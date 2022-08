STOUFFVILLE, ON, le 12 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Paul Chiang, député de Markham-Unionville et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario, Paul Calandra, député provincial de Markham-Stouffville, Wayne Emmerson, président et directeur général de la municipalité régionale de York, et Iain Lovatt, maire de Whitchurch-Stouffville, ont souligné le début des travaux de construction d'un nouvel ensemble résidentiel qui sera situé au 5676, rue Main.

Dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPLO) et du prolongement de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA prolongé), deux programmes financés par les gouvernements fédéral et provincial, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont investi respectivement près de 4,8 millions de dollars et de 6,4 millions de dollars pour soutenir la création d'une centaine de logements pour les familles, les personnes seules et les aînés vivant à Stouffville.

Détenu et exploité par la Région de York, le nouveau complexe d'appartements Stouffville Affordable Housing offrira des logements d'une, de deux et de trois chambres. Les travaux de construction devraient commencer cet été, et l'immeuble sera prêt à accueillir les résidents et résidentes en 2023.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement poursuivra ses efforts pour accroître l'accès à des options de logements et à un soutien adéquat pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris ici, à Stouffville. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires provinciaux, comme le gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Stouffville. Ce n'est qu'une des façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Paul Chiang, député de Markham-Unionville

« Grâce à des investissements dans le logement abordable, le gouvernement aide les personnes qui en ont le plus besoin, ici en Ontario et partout au pays. Ces investissements contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables aux familles, aux personnes seules et aux aînés. » - L'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Markham-Stouffville

« Les politiques de notre gouvernement ont donné des résultats historiques en permettant de construire plus de logements plus rapidement. Elles complètent les investissements de près de 4,4 milliards de dollars que nous avons faits ces trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et les logements avec services de soutien, ainsi que pour réduire l'itinérance et réagir à la pandémie de COVID-19. Nous avons aussi renforcé le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Veiller à ce que tout le monde en Ontario ait un logement qui répond à ses besoins et à son budget, surtout les personnes les plus vulnérables, est une priorité absolue pour notre gouvernement ». - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Une maison ne se résume pas à quatre murs et un toit - c'est le foyer où nous élevons notre famille et construisons notre avenir. Grâce à des investissements historiques dans le Fonds de secours pour les services sociaux et la Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, le plan de notre gouvernement visant à construire plus de logements abordables fonctionne. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour ouvrir de nouveaux chantiers et continuer à bâtir l'Ontario. » - L'honorable Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario

« La construction de logements abordables est un élément important du plan de notre gouvernement pour aider tout le monde en Ontario à trouver un logement qui répond à ses besoins tout en limitant les coûts. Cet investissement en partenariat avec le gouvernement fédéral permettra d'offrir à un plus grand nombre de familles la possibilité de s'établir à Stouffville, tout en les aidant à consacrer une plus grande part de leur argent durement gagné à leurs besoins essentiels. » - Paul Calandra, député provincial de Markham-Stouffville

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Le financement de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPLO) en fait partie.

L'IPLO fournit un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logements abordables. Elle aide à accroître l'offre de logements abordables et à améliorer l'état du parc de logements communautaires. Ce projet d'ensemble résidentiel reçoit un financement fédéral et provincial conjoint de 3,6 millions de dollars.

L'IPLO est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux personnes qui ont besoin d'un logement en Ontario .

Par l'intermédiaire de la SCHL, le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada qui éprouvent des besoins en matière de logement en améliorant l'accès aux logements abordables.

Au moyen d'initiatives visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale, les provinces et les territoires ont utilisé les fonds octroyés dans le cadre de l'IDLA pour :

améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ;

promouvoir l'autonomie et la sécurité.

L' Ontario a fourni plus de 1,2 milliard de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux, pour aider les gestionnaires de services municipaux et les administrateurs de programmes autochtones à créer des solutions de logement à long terme et pour aider les personnes vulnérables en Ontario , y compris celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de l'histoire de la province en matière de logements abordables et de services de soutien aux personnes en situation d'itinérance. La municipalité régionale de York a reçu plus de 50 millions de dollars provenant de ce Fonds.

Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la pandémie de COVID-19, l' Ontario a affecté près de 4,4 milliards de dollars ces trois dernières années afin d'aider à soutenir le logement communautaire, à réparer des logements communautaires et à en créer de nouveaux, et à mettre fin à l'itinérance. Cet investissement comprend le Fonds de secours pour les services sociaux.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les gens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

