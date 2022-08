Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

PREMIÈRES NATIONS DE LA BANDE D'ASHCROFT, BC, le 26 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementale, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint pour de nouveaux espaces communautaires et la réfection d'espaces existants dans quatre collectivités de la C.-B.

Les fonds annoncés aujourd'hui appuieront deux projets lancés par des communautés autochtones. La Première Nation K'ómoks construira un nouvel édifice qui servira de centre de bien-être communautaire et comprendra des aires de réception et de réunion, des salles traditionnelles et modernes axées sur la santé, la culture, la jeunesse, les Aînés et la langue; un espace commun de programmation, et une cuisine commerciale. Les Premières Nations de la bande d'Ashcroft construiront un centre récréatif communautaire réunissant dans un seul bâtiment des fonctions culturelles, récréatives et communautaires, Cet édifice abritera un gymnase, une cuisine communautaire, des espaces polyvalents et un dépôt d'archives culturelles.

Deux autres collectivités de la C.-B. recevront une partie de ce financement fédéral-provincial conjoint. Le district régional d'Okanagan-Similkameen rénovera des éléments importants de l'aréna Oliver & District afin d'améliorer l'accès aux installations et leur efficacité énergétique, et le district régional de Cariboo élargira le réseau régional de sentiers ouverts aux fauteuils roulants par l'aménagement de trois nouveaux sentiers.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,8 millions de dollars dans ces projets, La contribution du gouvernement de la Colombie-Britannique est de plus de 2,3 millions de dollars et celle des collectivités autochtones et districts régionaux dépasse 2,8 millions de dollars.

Déclarations

« Les infrastructures communautaires sont à la base de collectivités prospères et en santé. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à créer des espaces accessibles permettant aux citoyens de se réunir, d'apprendre et d'exprimer leur créativité, aidant ainsi à briser l'isolement social et à favoriser l'inclusion. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires Intergouvernementales, de l'Infrastructure et des collectivités

« Cet ensemble de nouveaux projets d'infrastructure et de rénovations n'augmente pas seulement le nombre d'activités récréatives offertes aux britanno-colombiens, mais les ouvre à tous. Les collectivités sont fortes et en santé lorsque chacun peut participer à part entière. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

Quelques chiffres

Ces quatre projets sont financés par l'entremise du volet des Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Dans le cadre du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans des projets qui améliorent l'infrastructure culturelle, comme les musées et les centres patrimoniaux autochtones, et permettent de rénover des installations récréatives, comme des arénas et des espaces récréatifs extérieurs ou intérieurs, d'améliorer les infrastructures communautaires, comme les centres communautaires et les bibliothèques.

Le gouvernement fédéral investit, au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que les collectivités du Canada rural et du Nord.

Au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a investi plus de 26 milliards de dollars dans plus de 395 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique.

Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexe auxquels font quotidiennement face les Canadiens et qui vont de la croissance rapide de nos villes aux changements climatiques et aux menaces environnementales pesant sur nos eaux et nos terres.

Document d'information:

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Page Web : Infrastructure Canada

