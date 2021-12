VICTORIA, BC, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Les systèmes de gestion de l'eau et des eaux usées sont l'épine dorsale des municipalités et des collectivités des Premières Nations. Les investissements visant à améliorer la qualité de l'eau et l'efficacité des systèmes permettent de créer de bons emplois à l'échelle locale, de relever les défis économiques posés par la pandémie et les événements climatiques, et de mettre en place les infrastructures dont les collectivités ont besoin pour se rétablir et prospérer.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 19,2 millions de dollars pour quatre projets en Colombie-Britannique visant à soutenir des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Les projets visent à moderniser des installations de traitement des eaux usées existantes ou à construire de nouvelles installations d'eau potable afin d'accroître la capacité,, de respecter les normes provinciales, d'améliorer la qualité des eaux de surface et de protéger l'environnement.

L'étang d'épuration qui dessert la Première Nation Nak'azdli Whut'en sera remplacé par un nouveau système de traitement qui améliorera l'efficacité opérationnelle et protégera les populations de saumon dans la rivière Necoslie. Le village de Lumby bénéficiera d'une nouvelle installation moderne et de la remise en état d'un système de lagunage existant, notamment grâce à l'installation de revêtements pour empêcher les fuites vers le ruisseau Bessette.

Des fonds seront également alloués au district régional de Comox Valley, ce qui permettra d'éliminer les avis saisonniers d'ébullition d'eau visant un certain nombre de propriétés, ainsi qu'au district régional de Columbia-Shuswap afin d'améliorer les infrastructures de filtration et d'approvisionnement en eau potable.

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,9 millions de dollars dans ces quatre projets, et le gouvernement de la Colombie-Britannique y contribue plus de 5,3 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées aux consultations auprès des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale. Des sommes additionnelles seront également investies par les municipalités et la communauté Nak'azdli Whut'en.

Citations

« La modernisation des systèmes de gestion de l'eau et des eaux usées dans ces quatre collectivités permettra d'accroître la capacité de traitement, de fournir de l'eau potable à un plus grand nombre de résidents et de protéger les écosystèmes locaux. Notre gouvernement travaille en collaboration avec ses partenaires provinciaux, municipaux et autochtones pour investir dans l'eau potable et créer des collectivités saines et résilientes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui se traduira par une meilleure qualité de vie pour les résidents, une amélioration de la qualité de l'eau pour la Première Nation Nak'azdli Whut'en et le district régional de Columbia-Shuswap, la levée des avis d'ébullition à Comox et le filtrage efficace des eaux usées à Nechako et à Lumby. En protégeant mieux les rivières et les ruisseaux locaux, ces améliorations garantiront également un environnement plus sain pour les générations futures. »





L'honorable Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver et ministre des Ressources naturelles

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui avec nos partenaires fédéraux profiteront aux résidents de ces quatre collectivités en améliorant la qualité des infrastructures et des services essentiels et en contribuant à stimuler les économies locales. Des systèmes de gestion de l'eau potable et des eaux usées sûrs et fiables sont essentiels au maintien de la santé et de la sécurité des collectivités, et contribuent à protéger l'environnement. Notre gouvernement s'est engagé à offrir des services sur lesquels les gens comptent et à bâtir une économie forte, durable et innovatrice qui fonctionne pour tous. »

L'honorable Josie Osborne, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique



« Nous travaillons avec le gouvernement fédéral et les collectivités locales pour soutenir les investissements dans l'assainissement de l'eau et les infrastructures résilientes qui favorisent la santé des collectivités et de l'environnement, alors que nous continuons à lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions sur les résidents de la province. Ces projets représentent des investissements importants dans un avenir plus propre et plus sain, avec des services modernes pour protéger les résidents de ces collectivités. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« La nouvelle station d'épuration modernisée desservira non seulement la Première Nation Nak'azdli Whut'en, mais aussi le village de Fort St. James. Nous serons heureux d'éliminer l'étang d'épuration qui n'a plus sa raison d'être. Cela nous permettra de récupérer un vaste terrain et de traiter les déchets de manière écologique afin de protéger la rivière Necoslie. Le partenariat avec le village de Fort St. James est l'option la plus rentable pour nous tous. »

Lynne Leon, chef des opérations, Première Nation Nak'azdli Whut'en

« L'actuelle station de traitement des eaux usées de Lumby a plus de 50 ans, il est donc logique de la remplacer maintenant. Cela permettra de se conformer aux règlements provinciaux et fédéraux sur les eaux usées, d'améliorer la qualité des effluents traités et, du point de vue de la capacité, le nouveau système disposera de mesures de redondance améliorées. »

Kevin Acton, maire de Lumby

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport collectif, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Au cours des six dernières années, 236 projets d'infrastructure pour l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées ont été annoncés en Colombie-Britannique (y compris les quatre projets annoncés aujourd'hui), pour une contribution fédérale totalisant plus de 694 millions de dollars

Pendant cette période, plus de 38 milliards de dollars ont été alloués aux collectivités dans tout le Canada afin de soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial, dont plus de 4 milliards de dollars pour des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

En date du 30 juin 2021, 2,07 milliards de dollars avaient déjà été investis dans des projets d'infrastructure liés à l'eau et aux eaux usées dans des collectivités des Premières Nations.

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 3,6 milliards de dollars sur une période de 10 ans dans des projets visant l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des projets d'atténuation et d'adaptation en lien avec les changements climatiques dans toute la province.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Le gouvernement du Canada investit plus de 13,9 millions de dollars dans quatre projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées, auxquels la Colombie-Britannique contribue elle aussi plus de 5,3 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Des sommes additionnelles de 6,7 millions de dollars seront également investies par les municipalités et la communauté Nak'azdli Whut'en.

Information sur les projets

Collectivité Nom du projet Détails du projet Financement fédéral* Financement provincial Financement du bénéficiaire Nak'azdli Whut'en Traitement et élimination des eaux usées Mettre à niveau le système de traitement des eaux usées pour améliorer la qualité des effluents et le contrôle des odeurs 7 498 380 $ 0 $ 2 499 461 $ Lumby Amélioration des installations de traitement des eaux usées Réhabiliter l'installation de traitement des eaux usées pour augmenter la capacité de traitement et les redondances des procédés de traitement 4 352 000 $ 3 626 304 $ 2 901 696 $ Columbia Shuswap Eau de Scotch Creek Construire une usine de traitement d'eau, installer une conduite principale et améliorer la prise d'eau pour augmenter la capacité de traitement et bonifier les services d'eau 1 280 000 $ 1 066 560 $ 853 440 $ Comox Valley Projet de traitement de l'eau de l'île Denman Construire une usine de traitement d'eau et les infrastructures connexes pour améliorer les services d'eau potable 798 000 $ 664 933 $ 532 067 $ Total 13 928 380 $ 5 357 797 $ 6 786 664 $

* Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences liées aux consultations auprès des groupes autochtones et au respect des obligations en matière d'évaluation environnementale pour le projet de traitement et d'élimination des eaux usées de la communauté Nak'azdli Whut'en.

