PETERBOROUGH, ON, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario et la Ville de Peterborough ont annoncé du financement pour la construction et la réparation de logements abordables à Peterborough.

Le gouvernement fédéral verse plus de 42 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) afin de soutenir plus de 1 000 logements.

De plus, les gouvernements fédéral et provincial investissent conjointement plus de 1,8 million de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et plus de 2,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, une initiative de l'Entente bilatérale Canada-Ontario conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La Ville de Peterborough verse également plus de 5 millions de dollars.

L'annonce a été faite au 681, chemin Monaghan, où la Ville de Peterborough construit un nouvel immeuble de six étages qui comprendra 53 logements : 37 logements d'une chambre, 11 logements de deux chambres et 5 logements de trois chambres avec des aires d'agrément et des services au rez-de-chaussée. Cet ensemble résidentiel a reçu 18,9 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements. Il a aussi obtenu 40 000 $ en financement initial, 854 810 $ aux termes de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et plus de 4 millions de dollars de la Ville de Peterborough. L'ensemble, qui devrait être achevé d'ici l'été 2024, accueillera des populations vulnérables de Peterborough, notamment des personnes noires, des personnes en situation de handicap, des Autochtones et des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver.

Le deuxième portefeuille d'ensembles résidentiels, situés à divers endroits à Peterborough, appartient à la Peterborough Housing Corporation et est exploité par celle-ci. Les travaux permettront de réparer 945 logements, tous abordables, dont plus de 30 % seront destinés aux femmes et à leurs enfants. De plus, au moins 20 % des logements du portefeuille seront accessibles, et les réparations entraîneront une réduction d'au moins 25 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement du Canada verse près de 3,5 millions de dollars par l'intermédiaire du FNCIL, un pilier essentiel de la Stratégie nationale sur le logement. Pour sa part, la Peterborough Housing Corporation et la Ville de Peterborough versent plus de 8 millions de dollars pour les travaux. La réparation des logements devrait être achevée d'ici décembre 2025.

Le troisième ensemble résidentiel est un immeuble de six étages situé au 555, rue Bonaccord. Connu sous le nom de Hunt Terraces, il compte 85 logements au total, dont des logements d'une et de deux chambres destinés à des personnes en situation d'itinérance. L'ensemble résidentiel a reçu 19,8 millions de dollars du FNCIL et 50 000 $ en financement initial. L'ensemble, qui a ouvert ses portes aux résidents en avril 2023, a également reçu 1,4 million de dollars de la Ville de Peterborough, plus de 2,4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et plus de 1 million de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement. Il a aussi obtenu 3,2 millions de dollars de la Peterborough Housing Corporation et plus de 1 million de dollars en investissements municipaux. Le gouvernement de l'Ontario accorde 177 958 $ de plus par l'intermédiaire du Programme de prévention de l'itinérance.

Citations :

« Dans le cadre des divers programmes de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Peterborough, et partout au pays. Ces ensembles résidentiels aideront de nombreux groupes vulnérables à accéder aux logements abordables qu'ils méritent et contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce aux projets annoncés, nous répondons aux besoins des Autochtones, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes noires, des femmes et de leurs enfants et d'autres groupes vulnérables de Peterborough. Ce financement permettra à des milliers de familles et de personnes d'accéder à un nouveau logement, ce qui constitue une étape cruciale pour répondre au besoin de logements abordables dans ces groupes. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London-Centre-Nord

« Le gouvernement de l'Ontario prend des mesures pour s'assurer que les besoins en matière de logement sont satisfaits à Peterborough. Il offre ainsi des niveaux de financement sans précédent pour le logement et la prévention de l'itinérance, qui tiennent compte des besoins uniques de la ville. Les logements abordables avec services de soutien garantissent à nos personnes les plus vulnérables un accès à des logements qui répondent à leurs besoins. Il s'agit là d'un élément essentiel de notre engagement à construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Notre gouvernement s'est engagé envers la population de l'Ontario à voir à la création d'un éventail complet de logements, notamment des logements accessibles et abordables. L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer que les gens de notre collectivité auront accès à des logements abordables qui leur offriront un environnement sûr et accueillant. » - Dave Smith, député provincial de Peterborough‒Kawartha

« La Ville de Peterborough vit une crise du logement. Notre taux d'inoccupation est de 1,1 %, soit le plus bas en Ontario en ce moment, et notre loyer moyen est au dixième rang parmi les loyers les plus élevés au Canada. Cette annonce est un premier pas important pour atténuer les pressions exercées sur nos résidents en matière de logement. Je tiens à remercier les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur soutien, ainsi que notre députée locale Michelle Ferreri et le député provincial Dave Smith pour leur formidable promotion de ce projet. Ensemble, nous continuerons de bâtir un avenir meilleur. » - Jeff Leal, maire de Peterborough

« Le financement annoncé par la SCHL et le gouvernement de l'Ontario permettra à la ville de Peterborough et à son fournisseur de logements, la Peterborough Housing Corporation, d'aller de l'avant pour offrir les logements dont la population a tant besoin. » - Keith Riel, conseiller du quartier 4, Ville de Peterborough

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Peter Fragiskatos , secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London -Centre-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Étaient aussi présents Dave Smith , député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Paul Calandra , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' Ontario , Jeff Leal , maire de Peterborough , et Keith Riel , conseiller du quartier 4.





, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de -Centre-Nord, au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Étaient aussi présents , député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable , ministre des Affaires municipales et du Logement de l' , , maire de , et , conseiller du quartier 4. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .





est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.





est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement de l'ensemble résidentiel du 681, chemin Monaghan a été rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'enveloppe budgétaire totale du programme a ainsi été portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).





a été rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du dans l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'enveloppe budgétaire totale du programme a ainsi été portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le (1 milliard de dollars) et le (500 millions de dollars). Lancée en 2020, l' ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.





est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l' ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays.





dans l' porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins en matière de logement des personnes les plus vulnérables du pays. La troisième phase de l'ICRL a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada .





a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.





L' Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.





offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.





est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Le Programme de prévention de l'itinérance est financé par la Province. Il aide les 47 gestionnaires de services municipaux de l' Ontario à offrir des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Il a été pensé dans une optique de simplicité et de flexibilité afin que les gestionnaires de services puissent orienter le financement là où les besoins sont les plus criants et là où ils auront le plus d'incidence.





est financé par la Province. Il aide les 47 gestionnaires de services municipaux de l' à offrir des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Il a été pensé dans une optique de simplicité et de flexibilité afin que les gestionnaires de services puissent orienter le financement là où les besoins sont les plus criants et là où ils auront le plus d'incidence. L'Allocation canadienne pour le logement - Ontario fait partie de la Stratégie nationale sur le logement. Le programme est financé conjointement par l'entremise de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario et est administré par la Province. Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour le logement - Ontario , la province investit 42 millions de dollars de plus en 2023-2024 pour aider les municipalités touchées à fournir un soutien immédiat en matière de logement. Ce financement supplémentaire aidera à placer plus de personnes dans des logements à long terme, ce qui libérera des places d'hébergement dans les collectivités les plus touchées.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. Pour en savoir plus, consultez le site de l'ICRL-3 et les critères d'admissibilité.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario s'intitule Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable.

s'intitule . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain.

est déterminé à remédier à la crise du logement et s'est fixé un objectif ambitieux : construire au moins 1,5 million de logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser chaque année, pendant quatre ans, son plan d'action pour l'offre de logements afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et à celui de demain. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Vonny Sweetland, Cabinet du ministre associé, [email protected]; Alexandru Cioban, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]; Direction des communications du ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected], [email protected]