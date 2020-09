VANCOUVER, BC, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans les infrastructures afin de réaliser des projets qui répondent aux besoins de la population, de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 et d'aider les collectivités à relancer leur économie.

Il est essentiel d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour créer des collectivités propres et saines, rendre la vie plus abordable et bâtir un avenir durable.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la C.-B., ont annoncé le financement de 11 projets visant à aider les collectivités de la Colombie-Britannique à économiser de l'énergie et à réduire la pollution.

À Vancouver, le projet visant à élargir la récupération de la chaleur des égouts permettra d'augmenter la capacité de la Neighbourhood Energy Utility (NEU) à fournir aux bâtiments de la région de False Creek une chaleur et une eau chaude à faibles émissions de carbone. Le NEU recycle la chaleur résiduelle et utilise un mélange de gaz naturel renouvelable et conventionnel pour réduire les émissions nocives.

Un financement est également consacré au développement du réseau de bornes de recharge de véhicules électriques (VE) de niveau 2 dans toute la province. Plus de 80 nouvelles bornes seront installées dans des collectivités du centre de l'île de Vancouver ainsi que dans le nord et le centre de la Colombie-Britannique, ce qui permettra de rendre les options de transport propre plus viables pour un plus grand nombre de personnes.

Ces projets, ainsi que les autres projets annoncés aujourd'hui, permettront de créer des emplois et de renforcer les économies locales dès maintenant, en plus de favoriser une croissance durable, ainsi que la santé et le bien-être à long terme des résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 28,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada, et les administrations locales et collectivités autochtones s'élève à plus de 13 millions de dollars. Le gouvernement de la Colombie-Britannique alloue presque 18 millions de dollars à ces projets dans le cadre du programme CleanBC, ce qui fait partie du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada.

« L'augmentation du nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur l'île de Vancouver rendra les transports propres plus viables pour un plus grand nombre de personnes. Il est essentiel d'encourager les solutions d'énergie verte de ce type pour bâtir des collectivités solides et résilientes. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans le cadre du volet Infrastructures vertes est un excellent exemple de la manière dont les partenariats fédéraux avec tous les ordres de gouvernement peuvent assurer un avenir durable aux générations à venir. Pendant la pandémie de COVID-19, nous pouvons mieux reconstruire en assurant une reprise écologique. »

Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Les gens méritent d'avoir accès à un air pur, à une énergie propre et à des possibilités économiques respectueuses de l'environnement. En investissant dans de nouveaux projets d'infrastructures propres, nous réduirons la pollution, construirons de meilleurs bâtiments, améliorerons les possibilités de transport et rendrons la vie plus abordable pour les gens. En collaborant avec la Ville de Vancouver et d'autres collectivités de la Colombie-Britannique, ainsi qu'avec le gouvernement fédéral, nous aidons à reconstruire une Colombie-Britannique plus forte et meilleure pour tous à la suite des répercussions de la COVID-19 grâce à notre plan CleanBC. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« Cet investissement est important puisqu'il nous aide à faire face à l'urgence climatique à laquelle notre ville est confrontée. Près de 60 % de la pollution au carbone à Vancouver provient de la combustion de gaz naturel pour chauffer nos bâtiments et fournir de l'eau chaude. Cet investissement de nos partenaires provinciaux et fédéraux nous aidera à développer considérablement la Neighbourhood Energy Utility afin de réduire encore plus notre empreinte carbone. »

Kennedy Stewart, maire de Vancouver

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi 4,2 milliards de dollars dans 525 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Les 11 projets font partie de la première phase du CleanBC Communities Fund, dans le cadre duquel on a engagé plus de 63 millions de dollars de financement conjoint fédéral-provincial. D'autres projets de la première phase seront bientôt annoncés.

La deuxième phase du CleanBC Communities Fund est maintenant ouverte aux demandes des administrations locales, des groupes autochtones, des organisations à but non lucratif et des organisations à but lucratif de la Colombie-Britannique.

