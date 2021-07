LIONS BAY, BC, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans les infrastructures locales pendant cette période sans précédent afin de répondre aux besoins des collectivités, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir la reprise économique après la COVID-19.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales, et Ron McLaughlin, maire de Lions Bay, ont annoncé le financement de deux projets d'atténuation des catastrophes dans la région du Lower Mainland, en Colombie-Britannique. Ces projets permettront de bâtir des collectivités plus résilientes et de protéger la population et les infrastructures existantes.

Dans le cadre de ces projets, le Village de Lions Bay construira une annexe de deux étages au bâtiment d'urgence. L'annexe permettra d'élargir les pièces de rangement pour les appareils, ainsi que moderniser le centre des opérations d'urgence, les services d'ambulance de la C.-B. et les services de recherche et sauvetage. Une fois le projet terminé, de multiples services d'urgence auront plus d'espace pour entreposer de l'équipement et tenir des réunions.

La Municipalité de villégiature de Whistler créera des coupe-feux pour ralentir ou arrêter la propagation des feux de forêt dans le secteur de Nesters Hill. Cela aidera à gérer les répercussions et l'étendue des feux de forêt et les risques connexes pour les résidences et les infrastructures essentielles de la collectivité.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent près de 1 million de dollars dans ces projets dans le cadre du nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Canada investit plus de 760 000 $ et la contribution de la C.-B. s'élève à plus de 190 000 $.

« Les municipalités sont aux premières lignes de la réponse aux changements climatiques. Puisque les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et violents, les municipalités ont besoin des ressources et du financement nécessaires pour mieux gérer les situations d'urgence et protéger les résidents et les propriétés. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les installations des services d'urgence à Lions Bay et d'appuyer les mesures d'atténuation des feux de forêt à Whistler. Grâce à de tels investissements, le gouvernement fédéral collabore avec tous les ordres de gouvernement pour bâtir des infrastructures qui favoriseront la résilience des collectivités face aux variations et aux changements climatiques. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea-to-Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Lorsque les gens ont un urgent besoin d'aide, il est important qu'ils sachent que le service est disponible. L'agrandissement du bâtiment d'urgence à Lions Bay est une façon d'offrir une tranquillité d'esprit aux membres de la collectivité et de s'assurer que les gens qui effectuent ce travail extraordinaire ont l'espace, les ressources et la formation dont ils ont besoin pour sauver des vies. »

Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales

« Les services d'urgence de Lions Bay comprennent le service d'incendie de Lions Bay, le service d'ambulance de la C.-B., notre centre des opérations d'urgence et nos services de soutien d'urgence locaux, ainsi que la recherche et le sauvetage. Le projet de modernisation du bâtiment d'urgence de Lions Bay fournira l'espace additionnel dont nous avons tant besoin pour la formation, l'équipement et les appareils de nos services d'urgence, leur permettant ainsi d'augmenter leurs niveaux de service pour notre collectivité et les collectivités avoisinantes tout au long du corridor Sea-to-Sky. Ce projet corrigera aussi les lacunes du bâtiment, électriques et mécaniques, afin de respecter les codes de sécurité actuels et de protéger la santé et la sécurité de nos premiers répondants pour les années à venir. »

Ron McLaughlin, maire de Lions Bay

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral et la province de la Colombie‑Britannique de cet investissement dans le projet d'éclaircissement du combustible forestier de la municipalité de villégiature de Whistler pour Nesters Hill. Puisque le changement climatique crée des conditions plus chaudes et sèches, notre vulnérabilité aux feux de forêt augmente considérablement. Il est essentiel que nous puissions investir dans les programmes de gestion forestière afin de réduire le risque de feux de forêt pour nos collectivités, la faune et les écosystèmes sensibles. »

Jack Crompton, maire de la municipalité de villégiature de Whistler

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet d'infrastructure Résilience à la COVID-19, la part fédérale des coûts pour les projets d'infrastructure publique peut atteindre 80 % dans les provinces, et jusqu'à 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones. Pour les projets financés à 80 % par le fédéral, la Colombie-Britannique a versé les 20 % de financement manquant.

En Colombie-Britannique, le financement fédéral alloué à des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute au financement de plus 4,4 milliards de dollars qui a déjà été investi dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

