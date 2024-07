SURREY, BC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, en compagnie de l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone de la Colombie-Britannique, et de l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique, a annoncé un investissement conjoint de 195 millions de dollars pour améliorer des infrastructures routières stratégiques dans le nord-ouest de la province afin d'appuyer l'exploitation des minéraux critiques dans la région, d'améliorer l'accès et la sécurité des collectivités et de créer de bons emplois dans le secteur minier à l'échelle de la province.

Grâce à la collaboration entre les gouvernements et au financement dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, un programme phare dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, ce projet a été approuvé conditionnellement pour appuyer l'ouverture et l'exploitation de plusieurs mines de cuivre, de molybdène, de zinc, de nickel et de cobalt dans la région du Triangle d'or en Colombie-Britannique. La contribution fédérale s'élève à 75 millions de dollars, et les 120 millions de dollars restants proviennent du ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique.

Le projet d'amélioration du corridor routier du nord-ouest de la Colombie-Britannique est une mesure clé de la Stratégie sur les minéraux critiques de la Colombie-Britannique, une grande priorité du gouvernement central de la nation Tahltan et de l'industrie minière en Colombie-Britannique, et une priorité que partage le gouvernement fédéral. Le projet prévoit une série de travaux sur les routes 37, 37A et 51, soit l'élargissement des accotements, la création de voies pour véhicules lents, l'ajout de zones pour poser ou enlever les chaînes et l'amélioration de l'accès Wi-Fi le long de 800 kilomètres de routes. Ces améliorations sont essentielles pour absorber l'augmentation du trafic industriel lié à l'activité minière et elles produiront des avantages bien définis à long terme pour les Premières Nations et les collectivités locales de la région, y compris l'amélioration de la sécurité, de la fiabilité et de l'accessibilité des services essentiels.

L'amélioration de ces routes est indispensable pour faire progresser l'exploitation des minéraux critiques dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, en consultation avec les Premières Nations. La zone desservie par ces infrastructures améliorées est appelée le « Triangle d'or » en raison de son potentiel minéral, qui représente environ 75 % des réserves de cuivre connues du Canada. L'élargissement et l'amélioration des routes ont le potentiel de créer jusqu'à 3 000 emplois, 20 milliards de dollars de dépenses en immobilisations et plus de 450 millions de dollars en impôts miniers annuels ainsi qu'un important partage des recettes et de nombreuses possibilités économiques pour les Premières Nations des environs.

En plus des avantages régionaux, on estime que chaque emploi direct dans une nouvelle mine en Colombie-Britannique crée au moins deux emplois dans des entreprises d'approvisionnement et de services miniers situées partout dans la province. Un récent rapport de l'Association minière de la Colombie-Britannique a révélé que le Grand Vancouver compte à lui seul 1 125 entreprises qui fournissent des biens et des services au secteur minier, pour des retombées économiques de 1,4 milliard de dollars en 2022. L'une de ces entreprises, l'Industrial Equipment Manufacturing Ltd., de Surrey, en Colombie-Britannique, où a eu lieu l'annonce d'aujourd'hui, a fourni de l'équipement dans le nord-ouest de la province pour la mine Brucejack de la société Newmont.

Les minéraux critiques sont des composants essentiels de produits utilisés pour l'énergie propre, comme les véhicules électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, les lignes de transport d'électricité et les batteries. Le secteur minier de la Colombie-Britannique fournit bon nombre des composants de base des technologies propres dont la province et le monde entier ont besoin pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre. Partout au pays, les solutions d'énergie propre offrent d'énormes possibilités économiques.

Les investissements conjoints, annoncés aujourd'hui, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique sont l'un des résultats de la collaboration accrue aux priorités communes que permet la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique. Le ministre Wilkinson et la ministre Osborne, en collaboration avec des partenaires des Premières Nations, ont également publié aujourd'hui Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique - Rapport sur les progrès accomplis sur une période d'un an. Le rapport met en évidence les principaux progrès réalisés depuis que les partenaires ont élaboré le premier cadre de collaboration du genre au pays en juin 2023.

