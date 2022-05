Hier, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Bowinn Ma, ministre d'État pour l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, au nom de l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 32,8 millions de dollars pour 14 projets d'infrastructure verte en Colombie-Britannique.

Parmi ces projets, la municipalité de villégiature de Whistler bénéficiera de l'élargissement du réseau de recharge de véhicules électriques Sea-to-Sky, ce qui comprendra l'installation de 41 nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques et l'amélioration du réseau électrique afin de pouvoir répondre à la demande future. Treize de ces nouvelles bornes seront des bornes de recharge rapide à courant continu capables de recharger une batterie vide à 80 % en 30 à 60 minutes, selon la taille de la batterie du véhicule.

L'investissement annoncé hier permettra aussi d'améliorer les options de logement pour des personnes âgées vulnérables, puisqu'on améliorera l'enveloppe de 26 unités de logement subventionnées à Victoria, en partenariat avec Pacifica Housing. Ce projet comprend l'amélioration du système de ventilation, ainsi que du chauffage des locaux et de l'eau. Le projet permettra de décarboniser le bâtiment et d'améliorer le confort en vue de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les feux de forêt.

De plus, une partie du financement aidera à soutenir le partenariat établi par le conseil de bande de Skidegate, le conseil du village d'Old Massett et le conseil des nations haïdas pour construire un nouveau parc solaire photovoltaïque. Celui-ci sera construit et exploité conjointement par les partenaires dans le but de produire de l'énergie propre qui permettra de cesser d'utiliser les combustibles fossiles sur le réseau isolé du nord de Haida Gwaii.

D'autres projets annoncés hier comprennent une centrale hydroélectrique et l'installation de systèmes de récupération de chaleur pour produire du gaz naturel renouvelable.

Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique investissent plus de 18,5 et 14,3 millions de dollars respectivement dans ces 14 projets faisant partie de la deuxième édition de l'initiative CleanBC, financée dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les contributions des municipalités, des groupes autochtones et des bénéficiaires à but non lucratif s'élèvent à plus de 10,9 millions de dollars.

Citations

« Les Britanno-colombiens sont des chefs de file en matière d'action climatique, et ce depuis longtemps. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir leurs ambitions. Notre partenariat avec la Colombie-Britannique, par l'entremise du CleanBC Communities Fund, va permettre aux collectivités d'utiliser le pouvoir de l'énergie propre comme levier afin d'opérer une transition vers une économie propre qui fonctionne pour tout le monde. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous travaillons avec tous les ordres de gouvernement et les peuples autochtones pour nous attaquer directement à la crise climatique et bâtir un avenir meilleur pour la population de toute la province grâce à CleanBC. La dernière série de projets de CleanBC permettra d'améliorer des ressources communautaires, de réduire la pollution locale causée par le carbone et d'augmenter les possibilités d'emploi dans une économie plus propre. »

L''honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Les investissements dans les infrastructures vertes contribuent à bâtir aujourd'hui des collectivités saines, résilientes et durables qui nous feront prospérer dans l'avenir. Tous les ordres de gouvernement en Colombie-Britannique veillent conjointement à ce que les collectivités adoptent des technologies vertes qui permettront d'améliorer la qualité de vie des résidents, de créer de bons emplois et d'atteindre nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Grâce à un investissement fédéral de 1,2 million de dollars pour un meilleur réseau de distribution et 41 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques, Whistler poursuivra son progrès en vue de réduire sa plus grande source d'émissions. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« Merci à l'initiative CleanBC pour votre appui qui permettra de fournir 41 nouvelles bornes de recharge dans la municipalité de villégiature de Whistler et dans le corridor Sea to Sky. Cette infrastructure est une étape importante qui incitera nos résidents et nos nombreux visiteurs à utiliser des véhicules électriques et à réduire les émissions de GES dans notre région. »

Jack Crompton, maire de Whistler

Faits en bref

Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada. Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

Le CleanBC Communities Fund vise à allouer un financement fédéral et provincial à des projets d'infrastructure communautaire qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la dépendance aux combustibles fossiles, ainsi qu'en mettant l'accent sur l'énergie renouvelable, l'accès au transport à énergie propre, l'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments et la production d'énergie propre.

Ces nouveaux investissements s'inscrivent dans le cadre d'un engagement récent qui consiste à allouer un financement provincial et fédéral record au CleanBC Communities Fund, ce qui porte l'investissement conjoint total à plus de 240 millions de dollars pour des projets locaux d'infrastructure propre qui profiteront à la population de toute la province.

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a investi 69 429 021 $ dans des projets CleanBC.

La Colombie-Britannique accepte présentement les demandes de financement dans le cadre du troisième appel de demandes jusqu'au 25 mai 2022.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans 14 projets d'infrastructure par l'entremise du CleanBC Communities Fund pour bâtir des collectivités plus propres et plus fortes à travers la province

Un financement conjoint fédéral et provincial dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir 14 projets en Colombie-Britannique. Ces projets font partie de l'initiative CleanBC, lancée en 2018, pour promouvoir l'énergie propre et réduire les émissions dans l'ensemble de la province. Les projets annoncés hier permettront de moderniser les installations locales afin d'accroître leur efficacité énergétique, d'augmenter des sources d'énergie renouvelables et d'améliorer l'accès aux transports écologiques.

