VANCOUVER, BC, le 17 mars 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans le transport en commun en cette période extraordinaire contribuent à soutenir les économies régionales et à rendre nos collectivités plus inclusives et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, l'honorable Bowinn Ma, ministre d'État à l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Gigi Chen-Kuo, PDG intérimaire de TransLink, ont annoncé le financement de la remise à neuf de sept locomotives du West Coast Express.

Le projet prévoit la remise à neuf des moteurs de six des sept locomotives afin de prolonger leur durée de vie de 15 ans. En outre, toutes les unités d'alimentation de tête, qui fournissent le chauffage et l'éclairage aux wagons de passagers, seront remplacées pour réduire les émissions, améliorer l'efficacité énergétique et permettre l'exploitation de trains plus longs. Pour éviter toute interruption de service, les locomotives seront remises à neuf une par une, chaque locomotive étant testée, mise en service et remise en circulation avant que les travaux ne s'amorcent sur la locomotive suivante.

Le gouvernement du Canada investit 10,2 millions de dollars dans ce projet sous le volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique verse 9,2 millions de dollars et TransLink fournit 1,5 million de dollars pour ce projet.

Citations

« Le West Coast Express constitue un moyen de transport important pour les gens de la Colombie-Britannique. Le financement fédéral aide à réduire, à réutiliser et à recycler en remettant à neuf les vieilles locomotives et en prolongeant leur durée de vie utile. Il est essentiel de réduire les émissions provenant du secteur des transports pour pouvoir atteindre nos objectifs climatiques, et le soutien que le gouvernement fédéral accorde aux solutions ferroviaires propres et résistantes au climat jouera un rôle de premier plan. « Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans des projets de transport public propre, fiable et confortable sont au cœur de notre plan qui vise à créer des collectivités plus saines ici dans le Lower Mainland tout comme ailleurs au pays. L'annonce d'aujourd'hui illustre bien le genre de collaboration étroite dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 de façon à satisfaire aux objectifs environnementaux et aux ambitions économiques des Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le transport public est une infrastructure fondamentale qui créé des collectivités inclusives, interreliées et durables sur le plan environnemental. La remise à neuf des locomotives du West Coast Express permettra aux résidents des trois pôles principaux du Grand Vancouver d'avoir accès à un mode de transport sécuritaire, propre et fiable pour les années à venir. »

Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam

« Nous nous engageons à rebâtir en mieux la Colombie-Britannique en continuant d'investir dans des projets de transport qui créent des emplois, accroissent les offres de service aux usagers, et incitent les gens à délaisser leurs voitures au profit des trains de banlieue sobres en carbone. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les solutions de transport publics écologiques, abordables et commodes à l'intention de tous les résidents de la Colombie-Britannique. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui serviront à bonifier et à remettre à neuf un important service de banlieue avec une meilleure efficacité énergétique, une plus grande réduction des émissions, de nouveaux systèmes de chauffage et d'éclairage et une durée de vie accrue permettant d'offrir un service fiable pendant de nombreuses années à venir. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique et ministre responsable de TransLink

« Nous savons à quel point il importe d'investir dans les infrastructures de la Colombie-Britannique et notamment dans des options de transport qui soient plus responsables d'un point de vue social et environnemental. En collaborant avec des partenaires comme le gouvernement du Canada et en investissant dans des infrastructures comme le West Coast Express, nous continuons d'aider les gens à se déplacer tout en élaborant des plans à plus long terme pour le transport dans le Lower Mainland. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre d'État à l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Le West Coast Express dessert des milliers d'usagers du transport en commun dans le Grand Vancouver tous les jours depuis plus de 25 ans, et nous nous réjouissons de cet investissement dans l'avenir de ce service. En remettant à neuf nos moteurs de locomotives, nous pourrons réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'expérience des clients qui utilisent notre service tous les jours pour se rendre au travail ou à l'école. Les moteurs actuels ont atteint la limite de leur vie utile, et l'investissement nous permettra de continuer à offrir cet important service aux résidents de Mission, Maple Ridge, Pitt Meadows, et Tri-Cities dans les années à venir. »

Gigi Chen-Kuo, PDG intérimaire de TransLink

Faits en bref

Le West Coast Express est un service ferroviaire de banlieue qui dessert 68 km entre Mission et Vancouver , en Colombie-Britannique. Avant la pandémie de COVID-19, il y avait environ 11 000 embarquements sur le West Coast Express à chaque jour de semaine.

et , en Colombie-Britannique. Avant la pandémie de COVID-19, il y avait environ 11 000 embarquements sur le West Coast Express à chaque jour de semaine. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Le gouvernement du Canada a investi 4,3 milliards de dollars dans 544 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

