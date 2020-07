Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures de la région de l'île de Vancouver pour créer des emplois et renforcer les collectivités

PORT ALBERNI, BC, le 3 juill. 2020 /CNW/ - De nouveaux investissements dans les infrastructures communautaires par les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique profiteront aux collectivités de l'île et appuieront la reprise économique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en favorisant la mise en œuvre de projets et en permettant de répondre aux besoins des collectivités alors que ces dernières redémarrent leur économie.

Ces investissements seront essentiels au renforcement des économies locales et contribueront à faire en sorte que tous les Britanno-Colombiens aient accès aux services et aux réseaux culturels nécessaires pour bâtir des collectivités résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Scott Fraser, député provincial de Mid Island-Pacific Rim, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé le financement de 22 projets sur l'île de Vancouver dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

La Première Nation Huu-ay-aht construira un nouveau centre culturel pour offrir à la collectivité une salle de formation linguistique, une cuisine, des aires dédiées à la production et à la vente d’œuvres d'art et d'artisanat, des salles polyvalentes et des toilettes. L'installation comprendra également un terrain polyvalent avec des gradins pour le soccer et le softball, ainsi qu'une scène de présentation avec des kiosques pour des événements culturels extérieurs.

La Ville de Ladysmith construira un nouveau centre des arts et du patrimoine sur le site de l'atelier de machinerie historique de la ville afin de mettre en valeur la culture et l'histoire locales et de souligner la relation positive de la Ville avec la Première Nation de Stz'uminus. Ce carrefour fait partie d'un plan de réaménagement du secteur riverain visant à appuyer le développement communautaire et fournira de l'espace pour des expositions artistiques, des spectacles et des événements spéciaux.

Ce financement servira aussi à d'autres projets, dont des projets visant à améliorer les centres communautaires, les centres de santé, le système de gestion des eaux pluviales, les installations d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, les installations culturelles et les centres de soutien social.

Dans le cadre de ces projets, le gouvernement du Canada investit plus de 33,2 millions de dollars alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique et les demandeurs individuels font une contribution de plus de 8,7 millions de dollars et plus de 12,2 millions de dollars, respectivement, par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR), et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) du plan Investir dans le Canada.

Plus de 23,2 millions de dollars provenant des fonds fédéraux et provinciaux seront consacrés à huit projets dans des collectivités autochtones.

D'autres annonces d'investissements dans les infrastructures suivront au cours des prochains mois, alors que le Canada et la Colombie-Britannique travailleront ensemble pour soutenir les emplois, améliorer nos collectivités et rétablir la croissance économique de façon sécuritaire et durable.

« Investir dans les centres communautaires et dans les installations récréatives et culturelles signifie que les enfants et les jeunes auront accès à un endroit sûr pour jouer et apprendre, que les personnes âgées disposeront d’un lieu de rencontre, que nos clubs et groupes pourront avoir un lieu où se réunir. Ces installations permettent de bâtir des collectivités fortes et dynamiques où les gens veulent s'enraciner et faire des affaires. De concert avec la province, nous soutenons des projets qui créeront des emplois et offriront aux résidents de nouvelles installations et de nouveaux programmes qui seront un apport positif dans la vie des gens pour les années à venir. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est plus important que jamais de soutenir les collectivités rurales et autochtones. Les projets que nous annonçons aujourd'hui aideront les petites collectivités de l'île à se rassembler tout en appuyant la croissance, en aidant à préserver le patrimoine local et en améliorant la qualité de vie des résidents. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« En partenariat avec le gouvernement fédéral, nous investissons dans des infrastructures qui renforceront les collectivités ici sur l'île et dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. La construction du projet hydroélectrique d'Ahtaapq Creek aidera la Première Nation de Hesquiaht dans sa transition vers des sources d'énergie plus propres et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je suis également heureux de voir que des fonds seront consacrés à plusieurs centres communautaires dans ma circonscription. Les gens ont plus que jamais besoin d'espaces et de services publics pour soutenir leur santé et leur bien-être. »

L'honorable Scott Fraser, député provincial de Mid Island-Pacific Rim, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuieront des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Une part de deux milliards de dollars de ce financement appuiera des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique accordent plus de 134 millions de dollars pour le premier appel de demandes de projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires culturelles et récréatives (ICCR) du plan Investir dans le Canada, et plus de 94 millions de dollars pour le premier appel de demandes dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordiques (ICRN).

Le deuxième appel de demandes pour les deux volets a été annoncé le 25 juin 2020 avec le financement conjoint suivant des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique : ICCR : jusqu'à 100,6 millions de dollars; ICRN : jusqu'à 58,7 millions de dollars.

Des renseignements sur les programmes et les demandes sont disponibles sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique à l'adresse électronique

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program.

