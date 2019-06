Le Canada et la C.-B. travaillent en partenariat pour aider à protéger les résidents et les entreprises de Grand Forks contre les effets désastreux des inondations

GRAND FORKS, BC, le 26 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jennifer Rice, secrétaire parlementaire responsable de la protection civile en C.-B., ont annoncé l'octroi de près de 50 millions de dollars pour un important projet d'atténuation des inondations dans la collectivité de Grand Forks, qui fait partie du district régional de Kootenay Boundary.

En mai 2018, le dégel printanier a causé des inondations le long des rivières Granby et Kettle, dévastant résidents, entreprises et ménages. En récupérant et en réaménageant des propriétés dans les quartiers les plus exposés aux inondations de la ville, en déplaçant des résidents vers une zone plus sûre, et en construisant de nouveaux systèmes d'atténuation des inondations pour mieux gérer les eaux de crue, la collectivité pourra mieux protéger ses résidents et ses entreprises contre de futures inondations.

Le projet comprend également le renforcement d'environ 1 300 mètres de berges le long du canal Johnson Flats, le rétablissement d'une plaine inondable naturelle à North Ruckle et la construction de nouveaux bassins de rétention à South Ruckle. Au total, plus de 2,3 kilomètres de digues de routes et de sentiers seront construits ou renforcés dans des secteurs stratégiques pour gérer les eaux d'inondation dans la ville et près des voies ferrées.

La Ville de Grand Forks estime qu'une fois terminé, le projet augmentera la résistance aux inondations de plus de 800 résidents pendant les dégels printaniers et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Le projet devrait également réduire de 45 pour cent le nombre de résidents privés de services essentiels lors d'inondations et permettra de réaliser des économies à long terme sur les coûts de rétablissement et de remplacement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,9 millions de dollars dans le projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique y alloue plus de 28,9 millions de dollars et la Ville de Grand Forks y consacre 1 million de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

« Ces mesures visant à atténuer les inondations et à mettre les gens à l'abri du danger à Grand Forks contribueront grandement à faire en sorte que les effets dévastateurs de 2018 ne se fassent plus sentir. Ce projet aidera à protéger les familles et leurs propriétés en plus de créer des emplois et de jeter les bases d'une économie forte et durable et de l'avenir de la collectivité. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui pourront résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

"Nous savons que la préparation et l'atténuation sont essentielles pour réduire l'impact des catastrophes naturelles sur nos collectivités et améliorer les résultats du rétablissement. C'est pourquoi je suis heureux que notre gouvernement fournisse 28,9 millions de dollars pour la mise en place d'ouvrages naturels et structurels d'atténuation des inondations dans le cadre du soutien continu que nous offrons à la collectivité et à la population de Grand Forks pour les aider dans leurs efforts de rétablissement et de reconstruction suite aux inondations dévastatrices. En partenariat avec la collectivité de Grand Forks, nous fournissons également 2,6 millions de dollars supplémentaires pour un projet de protection contre les inondations au centre-ville de Grand Forks, d'une valeur de 3,1 millions de dollars. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

« Alors que Grand Forks continue de se rétablir, ce financement accordé aux mesures d'atténuation des inondations aidera la collectivité à trouver une voie sûre à suivre. La province a collaboré avec l'administration locale depuis le début de cette crise et nous continuerons d'appuyer Grand Forks. »

Jennifer Rice, secrétaire parlementaire à la Protection civile, Colombie-Britannique

« Au cours de la dernière année, l'équipe de rétablissement à la suite des inondations de Boundary a travaillé sans relâche afin d'obtenir un financement visant le rétablissement à la suite des inondations et la réduction des risques que surviennent des inondations futures. Les partenariats que nous avons noués et bâtis pour accomplir cette tâche nous ont été essentiels et extrêmement utiles, en particulier ceux avec nos partenaires des gouvernements provinciaux et fédéraux. Nous tenons à remercier particulièrement les représentants provinciaux qui sont allés au‑delà de leurs obligations pour aider à mieux rebâtir ces collectivités, comme l'a fait la secrétaire parlementaire Jennifer Rice. Elle a investi son temps et son énergie afin de faire de nos collectivités des endroits sûrs et de soutenir les personnes vulnérables. »

Roly Russell, président du District régional de Kootenay Boundary

« Nous nous sommes réunis afin de soutenir les résidents touchés par les inondations de Grand Forks en 2018. Malgré les difficultés, la résilience de nos citoyens a prouvé que nous pouvons et que nous pourrons nous en remettre. Merci aux cadres supérieurs du gouvernement qui continuent de soutenir notre collectivité en nous accordant ce nouveau financement. »

Brian Taylor, maire de la ville de Grand Forks

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes : https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Budget de 2019, Investir dans la classe moyenne : https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html

