Le Canada et l'Union européenne collaborent dans le domaine des supergrappes

Les cinq supergrappes du Canada rencontrent la délégation de l'Union européenne au Collège Humber

TORONTO, le 6 juin 2019 /CNW/ - L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne donne de l'élan au commerce canadien avec le deuxième marché en importance au monde, et contribue à la création d'emplois ici au Canada. Signé en octobre 2016, l'AECG est entré en vigueur en septembre 2017.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, s'est joint à la commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, Elżbieta Bieńkowska, pour assister à la signature d'un accord administratif entre le Canada et l'Union européenne visant à faciliter la collaboration transatlantique à l'égard des grappes. Aux termes de cet accord, les cinq supergrappes d'innovation du Canada se verront offrir davantage de possibilités d'établir des partenariats ou des liens commerciaux stratégiques avec des organismes et des sociétés de supergrappes de l'Union européenne.

La cérémonie de signature a eu lieu au Collège Humber, à Toronto, en marge d'un événement de jumelage de grappes Union européenne-Canada. Des représentants des cinq supergrappes du Canada ­­- industries des protéines, économie océanique, technologies numériques, fabrication de pointe et chaînes d'approvisionnement axées sur l'intelligence artificielle - participent, du 5 au 7 juin, à l'événement de jumelage, qui vise à renforcer la collaboration avec les grappes européennes.

Citations

« En s'appuyant sur la renommée du Canada en tant que centre mondial d'innovation et chef de file de la recherche-développement, les cinq supergrappes du Canada réunissent les conditions pour devenir d'importants moteurs de croissance. L'accord signé aujourd'hui favorisera la collaboration entre nos supergrappes et celles de l'Union européenne. C'est grâce à l'AECG que nous sommes en mesure de saisir ces belles possibilités sur le marché européen. Il s'agit là d'un avantage formidable qui contribuera à stimuler l'innovation et la croissance tant ici, au Canada, que partout en Europe. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« L'UE et le Canada sont des partenaires naturels des clusters. Les entreprises des deux côtés de l'Atlantique peuvent mettre en commun leurs connaissances et leur potentiel d'innovation pour créer une base industrielle solide. Nous avons intérêt à intensifier notre coopération de manière plus stratégique et durable - en exploitant notamment les opportunités offertes par l'AECG. »

- La commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, Elżbieta Bieńkowska

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Lucia Caudet, Porte-parole, Commission européenne, +32 229 56182, lucia.caudet@ec.europa.eu, Victoria Von Hammerstein-Gesmold, Attachée de presse, Commission européenne, +32 229 55040, victoria.von-hammerstein-gesmold@ec.europa.eu; Diodora Bucur, Attachée de presse, Délégation de l'Union européenne au Canada, 613-563-6354, Diodora.Bucur@eeas.europa.eu; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home