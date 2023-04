MARKHAM, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée fédérale de Markham-Stouffville, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Nina Tangri, ministre associée au Logement de l'Ontario, Frank Scarpitti, maire de Markham et Mike Clare, du Markham Inter-Church Committee for Affordable Housing, ont annoncé un investissement de plus de 4,8 millions de dollars pour la construction de 32 logements pour personnes âgées à Markham.

Le gouvernement du Canada et la Province de l'Ontario ont investi environ 3,1 millions de dollars et 1,7 million de dollars, respectivement, dans le cadre de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable financé aux termes d'ententes bilatérales.

L'ensemble résidentiel Larry Tod Place, situé au 18, rue Water est exploité par Markham Inter-Church Committee for Affordable Housing. Il comprend des logements ordinaires d'une et de deux chambres ainsi que des logements sans obstacle pour les personnes âgées handicapées. Deux logements sont également réservés dans le cadre d'un partenariat avec 360Kids, un groupe qui offre des soins et du soutien aux jeunes en situation d'itinérance.

Larry Tod Place a ouvert ses portes en septembre 2020.

Citations :

« Le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, demeure déterminé à s'assurer que les personnes âgées au Canada ont un logement abordable qui répond à leurs besoins. Les personnes âgées ont tant fait pour notre société, et c'est pour nous une façon de les remercier que de leur offrir des logements sûrs et abordables au sein de leur collectivité. »- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, pour répondre aux besoins de logement des personnes âgées, nous construisons 32 logements à Markham qui leur sont destinés. En investissant dans des ensembles résidentiels comme Larry Tod Place, nous améliorons la vie des personnes âgées à faible revenu en leur permettant de se sentir plus en sécurité dans leur propre collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et députée fédérale de Markham-Stouffville

« Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien et la vision de Larry Tod, à qui cet immeuble rend hommage. Ensemble, avec nos homologues fédéraux et municipaux, nous créerons de meilleurs résultats pour les personnes âgées et assurerons leur sécurité et leur réussite. Ce travail est essentiel, car lorsque nous bâtissons des collectivités qui prospèrent, l'Ontario prospère. » - L'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario

« Les personnes âgées font partie intégrante de notre collectivité. C'est pourquoi tous les ordres de gouvernement sont déterminés à collaborer pour s'assurer qu'elles ont accès à des logements sûrs et abordables. Je suis heureux que nous investissions dans Larry Tod Place, qui offrira un chez-soi sûr et confortable aux personnes âgées. J'ai hâte de voir les effets positifs que cela aura dans notre collectivité. » - Paul Calandra, député provincial de Markham-Stouffville

« La Ville de Markham félicite tous les partenaires qui offrent des logements accessibles et sans obstacle aux personnes âgées de notre collectivité. Larry Tod Place est un ensemble résidentiel qui s'harmonise bien avec une stratégie récente de la Ville de Markham, la Affordable and Rental Housing Strategy. Il s'harmonise également avec les lignes directrices de la Ville relatives aux logements abordables pour les personnes âgées. Cet investissement montre la capacité de tous les ordres de gouvernement et du secteur sans but lucratif à construire des logements abordables. Dans ce cas-ci, il s'agit de logements pour personnes âgées dont nous avons grandement besoin. J'aimerais également féliciter Markham Inter-Church Committee For Affordable Housing pour son leadership dans la réalisation de ce projet. Grâce aux efforts continus de cet organisme, nous pouvons construire plus de logements abordables dans notre collectivité. » - Frank Scarpitti, maire de Markham

« Le logement est le fondement de collectivités fortes, bienveillantes et sûres. Le conseil de la région municipale de York demeure déterminé à soutenir la création de collectivités complètes où tout le monde a un chez-soi. Grâce au soutien des gouvernements fédéral et provincial, le conseil de la municipalité régionale de York continuera de s'associer à des organismes communautaires. Il vise ainsi à accroître l'offre de logements construits pour la location. En plus, il cherche à aider un plus grand nombre de personnes âgées à trouver un logement sûr et abordable. » - Wayne Emmerson, président du conseil et directeur général de la municipalité régionale de York

« Au cours de ses 30 années d'existence, le Markham Inter-Church Committee For Affordable Housing a construit 300 logements abordables pour plus de 6 000 personnes et familles. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à ce jour, nous avons achevé 32 autres logements avec l'aide de fonds fournis par la SCHL et le ministère des Affaires municipales et du Logement. L'ensemble Larry Tod Place n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux. » - Mike Clare, président, Markham Inter-Church Committee for Affordable Housing

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada éprouvant des besoins en matière de logement en améliorant l'accès au logement abordable.





collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au éprouvant des besoins en matière de logement en améliorant l'accès au logement abordable. Les provinces et les territoires ont utilisé les fonds octroyés dans le cadre de la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable. Ils l'ont fait entre autres au moyen d'initiatives visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale. Les objectifs qu'ils poursuivaient sont les suivants :

Ils l'ont fait entre autres au moyen d'initiatives visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale. Les objectifs qu'ils poursuivaient sont les suivants : augmenter l'offre de logements abordables partout au Canada ;

;

améliorer et préserver la qualité des logements abordables;



améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ;

;

favoriser l'autonomie et la sécurité.

