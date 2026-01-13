NORTH COWICHAN, BC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Colombie-Britannique et la municipalité de North Cowichan ont annoncé un financement combiné de plus de 65 millions de dollars pour la construction de 92 logements coopératifs abordables à North Cowichan. L'ensemble résidentiel devrait être achevé au début de 2028 et sera détenu et exploité par la Community Land Trust.

L'annonce a été faite par Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt--Saanich--Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en compagnie de Dana Lajeunesse, député provincial de Juan de Fuca-Malahat, au nom de l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et de Rob Douglas, maire de North Cowichan.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les municipalités comme North Cowichan à construire plus de logements abordables. Grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, des ensembles résidentiels comme ces 92 nouveaux logements coopératifs sur Sherman Road offrent des options de logement sûres et stables à la population canadienne. » - L'honorable StephanieMcLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt--Saanich--Sooke

« La Colombie-Britannique est déterminée à offrir des logements qui répondent aux besoins de la population. Cette nouvelle coopérative d'habitation abordable à North Cowichan que nous aidons à construire crée non seulement des logements, mais aussi des collectivités où les gens se soutiennent mutuellement. Cet investissement vise à offrir aux gens, y compris les personnes âgées et les familles, la stabilité dont ils ont besoin pour s'épanouir dans la collectivité où ils vivent. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique NON APPROUVÉ

« Ces 92 nouveaux logements coopératifs abordables à North Cowichan feront une réelle différence pour les familles, les personnes âgées et les personnes qui ont besoin d'un chez-soi sûr. Le logement abordable est une pierre angulaire des collectivités fortes et en santé. Je suis fière de voir cet investissement dans notre région. Nous continuerons de travailler pour nous assurer que les gens ont accès aux logements dont ils ont besoin pour bâtir leur vie ici. » - Qwulti'stunaat - Debra Toporowski, députée provinciale de Cowichan Valley

« Cet ensemble de logements coopératifs fera une grande différence pour les personnes et les familles de North Cowichan. Il offrira des maisons en rangée et des appartements sûrs et abordables, dont on a grandement besoin, à proximité des services existants, notamment des écoles, des parcs et des installations récréatives. Nous avons la chance d'accueillir des logements coopératifs à North Cowichan. Ceux-ci ont fait leurs preuves partout au Canada pour ce qui est de favoriser des collectivités inclusives à revenus mixtes où les voisins contribuent à la gouvernance, à l'entretien et au partage de valeurs communes. On crée ainsi des environnements favorables qui renforcent le bien-être et la sécurité du logement à long terme. » - RobDouglas, maire de la municipalité de NorthCowichan

« Nous sommes ravis de mettre sur pied la toute première coopérative d'habitation sans but lucratif de la région centrale de l'île de Vancouver, en partenariat avec la municipalité de North Cowichan et les gouvernements fédéral et provincial. Il faut un engagement indéfectible des trois ordres de gouvernement et du secteur du logement communautaire pour offrir des logements sûrs et abordables de façon permanente aux personnes de tous les revenus, peu importe où elles vivent en Colombie-Britannique. Nous espérons que ces 92 logements abordables seront les premiers parmi de nombreux autres ensembles de logements coopératifs ici et partout en Colombie-Britannique. » -ThomArmstrong, chef de la direction de la Co-operative Housing Federation of British Columbia et de la Community Land Trust

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

