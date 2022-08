COBOURG, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - Des logements pour les ménages à faible revenu sont en construction dans le comté de Northumberland.

Aujourd'hui, Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'inclusion, ainsi que l'honorable David Piccini, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et député provincial de Northumberland-Peterborough-Sud, Bob Crate, président du conseil du comté de Northumberland, et Gil Brocanier, président de la Northumberland County Housing Corporation, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 8 millions de dollars pour le réaménagement de Elgin Park à Cobourg.

Le gouvernement du Canada investit 2,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Ce montant s'ajoute à l'investissement de 5,7 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC), que les gouvernements fédéral et provincial se partagent.

Cet investissement permettra la densification de 18 maisons jumelées existantes, détenues et exploitées par la Northumberland County Housing Corporation, afin de permettre la création d'une série d'immeubles à 4 logements et à 6 logements, qui compteront 40 logements au total.

Avec la construction en cours de la première phase, le projet est en passe de créer 40 unités de logements, y compris des logements locatifs qui offriront des loyers proportionnés au revenu ainsi que des loyers abordables, et ils comprendront un espace vert partagé.

L'aménagement continue de progresser selon le calendrier prévu, et la première occupation est planifiée pour l'été 2023.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement poursuivra ses efforts pour donner accès à plus d'options pour les canadiens, y compris ici, à Cobourg. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires provinciaux, comme le gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, dans le comté de Northumberland. Il s'agit d'un exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« Le réaménagement de Elgin Park se traduira par la création de 28 logements subventionnés pour notre collectivité, ainsi que de 12 logements abordables à loyer du marché. Ce soutien financier est une autre étape importante vers l'augmentation du nombre de logements abordables ayant un loyer proportionné au revenu dans le comté de Northumberland. » ‒ Gil Brocanier, président du conseil d'administration de la Northumberland County Housing Corporation

« Ce soutien financier supplémentaire nous aidera à faire progresser rapidement le réaménagement de Elgin Park afin d'accroître le nombre de logements abordables à Northumberland. Nous poursuivons notre engagement visant à accroître l'offre de logements abordables dans notre collectivité, conformément à la stratégie sur le logement abordable de 2019 du comté de Northumberland. » ‒ Bob Crate, président du conseil du comté de Northumberland

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Ce plan comprend notamment le financement de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL).





. Ce plan comprend notamment le financement de l'Initiative liée aux priorités de l' en matière de logement (IPOL). L'ICOLC offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





L'ICOLC et l'IPOL sont des programmes relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement.





en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariennes et aux Ontariens qui ont besoin d'un logement. Par l'intermédiaire de la SCHL, le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada éprouvant des besoins en matière de logement en améliorant l'accès au logement abordable.





collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au éprouvant des besoins en matière de logement en améliorant l'accès au logement abordable. Le nouvel ensemble s'ajoutera aux 344 logements communautaires existants de la Société d'habitation du comté de Northumberland répartis dans tout le comté.