Le rapport souligne les progrès concrets accomplis dans les six domaines d'opportunités stratégiques ainsi que les travaux en cours sur bon nombre des 43 mesures établies, notamment :

déterminer les options permettant aux Premières Nations de participer au projet de ligne de transport d'électricité de la côte nord, en partenariat avec BC Hydro et la Banque de l'infrastructure du Canada ;

; collaborer avec les partenaires et les parties prenantes clés pour lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des promoteurs, avec des partenaires des Premières Nations, pour des projets dans les secteurs prioritaires (p. ex. les minéraux critiques, l'hydrogène et l'électrification) afin de mettre à l'essai des solutions susceptibles d'améliorer l'efficacité de la réglementation et de la délivrance de permis. Cela cadre avec le plan d'action Bâtir un avenir propre pour le Canada , publié récemment par le groupe de travail ministériel fédéral sur l'efficacité réglementaire pour les projets de croissance propre, afin de moderniser les processus fédéraux d'évaluation et de délivrance de permis;

, publié récemment par le groupe de travail ministériel fédéral sur l'efficacité réglementaire pour les projets de croissance propre, afin de moderniser les processus fédéraux d'évaluation et de délivrance de permis; améliorer l'échange de renseignements et la collaboration concernant les priorités des projets dans les secteurs clés - comme le projet d'amélioration du corridor routier du nord-ouest de la Colombie-Britannique, annoncé aujourd'hui;

continuer d'investir dans la capacité des Autochtones à participer de manière significative à ce processus au moyen d'ententes renouvelées avec le Conseil de l'énergie et des mines des Premières Nations et le Conseil forestier des Premières Nations, pour un total combiné de 550 000 dollars au cours du présent exercice.

Citations

« L'exploitation des abondantes ressources en minéraux critiques du Canada offre des possibilités économiques exceptionnelles et permet de créer de bons emplois. Lorsque nous travaillons ensemble sur nos priorités communes et que nous nous réunissons aux tables régionales sur l'énergie et les ressources, nous pouvons réaliser les avancées indispensables, au rythme et à l'échelle nécessaires, afin de profiter des avantages que représente l'économie propre pour les Premières Nations, les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens. L'investissement d'aujourd'hui dans les infrastructures routières s'inscrit dans cette démarche. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Colombie-Britannique possède les minéraux critiques dont le monde a besoin pour bâtir une économie propre. Nous saisissons l'occasion générationnelle qui s'offre à nous pour créer des emplois, non seulement dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, mais aussi dans les collectivités partout dans la province, qui fournissent des services à notre secteur minier. Réalisés en collaboration avec la nation Tahltan et le gouvernement du Canada, ces importants investissements dans les routes 37 et 51 permettront d'offrir des routes plus sécuritaires aux travailleurs et aux résidents dans les territoires de Tahltan, de Nsiga'a et de Gitanyow, ainsi que de meilleurs services aux gens et aux collectivités de la région. »

L'honorable Josie Osborne

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone de la Colombie-Britannique

« Le projet d'amélioration du corridor routier du nord-ouest de la Colombie-Britannique profitera à une région de minéraux critiques et aux partenaires des Premières Nations. Il améliorera également la sécurité et la fiabilité des transports, et l'accès aux services essentiels, et renforcera l'engagement du gouvernement en faveur d'un avenir carboneutre. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Les minéraux critiques sont l'un des six domaines prioritaires de la Table régionale sur l'énergie et les ressources. Nous avons maintenant trois stratégies sur les minéraux critiques : celle du Canada, celle de la Colombie-Britannique et celle des Premières Nations, et cette année, nous cherchons à harmoniser les trois stratégies, afin que les droits et les titres des Premières Nations de la Colombie-Britannique soient respectés, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »

