AbCellera renforcera la capacité de développement de médicaments innovateurs en sol canadien

VANCOUVER, BC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique maintiennent l'engagement qu'ils ont pris de rebâtir un secteur de la biofabrication et des sciences de la vie plus fort et dynamique au pays. Depuis mars 2020, les investissements de plus de 2,1 milliards de dollars consentis par le gouvernement fédéral ont donné des résultats dignes de mention et permis la réalisation ou l'expansion de 36 projets qui ont contribué à renforcer la capacité du secteur à l'échelle nationale. Ces investissements ont aussi favorisé les avancées dans des domaines technologiques concurrentiels et la croissance des entreprises, tout en renforçant la capacité de réponse du pays aux enjeux actuels et futurs en matière de santé.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, l'honorable David Eby, ont annoncé conjointement l'octroi d'un financement de 300 millions de dollars à AbCellera (anglais). Le gouvernement du Canada octroie 225 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, pour soutenir le projet de 701 millions de dollars d'AbCellera. L'entreprise mettra sur pied un campus ultramoderne de biotechnologie doté d'une nouvelle installation de développement préclinique d'anticorps et apportera des améliorations substantielles à ses installations actuelles à Vancouver. La Colombie-Britannique fournit, quant à elle, 75 millions de dollars en appui à ce projet. Ce financement permettra à AbCellera de bonifier et d'étendre la chaîne de valeur canadienne dans le domaine de la recherche clinique et du développement de conjugués anticorps-médicaments de pointe, ce qui donnera aux patients un accès plus rapide à des médicaments innovateurs.

Ce projet révolutionnaire s'harmonise avec la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, ainsi qu'avec la Stratégie en matière de sciences de la vie et de biofabrication (anglais) récemment lancée par la Colombie-Britannique, qui visent à relancer le secteur canadien de la biofabrication. Le projet renforcera la position du Canada dans le domaine du développement de conjugués anticorps-médicaments, un domaine très prometteur pour le secteur des essais cliniques, en facilitant la mise au point de thérapies qui ciblent des besoins médicaux urgents non comblés. Le projet permettra à AbCellera et au Canada d'améliorer leurs capacités technologiques de pointe pour attirer des investissements, des partenariats et des personnes de grand talent au pays, et pour stimuler la croissance et l'innovation. La contribution d'aujourd'hui permettra à AbCellera de créer plus de 400 emplois à temps plein au Canada, d'effectuer des investissements considérables dans la recherche-développement et de renforcer le secteur des sciences de la vie pendant des décennies à venir.

C'est la deuxième fois que le gouvernement du Canada soutient AbCellera, puisqu'il a versé une contribution de 175,6 millions de dollars à l'entreprise en mai 2020 dans le cadre du Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19.

« En 2020, notre gouvernement a promis aux Canadiens qu'il rebâtirait l'écosystème des sciences de la vie. Aujourd'hui, nous donnons suite une fois de plus à cette promesse, en nous associant à AbCellera, une entreprise à la fine pointe de la technologie. Le projet d'AbCellera contribuera à mettre le Canada à l'avant-plan du développement des conjugués anticorps-médicaments et à renforcer notre secteur des sciences de la vie. Nous allons faire de notre pays un joueur mondial de premier plan en biofabrication et en sciences de la vie, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement fera tout en son pouvoir pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens, notamment en continuant d'investir dans des médicaments innovants qui sauvent des vies. En nous associant à AbCellera, nous élargissons notre écosystème national des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous disposerons ainsi d'une capacité accrue de développement de médicaments à base d'anticorps et nous pourrons mieux répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Avec nos partenaires, nous continuerons de renforcer notre système de soins de santé afin d'améliorer les résultats sanitaires pour tous. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« L'annonce d'aujourd'hui est un nouvel exemple de la volonté de notre gouvernement de tenir sa promesse de reconstruire un solide et robuste secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Ce partenariat avec AbCellera contribuera à faire du Canada un leader international dans le domaine de la biotechnologie et profitera directement à l'économie de la Colombie-Britannique. »

- Le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan

« Notre gouvernement est fier de soutenir AbCellera et ses employés qui travaillent très fort pour découvrir et mettre au point la prochaine génération d'anticorps thérapeutiques. L'annonce d'aujourd'hui représente un autre jalon important de nos efforts pour doter notre pays de capacités technologiques ultramodernes et pour combler les lacunes dans le domaine du développement des médicaments et de la recherche clinique, non seulement en Colombie-Britannique, mais dans tout l'écosystème canadien des sciences de la vie. Cet investissement dans AbCellera créera plusieurs emplois de qualité à l'échelle locale et aura des retombées positives pendant de nombreuses années. »

