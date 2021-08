VERNON, BC, le 12 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique continuent d'investir dans l'infrastructure locale en cette période sans précédent, afin de répondre aux besoins des collectivités de la province, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de soutenir la reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Harwinder, Sandhu, membre de l'Assemblée législative de Vernon-Monashee, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement pour améliorer le système de filtration d'eau du Grand Vernon.

Le projet prévoit la construction d'une nouvelle installation de filtration d'eau à la station de traitement d'eau potable de Mission Hill. Cette installation permettra d'améliorer la qualité de l'eau et d'accroître l'accès à l'eau potable dans la communauté. Le projet comprend un nouveau système de filtration d'eau, un nouveau bâtiment qui contiendra des laboratoires et des salles de contrôle, des améliorations au traitement des flux de déchets, les canalisations et les équipements connexes, ainsi que des travaux de génie civil, d'électricité, de mécanique et de systèmes de contrôle.

Le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique investissent près de 30 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du Canada s'élève à plus de 16,3 millions de dollars, et celle de la Colombie-Britannique à plus de 13,6 millions de dollars. Le District régional du nord de l'Okanagan investit plus de 10,9 millions de dollars. Le financement fédéral et provincial est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux exigences en matière d'évaluation environnementale.

Citations

« L'annonce faite aujourd'hui d'une aide de plus de 16,3 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral permettra à la communauté du Grand Vernon d'améliorer son système de filtration de l'eau et de fournir des services fiables aux résidents. En partenariat avec la province, nous continuons à investir dans les infrastructures essentielles, à bâtir des collectivités plus vertes, plus saines et plus résilientes, et à soutenir les économies locales au moment où elles en ont le plus besoin. Le plan d'infrastructure du Canada nous permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus écologiques et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à de l'eau potable est l'une des priorités les plus importantes pour une communauté. Je suis fière de voir tous les paliers de gouvernement travailler ensemble pour assurer l'accès à l'eau potable pour les résidents de la région du Grand Vernon, tout en réduisant le risque d'avis d'ébullition d'eau, ce qui contribuent à la santé et au bien-être des résidents. »

Harwinder, Sandhu, membre de l'Assemblée législative de Vernon-Monashee, au nom de l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays. En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,4 milliards de dollars dans plus de 580 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le . La province investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour les initiatives d'infrastructure de la Colombie-Britannique.