Robert Phillips

Membre de l'exécutif politique, Sommet des Premières Nations

« L'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique continue de réaffirmer son soutien indéfectible au travail des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui ont collaboré, par l'entremise du Conseil de l'énergie et des mines des Premières Nations et du Conseil forestier des Premières Nations, avec le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique dans le cadre des efforts continus déployés en vue d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Le rapport de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique met en évidence les progrès accomplis. L'industrie des minéraux critiques est essentielle à notre lutte contre la crise climatique qui s'accélère sans cesse et à nos démarches pour abandonner progressivement les combustibles fossiles. Comme toujours, les Premières Nations doivent être des partenaires à part entière dans ce travail. »

Chef Don Tom

Vice-président, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique

« L'exploitation minière fait partie de notre culture et de notre économie. Pendant des milliers d'années, les Tahltan ont fait la prospection pour localiser de l'obsidienne, puis en ont fait l'extraction et le commerce. Bien que nous reconnaissions la nécessité des minéraux critiques pour un avenir sobre en carbone, cela ne peut se faire qu'avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones; par conséquent, le rythme et l'échelle de l'exploitation minière sur notre territoire seront déterminés par la nation Tahltan. L'annonce d'aujourd'hui concernant des routes plus sécuritaires pour notre peuple est bien accueillie par la nation Tahltan. »

Beverley Slater

Présidente, gouvernement national Tahltan

« Le groupe de travail de la nation Tahltan et de l'industrie minière, composé de dirigeants de la nation et de certaines sociétés minières actives sur le territoire Tahltan (Galore Creek, Newmont, Seabridge, Skeena Resources), demande depuis un certain temps la modernisation des routes sur le territoire de la nation afin d'assurer le déplacement sécuritaire des usagers communautaires et commerciaux. L'annonce historique d'aujourd'hui témoigne du leadership de la nation Tahltan et démontre les résultats extraordinaires que l'on obtient lorsque les peuples autochtones et l'industrie travaillent ensemble à la réalisation d'une vision commune pour l'avenir. »

Groupe de travail de la nation Tahltan et de l'industrie minière

« La région du nord, notamment grâce à ses routes, à ses ports et à ses réseaux ferroviaires, joue un rôle essentiel dans l'économie de la Colombie-Britannique et du Canada, y compris dans le transport des ressources et des minéraux critiques. Nous devons impérativement moderniser nos infrastructures routières dans la région et améliorer l'accès pour que la population puisse continuer de bénéficier de cette industrie et des emplois qu'elle crée. »

L'honorable Rob Fleming

Ministre des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique

« Les améliorations apportées aux infrastructures routières dans le territoire Tahltan et le Triangle d'or appuieront la mise en valeur du potentiel de production de minéraux critiques de la Colombie-Britannique en facilitant les investissements dans cette région minière d'une importance cruciale en Colombie-Britannique. Les améliorations prévues assureront la sécurité du transport dans le secteur des biens et des services ainsi que la croissance de l'industrie, ce qui créera des emplois et des occasions d'affaires dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, y compris dans des centres urbains comme Surrey et Vancouver, où l'industrie minière a acheté pour 1,4 milliard de dollars de biens et de services auprès de 1 125 entreprises en 2022. Les minéraux critiques sont l'occasion d'une génération d'apporter la prospérité à tous les Britanno-Colombiens. »

Michael Goehring

Président-directeur général, Association minière de la Colombie-Britannique

« Ce nouveau financement est une bonne nouvelle, car il contribuera grandement à l'amélioration de routes clés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. C'est un gain important qui permettra d'assurer la sécurité des membres des collectivités locales et des quelque 3 000 travailleurs des mines Brucejack et Red Chris de Newmont qui utilisent ces routes. »

