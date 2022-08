VICTORIA, BC, le 5 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement conjoint de plus de 29,5 millions de dollars pour réduire et atténuer les risques d'inondation et de glissement de terrain dans 11 collectivités de la Colombie-Britannique. Ces projets s'ajoutent aux 18 autres projets d'atténuation des catastrophes annoncés l'été dernier.

Parmi les travaux annoncés aujourd'hui, la deuxième phase du projet d'atténuation des coulées de débris du ruisseau Cold Spring à East Kootenay, dans le district régional d'East Kootenay, sera mise en œuvre afin de poursuivre les efforts déployés pour augmenter la capacité de déviation et de stockage de l'eau et protéger les résidences, les entreprises et les services publics contre les coulées de débris lors d'inondations. Les résidences de la municipalité de Port McNeill, un secteur souvent touché par les glissements de terrain, bénéficieront d'une augmentation importante de la protection contre les inondations grâce à la déviation de l'écoulement et à la stabilisation des infrastructures naturelles existantes qui absorbent l'eau et agissent comme tampon en cas de débordement. À Fernie, le projet d'amélioration de la digue Annex vise à reconstruire environ 1 800 mètres de digue afin d'améliorer la protection contre l'érosion et de réduire considérablement les risques d'inondation dans le quartier Annex, y compris les risques pour les infrastructures municipales essentielles.

Un financement sera également alloué à la Première Nation de Peters, au district régional de Fraser Fort George, à la municipalité de Trail, à la municipalité de Golden, au village de Canal Flats, au district régional de Central Kootenay, à la municipalité de Greenwood et à la Première Nation des K'ómoks pour des mesures de prévention des inondations.

Le gouvernement du Canada investit plus de 24,6 millions de dollars dans ces 11 projets. Le gouvernement de la Colombie-Britannique y conscacre 4,8 millions de dollars.

Citations

« L'amélioration des infrastructures naturelles et les mesures efficaces de prévention des inondations aident à protéger la population, les biens et les moyens de subsistance. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de créer des emplois, d'améliorer les infrastructures essentielles dans toute la Colombie-Britannique et d'aider les collectivités à résister aux catastrophes naturelles. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones, provinciaux et municipaux pour nous adapter aux changements climatiques et bâtir des collectivités résilientes. »

--L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'une des choses que nous avons apprises en 2021 et en voyant les dommages sans précédent causés par les récentes inondations et coulées de boue est que nous devons accroître la résilience des collectivités à risque. Le financement de ces projets d'infrastructure fait progresser notre travail de préparation et d'adaptation face aux changements climatiques, et permet de mieux protéger les résidences, les biens, les entreprises et les infrastructures contre de futures inondations. »

--L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

« Je tiens à remercier sincèrement la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada d'avoir investi dans ces infrastructures essentielles. Compte tenu de l'ampleur du danger et du risque pour la vie et les biens, la phase 2 du projet d'atténuation des coulées de débris du ruisseau Cold Spring constitue une importante priorité pour notre région. Grâce à ce financement, nous pouvons aller de l'avant avec le projet et diminuer les risques pour la collectivité de Fairmont Hot Springs. »

--Susan Clovechok, directrice de la circonscription électorale F, district régional d'East Kootenay

« La municipalité de Port McNeill subit des coulées de débris depuis plusieurs années et a une capacité limitée à faciliter l'atténuation de ces événements. Le financement de ce projet nous permet, en tant que collectivité, d'avoir une tranquillité d'esprit sachant que les résidents de Port McNeill seront plus en sécurité et que nous pourrons nous concentrer sur la croissance et le développement de l'ensemble de notre collectivité. »

--Pete Nelson-Smith, directeur municipal, municipalité de Port McNeil

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des groupes autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Au cours des six dernières années, 40 projets d'atténuation des catastrophes ont été approuvés en Colombie-Britannique, ce qui comprend les 11 projets annoncés aujourd'hui, pour une contribution fédérale totale de plus de 275,4 millions de dollars.

Durant cette période, plus de 38 milliards de dollars ont été alloués aux collectivités de tout le Canada pour soutenir des infrastructures publiques modernes de calibre mondial, ce qui comprend plus de 4,9 milliards de dollars pour des projets d'atténuation des catastrophes.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et la Colombie-Britannique investissent 29,5 millions de dollars dans 11 projets visant à rendre les collectivités de la C.-B. plus résilientes face aux catastrophes naturelles

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Volet Infrastructures vertes -- un volet du PIIC dans le cadre du PIDC

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gestion des urgences Colombie-Britannique, Relations avec les médias, 250-880-6430