100 %. Le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 100 % du financement dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires dans la région d'Okanagan-Kootenay

Le financement accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 27 projets d'infrastructure dans la région d'Okanagan-Kootenay. Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 24,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 20,8 millions de dollars et celle de la Colombie‑Britannque à près de 3,7 millions de dollars. Le financement fédéral et provincial est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations auprès des groupes autochtones.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts relatifs aux projets d'infrastructures publiques peut atteindre jusqu'à 80 %, et la province y ajoute 20 % pour atteindre un financement de 100 %. Pour les projets destinés aux communautés autochtones et dans les territoires, le gouvernement fédéral accorde jusqu'à 100 % du financement.

Information sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Castlegar Remplacement des toits de la bibliothèque et de l'aéroport Remplacer les toits de la bibliothèque et de l'aéroport. 274 560 $ 68 640 $ Chase Projet de remplacement du toit de la salle communautaire Amélioration de la structure de la salle communautaire, y compris le remplacement du toit et la reconstruction des allées et de la terrasse. 200 000 $ 50 000 $ Clearwater Réseau de transport actif pour une connectivité sécuritaire Réaligner et compléter les sections existantes de la chaussée et des sentiers polyvalents afin de séparer les modes de transport motorisés et non motorisés. 1 085 388 $ 271 347 $ Cranbrook Réparations et modernisations de l'hôtel de ville Construire des bureaux et une aire commune, en retirant les matériaux dangereux et en rehaussant la fonctionnalité pour le personnel et le public, ainsi que d'autres travaux connexes. 1 209 373 $ 302 343 $ Elkford Transport actif dans le centre-ville d'Elkford Ajouter un trottoir et un sentier polyvalent pour relier le centre-ville à la zone résidentielle. 480 000 $ 120 000 $ Société du conseil de la Nation Ktunaxa Centre de santé régional Ktunaxa Rénover le centre de santé afin de répondre aux besoins opérationnels conformément aux protocoles liés à la COVID-19. 2 577 630 $ 0 $ Okanagan Nord Sentier Shuswap d'Okanagan Nord : section entre Enderby et Splatsin Achever 1,7 km du sentier Shuswap à Okanagan Nord pour améliorer la liaison de transport actif entre Spatsin et Enderby. 367 249 $ 91 812 $ Bande indienne de Splatsin « Protection de la Terre mère » - Unité de décontamination du bâtiment communautaire Splatsin Installation de panneaux solaires et d'une unité de décontamination pour l'assainissement des équipements de protection individuelle des travailleurs de la santé. 1 476 497 $ 0 $ Fernie Sentier de la vallée de Fernie - segment 1B Créer un tronçon de 1,7 km sur le sentier de la vallée de Fernie, séparant les usagers des véhicules et reliant la ville au Fernie Alpine Resort. 1 295 222 $ 323 805 $ Fruitvale Amélioration des installations de prétraitement du centre de contrôle de la pollution Moderniser le système de traitement des eaux usées pour améliorer son efficacité et protéger les équipements en aval. 605 600 $ 151 400 $ Golden Sentier polyvalent sur 8th Avenue South Créer un sentier polyvalent pour relier les sentiers récréatifs aux autres routes accessibles de Golden. 249 200 $ 62 300 $ Kamloops Corridor cyclable nord-sud de Kamloops Achever le corridor à voie cyclable nord-sud, y compris les liens avec les parcs locaux et l'hôpital. 3 200 000 $ 800 000 $ Kaslo Améliorations à l'aréna de Kaslo et du district Mettre à niveau le système de prévention des incendies et les condenseurs du système de fabrication de glace, ainsi que le câblage électrique pour permettre le remplacement du transformateur. 179 722 $ 44 931 $ Kelowna Sentier partagé de Rutland jusqu'au sentier d'Okanagan Créer un sentier polyvalent sécuritaire pour les cyclistes et les piétons entre le sentier d'Okanagan et le corridor de transport actif de Houghton. 1 950 514 $ 487 629 $ Lake Country Améliorations à Bottom Wood Lake Road (de Nexus à Beaver Lake Road) Achever le corridor du sentier nord-sud pour relier les terres de la bande indienne d'Okanagan au sentier d'Okanagan. 529 247 $ 132 312 $ Montrose « Montrose on the Move » - Installation d'équipement extérieur de conditionnement physique Installer de l'équipement de conditionnement physique en plein air à 5 endroits pour créer un circuit extérieur d'environ 2 km qui convient aux personnes de tous les âges. 120 000 $ 30 000 $ New Denver Liens piétonniers vers le centre de la communauté Achever l'amélioration des trottoirs et construire un escalier couvert, créant ainsi un lien sûr entre deux sections du village. 397 600 $ 99 400 $ Larch Hills Nordic Society Projet d'éclairage des sentiers Installer de l'éclairage le long d'environ 1,64 km de pistes de ski de fond afin de prolonger les heures d'ouverture. 144 348 $ 36 087 $ Bande indienne de Upper Similkameen Salle Chuchuwayha Rénovation et revitalisation de la salle communautaire Chuchuwayha, y compris ce qui a trait à l'accessibilité, à la mécanique, à l'électricité et aux mises à jour structurelles, dans le but d'accueillir des événements culturels et des cérémonies. 1 504 670 $ 0 $ Oliver Modernisation du bâtiment des toilettes publiques de Lion's Park Agrandir et moderniser les toilettes publiques, notamment en installant des cabines de douche et en améliorant l'accessibilité. 175 800 $ 43 950 $ Bande indienne d'Osoyoos Garderie préscolaire Inkameep (aussi appelée garderie Sen'Pok"Chin) Rénover la garderie, notamment en remplaçant le toit et en installant une unité de purification de l'air. 177 138 $ 0 $ Okanagan-Similkameen Améliorations du bâtiment du district régional d'Okanagan-Similkameen Rénover les bureaux administratifs et les salles de conférence et améliorer la technologie et le système de chauffage, de ventilation et de conditionnement pour améliorer la sécurité et la qualité de l'air. 374 122 $ 93 530 $ Summerland Améliorations de la promenade Lakeshore Atténuer l'érosion des rives du lac en reconstruisant la digue de pierre (enrochement de protection) à Lakeshore Drive. 376 168 $ 94 042 $ Association de santé de Sun Peaks Projet d'amélioration de la sécurité et du transfert des patients du centre de santé communautaire de Sun Peaks Rénover la travée des ambulances et la zone de triage pour respecter les protocoles liés à la COVID-19 et créer un centre d'apprentissage communautaire. 653 598 $ 163 400 $ Premières nations de Tk'emlups Réseau de transport actif du quartier Achever les voies cyclables et mettre en œuvre des mesures visant à réduire la vitesse de circulation et à encourager les activités de plein air en toute sécurité. Le projet sera également relié au transport en commun, ce qui permettra aux gens de se déplacer plus facilement entre la communauté et Kamloops. 299 933 $ 0 $ Warfield Reconstruction du parc et du sentier de Beavers Bend Park Achever les travaux visant à améliorer le drainage et à résoudre les problèmes d'érosion afin de rouvrir le sentier du parc Beavers Bend. 142 736 $ 35 684 $ West Kelowna Corridor de transport actif de Shannon Lake : phase 2B (segment 7) Construire un sentier continu et sécuritaire entre les zones résidentielles et le centre-ville. 778 488 $ 194 622 $