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures de la région de l'île de Vancouver pour créer des emplois et renforcer les collectivités

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 22 projets d'infrastructure dans les collectivités de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 33,2 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN). Le gouvernement de la Colombie‑Britannique verse plus de 8,7 millions de dollars et les demandeurs (municipalités, collectivités autochtones et organisations à but non lucratif) fournissent plus de 12,2 millions de dollars.

Des 41,9 millions de dollars de financement fédéral et provincial annoncés aujourd'hui, plus de 23,2 millions de dollars seront consacrés à huit projets dans des communautés autochtones.

Renseignements sur les projets du volet ICCR

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs District régional de la capitale Développement de la phase 1 du sentier régional de l'île Mayne Construction d'un nouveau sentier régional de 2,3 km, séparé de la circulation automobile, le long de la route principale de l'île, pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer sur l'île Mayne. Des panneaux de signalisation seront également installés le long du sentier. 1 515 556 $ 1 262 837 $ 1 010 499 $ Vallée de Cowichan Remplacement du refroidisseur de l'aréna de Cowichan et modernisation du système de traitement de l'air Les travaux du projet comprennent le remplacement du refroidisseur de la fabrique de glace de l'aréna de Cowichan, la reconstruction du déshumidificateur et l'installation d'une gaine textile au système de traitement de l'air pour améliorer la circulation pendant la saison sèche (hors glace). 134 000 $ 111 655 $ 89 345 $ Premières Nations des Huu-ay-ahts Centre culturel communautaire Construction d'un centre culturel qui comprendra des salles polyvalentes, une cuisine, des toilettes, une salle de formation linguistique, un espace dédié à la vente et à la production d'artisanat ainsi qu'un terrain polyvalent pour le soccer et la balle molle avec des gradins, et une scène de présentation avec des kiosques pour les événements culturels en plein air. 1 494 375 $ 298 875 $ 199 250 $ Île Gabriola Projet de parc de planche à roulettes Huxley La construction d'un parc de planche à roulettes au parc Huxley sur l'île Gabriola comprend une structure couverte, des bancs en bois, des gradins portables, des poubelles, de nouveaux sentiers pour relier l'arrêt d'autobus et les quartiers environnants, un stationnement en gravier, un mur de soutènement et une clôture à mailles de chaîne. 309 480 $ 257 874 $ 206 346 $ Parksville Amélioration des espaces publics du parc communautaire de Parksville Construction d'un nouveau théâtre en plein air, d'une place de rassemblement polyvalente, de vestiaires, de toilettes et d'un espace d'entreposage. 689 225 $ 574 296 $ 459,542 $ Première Nation de Pauquachin Espace de rassemblementdu patrimoine Construction du lieu de rassemblement du patrimoine de Pauquachin pour l'expression et l'exploration de la culture et de l'histoire traditionnelles des peuples Salish du littoral et WSÁNEC. Ce projet comprend une nouvelle grande maison non chauffée, une salle de la bande chauffée et entièrement équipée, de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques montés sur le toit et un générateur de secours, ainsi qu'un aménagement paysager et un éclairage. 6 371 531 $ 0 $ 2 123 844 $ Port McNeill Modernisation des systèmes mécaniques et de la boucle de récupération de la chaleur Amélioration des systèmes mécaniques de la piscine et création d'une boucle de récupération de la chaleur entre la piscine et l'aréna Chilton. 120 000 $ 99 990 $ 80 010 $ Saanich Gorge Soccer Association : Projet de remplacement de gazon synthétique à Hampton Park Remplacement de deux terrains de jeu en gazon synthétique à Hampton Park, y compris la préparation générale du site, l'enlèvement du gazon synthétique existant, la remise en état des matériaux de la sous‑surface, et l'installation d'un tampon de choc/drainage et d'une nouvelle surface de jeu en gazon. 280 000 $ 175 000 $ 245 000 $ Sooke Scouts Canada : Conseil de Cascadia Cuisine et salle à manger du Camp Barnard Mor Installation d'une cuisine et d'une salle à manger préfabriquées comprenant des toilettes et des douches accessibles. 260 366 $ 162 729 $ 227,822 $ Sooke Centre de sport multifonctionnel Sunriver Construction d'un centre de sport multifonctionnel comprenant des socles en béton, des toilettes et des gradins, une route et un stationnement d'urgence. 486 992 $ 405 786 $ 324 702 $ Nation T'Sou-ke Nation T'Sou-ke - complexe communautaire et centre de santé Construction d'un complexe communautaire et d'un centre de santé comprenant une salle communautaire, une cuisine, une terrasse extérieure, des bureaux, des toilettes et un ascenseur. 3 893 355 $ 0 $ 1 297 785 $ Ucluelet Projet de la pointe Amphitrite Amélioration à la pointe Amphitrite, Ucluelet, pour créer un espace de rassemblement permettant d'observer les tempêtes en toute sécurité, tout en offrant aux visiteurs une vue sur la communauté environnante et sur l'histoire culturelle et naturelle. Les améliorations comprennent un espace multifonctionnel pour les présentations et les expositions interprétatives, une nouvelle terrasse panoramique et deux toilettes. 544 320 $ 453 554 $ 362 926 $ View Royal Association des jeux des Highlands de Victoria : Centre communautaire Craigflower Hall Construction d'un nouveau centre communautaire sur la propriété patrimoniale du manoir Craigflower, comprenant une zone centrale de réunion commune et des salles de réunion polyvalentes. 1 748 400 $ 1 092 750 $ 1 529 850 $ Victoria Victoria Cool Aid Society : Espace artistique collectif Construction d'un studio d'arts comprenant des postes de travail pour soutenir les membres vulnérables et marginalisés de la communauté, et installation d'un système de sécurité. 430 360 $ 268 975 $ 376 565 $