- Le ministre des Ressources naturelles et député de Vancouver-Nord, l'honorable Jonathan Wilkinson

« AbCellera est une formidable réussite locale, et l'engagement pris aujourd'hui représente l'investissement privé le plus important de notre histoire dans un projet de sciences de la vie. Ce partenariat sera avantageux pour les Britanno-Colombiens, qui pourront ainsi avoir accès à des thérapies innovantes par le biais d'essais cliniques. Il créera aussi des centaines d'emplois de qualité et des possibilités de formation locale, alors que nous positionnons la Colombie-Britannique comme un centre mondial pour les sciences de la vie et la biofabrication. »

- Le premier ministre de la Colombie-Britannique, l'honorable David Eby

« Veiller à ce que les entreprises locales, créées en Colombie-Britannique, disposent des ressources dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle mondiale est un élément clé de notre plan économique StrongerBC. Il n'y a pas si longtemps, AbCellera a émergé de l'Université de la Colombie-Britannique pour devenir un leader mondial de la biotechnologie qui sauve des vies dans le monde entier. Nous soutenons AbCellera depuis le tout début, et cet engagement en faveur de sa réussite est un engagement en faveur de la réussite d'une économie forte et durable ici même en Colombie-Britannique. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, l'honorable Brenda Bailey

« Ce projet, rendu possible grâce à notre investissement conjugué à ceux des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, constitue une avancée majeure vers la mise en place des capacités nécessaires pour traduire les percées scientifiques en médicaments qui bénéficieront à des patients d'ici et du monde entier. Nous travaillons depuis une dizaine d'années à bâtir nos équipes et notre expertise, et à mettre au point des technologies novatrices. Cet investissement conjoint va nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre stratégie, tout en favorisant le développement clinique de nouveaux traitements. »

- Le fondateur et président-directeur général d'AbCellera, Carl Hansen, Ph. D.

Faits en bref

AbCellera est une entreprise canadienne de technologie qui fait des percées dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments non traditionnels pour permettre aux patients d'obtenir plus rapidement des médicaments plus efficaces. AbCellera regroupe des équipes spécialisées qui tirent parti de technologies et d'installations de pointe. Ses activités en matière de sciences des données et d'automatisation propulsent avec précision et rapidité les médicaments basés sur les anticorps du banc d'essai aux essais cliniques dans presque tous les domaines thérapeutiques. En réponse à la pandémie de COVID-19, AbCellera et ses partenaires ont mis au point deux traitements à base d'anticorps, dont le tout premier autorisé par Santé Canada et par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA). Les anticorps de COVID-19 produits par AbCellera ont été utilisés pour traiter plus de 2,5 millions de patients, et on estime qu'ils auraient sauvé des dizaines de milliers de vies.

Le 3 mai 2020, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a annoncé une contribution de 175,6 millions de dollars à AbCellera. Cette contribution s'inscrivait dans le Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la COVID-19, annoncé le 23 mars 2020, qui prévoyait des investissements d'envergure dans la communauté de recherche de calibre mondial du Canada pour la mise au point de vaccins et de traitements contre la COVID-19 et pour le dépistage de la maladie.

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada propose une vision à long terme pour protéger la population contre les pandémies et les urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'expansion d'un secteur des sciences de la vie innovateur et concurrentiel à l'échelle nationale.

La Stratégie en matière de sciences de la vie et de biofabrication de la Colombie-Britannique (anglais) établit cinq piliers pour consolider la position de la province en tant que plaque tournante mondiale de premier plan en la matière et pour développer le secteur de la fabrication pharmaceutique et médicale à l'échelle commerciale.

La croissance du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie est une priorité qui va bien au-delà des efforts de lutte contre la COVID-19. Les investissements du gouvernement dans ce secteur en pleine croissance soutiennent des milliers d'emplois de qualité, bien rémunérés. Ils aident aussi le Canada à se préparer aux pandémies qui pourraient nous toucher dans les années à venir.

Le budget de 2021 a octroyé au total 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour soutenir la croissance et le dynamisme du secteur des sciences de la vie et préparer le pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Ces fonds avaient pour but de renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche, et de favoriser la croissance des entreprises canadiennes des sciences de la vie.