Bernard Wessels

Directeur général -- Amérique du Nord, Newmont

« En 2022 seulement, près de 4 000 entreprises dans 200 municipalités, villes et communautés des Premières Nations ont bénéficié des dépenses de 3,7 milliards de dollars engagées par des mines et des fonderies en exploitation en Colombie-Britannique. Cet investissement stratégique appuiera l'exploitation de nouvelles mines de minéraux critiques dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Il ne fait aucun doute que l'ensemble de la province tirera aussi profit de l'exploitation de ces mines, car les entreprises de fournitures et de services miniers des collectivités de toute la Colombie-Britannique contribuent à leur construction et à leur exploitation à long terme. »

Alec Morrison

Président-directeur général, Association des fournisseurs miniers de la Colombie-Britannique

« Ce financement est essentiellement un investissement dans la Colombie-Britannique. Il contribue à offrir la stabilité et la confiance que recherchent les personnes qui investissent dans l'exploitation minière en Colombie-Britannique, et il procurera des avantages à long terme pour les Premières Nations et les collectivités locales de la région. Cet investissement offre un accès plus sûr et plus fiable à la région. Les projets pourront aller de l'avant et cela nous aidera, nous et les nombreuses autres personnes qui dépendent de l'industrie pour gagner leur vie. »

Chuck Walls

Président, Industrial Equipment Manufacturers Ltd.

« Ces améliorations sont indispensables pour assurer la sécurité et la connectivité des routes 37 et 37 A. Les mesures de sécurité des transports dans les corridors écologiques et culturels très sensibles sont essentielles pour concilier le développement industriel et la gérance des terres autochtones. »

Tara Marsden

Directrice de la durabilité du wilp, chefs héréditaires Gitanyow

« L'investissement dans la région du nord-ouest est directement lié au bon travail qu'effectuent les nations en vue d'assurer la stabilité économique régionale pour tous les Canadiens. Nous voyons que les investissements dans les projets de minéraux critiques comme celui-ci sont importants pour fournir un accès plus sûr à l'industrie et assurer la croissance économique à long terme de notre peuple. De plus, il permet aux Nisga'a, aux membres des nations voisines et à nos invités de se déplacer en toute sécurité dans nos territoires respectifs. »

Eva Clayton

Présidente, nation Nisga'a

« La société Galore Creek se réjouit de cet important investissement dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le financement servira à apporter des améliorations aux routes qui constituent un lien essentiel pour le secteur des ressources, les communautés autochtones et les autres collectivités locales. Cet investissement qui assurera la circulation sécuritaire des biens et des personnes dans la région démontre que le Canada et la Colombie-Britannique ont à cœur la réconciliation et la mise en valeur des minéraux critiques. »

Rob Mean

Directeur général, Galore Creek Mining Corporation

« Ces améliorations ciblent des routes qui traversent la moitié nord de notre province, et qui sont la seule route d'accès pour de nombreuses collectivités. De meilleures routes favoriseront toutes sortes d'investissements dans l'économie de la région, y compris l'approvisionnement en minéraux critiques des marchés mondiaux. Mais surtout, l'amélioration des routes rendra les déplacements plus sécuritaires pour les résidents qui parcourent régulièrement de grandes distances pour obtenir des biens et des services de base. »

Justin Himmelright

Vice-président principal, Affaires externes, Skeena Resources

« Nous estimons que l'investissement fédéral-provincial dans les infrastructures du nord-ouest de la Colombie-Britannique annoncé aujourd'hui est un moment charnière pour notre industrie des minéraux critiques. Ce financement souligne l'importance de l'exploration minière dans la région, ce qui se traduit par un appui à la croissance économique, à la gérance environnementale et à la collaboration avec les communautés autochtones. Des investissements comme celui-ci contribuent à mettre en valeur le potentiel minier de cette province riche en ressources. »