Renseignements sur les projets du volet ICRN

Collectivité Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement des demandeurs Bamfield Centre communautaire de Bamfield La construction d'un nouveau centre pour fournir un espace pour les rassemblements communautaires, les arts, la culture, les mariages et les funérailles. Le projet comprend des bureaux, des toilettes, une cuisine, un bar, un vestiaire, une salle de réunion, un espace pour les événements, une terrasse extérieure couverte, une salle d'entreposage, une remise à outils et un stationnement avec une station de recharge pour véhicules électriques. 673 585 $ 336 792 $ 336 793 $ Première Nation des Dzawada'enuxw Projet hydroélectrique de Padakus : phase de construction 2 Construction d'un système hydroélectrique pour réduire la consommation de diesel, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de production d'électricité pour la communauté. Ce projet comprend une structure d'admission, des conduites, une centrale électrique et une interconnexion au micro-réseau. 4 459 789 $ 0 $ 1 486 597 $ Première Nation de Hesquiaht Projet hydroélectrique du ruisseau Ahtaapq Construction d'un projet hydroélectrique de 350 kW sur le ruisseau Ahtaapq pour remplacer l'électricité produite par le diesel qui alimente actuellement le village de Hot Springs Cove. Le projet comprend la construction de la prise d'eau, du bassin en amont, du barrage, de la conduite forcée, de la centrale électrique, de la ligne de distribution, du système de prise d'eau des affluents et de la centrale électrique. 4 000 000 $ 0 $ 1 333 334 $ Première Nation de Kwakiutl Terrain communautaire de sport en plein air Construction d'un terrain polyvalent et d'une piste de course sur le territoire de la Première Nation de Kwakiutl pour favoriser la santé et soutenir les activités sociales. 517 327 $ 0 $ 172 443 $ Ladysmith Centre des arts et du patrimoine Construction d'un studio d'arts visuels au centre des arts et du patrimoine de Ladysmith. Le projet comprend la construction d'une promenade, la reconfiguration du stationnement, l'aménagement paysager, des bancs et des supports à vélo. 1 837 500 $ 1 470 000 $ 367 500 $ Île Meares Maaqutusiis Hahoulthee Stewardship Society - projet de quai, île Meares, baie Clayoquot Remplacement d'un quai sur l'île Meares, qui se trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation d'Ahousaht, pour permettre un accès continu à l'île. Le projet comprend l'installation d'un nouveau quai, d'une nouvelle rampe et d'un flotteur avec des semelles et des pieux. 409 090 $ 136 364 $ 0 $ Port Hardy Revitalisation des loisirs (aréna) Les rénovations de l'aréna de Port Hardy, vieille de 39 ans, comprennent un nouveau toit, la mise à niveau du système frigorifique, un accès amélioré à l'aréna et une nouvelle marquise numérique. 1 789 688 $ 1 193 125 $ 0 $ Nation des Toquahts t̓uk̓ʷaaʔatḥiic hišimyiły̓ak : lieu de rassemblement de Toquaht Construction d'un lieu de rassemblement pour soutenir la communauté de Macoah sur le territoire de la nation des Toquahts qui comprendra une salle, des toilettes, des vestiaires et une cuisine. 1 248 000 $ 416 000 $ 0 $

La province accepte les demandes de financement pour les infrastructures afin de bâtir des collectivités plus fortes : https://news.gov.bc.ca/22503.

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 :

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

Le gouvernement du Canada se mobilise contre la COVID-19 :

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada/gouvernement-canada-prend-mesures-concernant-covid-19.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Plan de relance de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) :

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan

Programme d'infrastructure du gouvernement de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) :

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

www.infrastructure.gc.ca