Le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique investissent plus de 18,5 et 14,3 millions de dollars respectivement dans ces 14 projets faisant partie de la deuxième édition de CleanBC financée dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les contributions des municipalités, des groupes autochtones et des bénéficiaires à but non lucratif s'élèvent à plus de 10,9 millions de dollars.

Information sur le projet:

Bénéficiaire Titre du projet Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement autochtone/ municipal/ autre Abbotsford Technologie de mise à niveau en matière de biogaz à la station JAMES Ajouter un équipement de valorisation du biogaz à la station d'épuration des eaux usées de JAMES, établir une connexion de gaz renouvelable sur le site pour un gazoduc externe, et exécuter des travaux connexes 1 287 000 $ 3 431 785 $ 1 716 215 $ Haida Gwaii Parc solaire TLL Yahda Energy Conseil de bande de Skidegate Construire un parc solaire photovoltaïque avec batterie de stockage, et exécuter des travaux électriques et de chantier connexes $3 039 485 $0 $1 013 162 Premières Nations Huu-ay-aht Centrale hydroélectrique de la rivière Sarita* Construire une centrale hydroélectrique raccordée au réseau d'une capacité d'environ 5,4 MW et l'infrastructure connexe pour assurer la sécurité énergétique de la nation Huu-ay-aht et des collectivités avoisinantes sur la côte occidentale du centre de l'île de Vancouver $3 916 666 $783 333 $522 223 Metro Vancouver Récupération de chaleur dans une station d'épuration des eaux usées Installer des équipements de production d'énergie renouvelable à la station d'épuration de l'île de Lulu, notamment un système de récupération de chaleur et une infrastructure pour les eaux usées 2 141 552 $ 1 784 448 $ 1 427 880 $ Nanaimo Projet de récupération de chaleur et d'énergie solaire du centre de contrôle de la pollution de French Creek Améliorer l'infrastructure de traitement des eaux usées et le système de chauffage et installer des panneaux solaires et un système de récupération de la chaleur 400 007 $ 333 305 $ 266 706 $ Nelson Renouvellement de l'immeuble patrimonial à faibles émissions de carbone du Centre civique Améliorer le toit, les murs, les fenêtres et les portes installer de nouveaux ventilateurs-récupérateurs d'énergie et un refroidisseur à récupération de chaleur 1 058 844 $ 2 823 408 $ 1 411 969 $ Première Nation de l'île Penelakut Initiative de résilience solaire Installer des panneaux solaires et des batteries de secours pour le centre communautaire 184 828 $ 0 $ 0 $ Penticton Infrastructure de recharge rapide des véhicules électriques** Installer quatre bornes de recharge rapide à courant continu et effectuer les mises à niveau électriques pour soutenir le réseau de recharge des véhicules électriques $134 761 $112 290 $89 853 Powell River Récupération de la chaleur de la fabrique de glace du complexe récréatif Ajouter un système de récupération de la chaleur à la fabrique de glace en utilisant l'espace et les systèmes de chauffage de la piscine 846 589 $ 705 420 $ 564 465 $ Prince George Mises à niveau de la réfrigération et de la récupération de l'énergie des arénas du Kin Centre à Prince-George Ajouter un système de récupération de chaleur à l'usine de réfrigération à l'ammoniac et améliorer les systèmes de chauffage, de ventilation et d'air conditionné 1 778 000 $ 1 481 518 $ 1 185 482 $ Saanich Récupération de chaleur et modernisation mécanique du centre récréatif G.R. Pearkes Moderniser et installer de nouveaux composants de chauffage, de ventilation et d'air conditionné, y compris des mécanismes de récupération de chaleur 1 574 099 $ 1 311 618 $ 1 049 531 $ Victoria Centre communautaire d'Oaklands : projet de remplacement du système de CVC et du système de contrôle Installer un nouveau ventilateur récupérateur de chaleur et des thermopompes, remplacer les radiateurs électriques, et améliorer le système de contrôle de l'immeuble 94 025 $ 78 346 $ 62 692 $ Association Pacifica Housing Améliorations de logements à faible revenu Améliorer les enveloppes des bâtiments, le système de ventilation, le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau domestique pour 26 unités de logement abordables 867 692 $ 542 307 $ 0 $ Whistler Extension du réseau de bornes de recharge Sea-to-Sky Étendre le réseau de bornes de recharge Sea-to-Sky en ajoutant environ 28 bornes à double port de niveau 2 et 13 bornes de recharge rapide à courant continu et en apportant les améliorations nécessaires au réseau électrique pour répondre à la demande de recharge future 1 190 296 $ 991 814 $ 793 632 $

*Le financement fédéral est conditionnel à ce que toutes les exigences applicables soient satisfaites.

**Le financement fédéral est conditionnel à ce que toutes les exigences en matière de consultation avec les groupes autochtones soient satisfaites.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Volet Infrastructures vertes -- un volet du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en Colombie-Britannique

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

Renseignements sur CleanBC, notamment l'admissibilité au titre du programme et le troisième appel de demandes

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/clean-buildings/cleanbc-communities-fund

Aperçu du plan CleanBC et de la feuille de route CleanBC

https://cleanbc.gov.bc.ca/

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques, Relations avec les médias, 250-953-3834; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]