Keerit Jutla

Président-directeur général, Association de l'exploration minière

« Nous sommes ravis de cet investissement conjoint dans le nord-ouest. Les projets de l'industrie procurent de nombreux avantages à notre région et à la province, mais il est essentiel que les infrastructures construites à l'appui de ces projets soient sûres pour nos communautés. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer la sécurité et d'accroître les possibilités d'emploi dans cet important corridor au bénéfice de toute la Colombie-Britannique. »

Cyra Yunkws

Présidente du conseil d'administration, district régional de Kitimat-Stikine

« Les camionneurs d'Arrow Transportation utilisent la route 37 depuis les années 1970. L'investissement du gouvernement de la Colombie-Britannique dans l'amélioration de cette route névralgique permettra d'assurer la sécurité de nos activités et le bien-être de nos employés. Non seulement cet investissement améliorera la sécurité de nos activités de transport, mais il jouera aussi un rôle important dans la poursuite du développement économique du nord-ouest de la Colombie-Britannique. Nos précieux partenaires d'affaires, les nations Tahltan et Nisga'a, bénéficieront aussi de ces améliorations qui permettront d'accroître la sécurité et la résilience économique dans la région. Nous sommes extrêmement fiers de travailler aux côtés de ces nations et d'appuyer des initiatives qui contribuent à leur prospérité et à la croissance de l'ensemble de la région. »

Tim Bell

Premier vice-président, groupe Arrow

Faits en bref

Le Canada s'est doté d'une stratégie sur les minéraux critiques dans le but de favoriser le développement de ces ressources et des chaînes de valeur connexes pour contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques comporte cinq objectifs principaux : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et la gestion environnementale rigoureuse; améliorer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; favoriser une main-d'œuvre et des collectivités diversifiées et inclusives.

L'approche pangouvernementale du Canada à l'égard de l'exploitation des minéraux critiques est collaborative, tournée vers l'avenir, itérative, adaptative et à long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires, au pays comme sur la scène internationale.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques est un programme phare qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Il soutient des projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre qui permettent d'accroître l'offre du Canada en minéraux critiques de source responsable.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Le programme des Partenariats pour les ressources naturelles autochtones vise à accroître la participation économique des communautés et organisations autochtones dans le développement de projets de ressources naturelles qui soutiennent la transition vers un avenir énergétique propre.

La stratégie de la Colombie-Britannique en matière de minéraux critiques (B.C. Critical Minerals Strategy) promeut l'établissement de partenariats solides entre les Premières Nations, le gouvernement et l'industrie, pour encourager les investissements et la croissance économique durable et appuyer l'action climatique.

Le secteur minier de la Colombie-Britannique emploie actuellement plus de 35 000 personnes en milieu rural et urbain. Ce secteur contribue à hauteur de 7,3 milliards de dollars au produit intérieur brut de la Colombie-Britannique, il représente 28 % de la valeur des exportations et génère des revenus de près de 1 milliard de dollars pour le gouvernement provincial, ce qui permet de financer les services.

La Colombie-Britannique est riche en minéraux bruts : on y trouve 16 des 31 minéraux critiques désignés dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. C'est la première province productrice de cuivre et la seule province productrice de molybdène au Canada.

Les travaux d'amélioration des infrastructures commenceront en 2024, et ils devraient être achevés d'ici la fin de 2030.

Publiée en mars 2024, la stratégie sur les minéraux critiques (B.C. First Nations Critical Mineral Strategy) du Conseil de l'énergie et des mines des Premières Nations de la Colombie-Britannique encourage l'élaboration de stratégies inclusives sur les minéraux critiques pour informer les Premières Nations de toute la province et amplifier leurs voix. Cette stratégie porte notamment sur l'importance du partage des avantages découlant de l'exploitation des minéraux critiques avec les Premières Nations et du respect des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Les tables régionales sur l'énergie et les ressources ont été lancées en juin 2022 avec la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et- Labrador . L' Ontario , le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon y participent depuis octobre 2022. Le Nunavut s'est joint à l'initiative en mai 2024. Au total, 10 provinces et territoires participent maintenant aux tables régionales.

