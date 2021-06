METRO VANCOUVER, BC, le 28 juin 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures durant cette période sans précédent afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités et de soutenir les économies locales pour contrer l'impact de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Jonathan Coté, maire de New Westminster, et Mike Morden, maire de la Maple Ridge ont annoncé du financement pour des infrastructures locales de Metro Vancouver. Ils étaient accompagnés de Aman Singh, député provincial pour Richmond-Queensborough.

Ces projets d'infrastructure apporteront divers bénéfices aux collectivités et résidents, notamment en améliorant la sécurité des usagers, en répondant à la demande croissante d'installations récréatives et aux besoins opérationnels en toute sécurité.

Parmi ces projets, la ville de New Westminster créera une zone forestière d'un hectare de terrain qui retrouvera son état naturel. Environ 2 200 arbres seront plantés, et un nouveau système d'irrigation, des clôtures et des panneaux de signalisation seront installés. Ce projet prêt à être mis en œuvre contribuera à l'objectif de la Ville d'avoir un couvert forestier de 27 % et aidera à soutenir la reprise économique.

À Port Moody, le projet d'aréna récréatif permettra de moderniser l'équipement mécanique et structurel de l'installation, d'installer deux nouveaux refroidisseurs et de modifier l'enveloppe du bâtiment. Ce projet permettra d'éviter la défaillance des refroidisseurs et les fuites de produits chimiques nocifs.

À Maple Ridge, le parc Albion - situé au centre de la ville et très achalandé - offrira aux familles un terrain de jeu sécuritaire doté de nouvelles structures de jeu.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 4 millions de dollars dans les projets annoncés aujourd'hui, dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 3 millions de dollars et celle de la Colombie-Britannique à plus de 794 000 $. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations avec les groupes autochtones.

D'autres projets dans Metro Vancouver seront annoncés dans les prochaines semaines.

Citations

« En collaboration avec la C.-B., nous investissons dans des infrastructures locales qui offriront des espaces récréatifs sécuritaires additionnels pour le plaisir de tous les résidents de Metro Vancouver. Ces projets contribueront également à soutenir les économies locales au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra , au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En bâtissant des collectivités accueillantes, saines et connectées, nous travaillons à améliorer la vie des gens alors que la pandémie tire à sa fin. Ensemble, nous aidons la Ville de New Westminster à créer une canopée urbaine en plantant plus de 2000 arbres; nous rendons l'aréna récréatif de Port Moody plus sécuritaire pour les familles; et nous restaurons le populaire terrain de jeu Albion de Maple Ridge pour assurer l'agrément des enfants pendant des années à venir. Voilà trois projets communautaires parmi plusieurs que nous appuyons avec nos partenaires locaux et fédéraux pour créer des emplois, améliorer les services aux collectivités et favoriser le redémarrage d'une économie forte. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les résidents de New Westminster adorent profiter des parcs avec leurs familles et amis. Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral et la municipalité pour la plantation de 2200 arbres qui redonneront aux parcs leur couvert forestier et aideront à garder notre ville plus fraîche, plus verte et plus agréable que jamais. »

Aman Singh, député provincial pour Richmond-Queensborough

« Tout en cherchant à améliorer la qualité de vie à New Westminster, il est essentiel d'appuyer les infrastructures vertes et les solutions durables en réponse aux défis critiques que nous présentent les changements climatiques. L'appui de nos partenaires fédéraux et provinciaux nous aidera à créer un couvert forestier robuste et à atteindre les objectifs de notre stratégie en matière de forêt urbaine afin d'augmenter le captage du carbone, d'accroÎtre la biodiversité, et d'assurer la propreté de l'eau et de l'air. L'ajout de 2200 arbres dans nos parcs et nos espaces ouverts offrira toute une gamme de bénéfices à notre ville et à notre région pour bien des années à venir. »

Jonathan Coté, maire de la Ville de New Westminster

« Durant la pandémie, nos espaces publics, nos parcs et nos terrains de jeu ont pris une importance accrue alors que nos citoyens cherchaient à sortir tout en restant en sécurité. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial pour cet investissement qui nous aide à remplacer l'équipement de ce terrain de jeu fort utilisé. Grace aux nouvelles structures modernes, les résidents pourront continuer de profiter cet espace de rassemblement communautaire si essentiel pour se retrouver et mener une vie saine et active. »

Mike Morden, maire de la Ville de Maple Ridge

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, doté de plus de 33 milliards de dollars, afin d'aider à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructures publiques peut aller jusqu'à 80 % dans les provinces, et jusqu'à 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Document d'information : Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures locales pour aider à établir des liens communautaires à Metro Vancouver

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent plus de 4 millions de dollars dans les cinq projets ci-dessous dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 3 millions de dollars et celle de la Colombie‑Britannique à plus de 794 000$. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives aux consultations avec les groupes autochtones.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts relatifs aux projets d'infrastructures publiques pour les collectivités locales et les organisations à but non lucratif peut atteindre jusqu'à 80 %, et la province y ajoute 20% pour atteindre un financement de 100%. Pour les projets destinés aux communautés autochtones et dans les territoires, le gouvernement fédérale contribue 100 % du financement.

D'autres projets dans Metro Vancouver seront annoncés dans les prochaines semaines.

Information sur les projets

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Maple Ridge Projet de remplacement du terrain de jeu du parc Albion Remplacement de l'équipement du terrain de jeu par de nouvelles structures plus sûres. 112 000 $ 28 000 $ New Westminster Initiative de reboisement urbain et d'amélioration de la biodiversité Reboisement d'un hectare de parc, avec environ 2 200 arbres, et installation d'un nouveau système d'irrigation, de panneaux de signalisation et de clôtures. 1 396 990 $ 349 248 $ Port Moody Projet de remplacement de refroidisseurs de l'aréna récréatif Replacement de deux refroidisseurs et travaux liés à l'équipement mécanique et à la structure 868 594 $ 217 148 $ Richmond Réfection des infrastructures du Thompson Community Centre & Hall Installation d'un système de désinfection par UV, rénovation des toilettes et des fontaines, et modernisation du système CVCA 720 000 $ 180 000 $ Vancouver Historic Joy Kogawa House Society - Remplacement du toit et du dispositif de retenue de la cheminée Remplacement du toit du garage, et installation d'un nouveau système de retenue de la cheminée et d'énergie renouvelable 81 290 $ 20 322 $

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Melanie Kilpatrick, Relations avec les médias, Ministère des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, 250-920-6388, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca