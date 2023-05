KITCHENER, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Province de l'Ontario ont annoncé un investissement de plus de 46 millions de dollars pour soutenir la construction de 267 nouveaux logements abordables en Ontario. De ce montant, plus de 30 millions de dollars proviennent du gouvernement du Canada, alors que plus de 15 millions de dollars proviennent de la Province de l'Ontario.

Pour cette annonce, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, était accompagné de l'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, de Tim Louis, député fédéral de Kitchener--Conestoga, de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, de Brian Riddell, député provincial de Cambridge, de Jess Dixon, députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler, et de Mike Harris, député provincial de Kitchener--Conestoga.

Cet important financement est fourni dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire - une initiative faisant partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. L'Initiative peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux arrivent à échéance et contribuer à la viabilité de leurs ensembles.

L'annonce a été faite à l'ensemble de logements avec services de soutien St. Peter's d'Indwell, situé au 49, rue Queen Nord, à Kitchener. Ce projet reçoit un financement de 5,5 millions de dollars dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui. Le projet vise à réaménager une aile de salles de classe existante pour en faire 41 appartements durables, abordables et avec services de soutien. Le projet accueillera en priorité les personnes inscrites sur la liste d'attente centralisée de la région de Waterloo. Il permettra d'aider les personnes qui ont le plus besoin d'un logement abordable et qui souhaitent vivre dans un milieu communautaire avec services de soutien. Le réaménagement permettra de préserver l'architecture historique, d'améliorer le paysage urbain et d'offrir aux locataires un logement dans l'un des quartiers les mieux desservis de Kitchener.

Au total, 12 ensembles de logements reçoivent du financement par l'entremise de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire. Ces ensembles offriront des logements de différentes tailles et de différents niveaux d'abordabilité pour répondre aux besoins uniques des collectivités de l'Ontario. Les détails concernant les différents projets seront communiqués à l'échelle locale au cours des prochaines semaines.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous créons des centaines de nouveaux logements abordables partout en Ontario. Nous voulons ainsi offrir à des centaines de personnes et de familles l'accès à des logements abordables qui répondent à leurs besoins. En investissant dans le logement abordable, nous créons des collectivités dont les personnes au Canada peuvent être fières, des collectivités où elles prospéreront. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les partenariats entre les différents ordres de gouvernement sont essentiels à notre mission visant à répondre aux besoins de logement partout au Canada. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, non seulement nous construisons des logements, mais nous offrons aussi un avenir meilleur pour les gens de la région de Waterloo et de partout au Canada qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo

« Cet investissement permet d'améliorer le logement abordable avec services de soutien dans notre région. Il entraîne aussi un véritable changement pour les groupes prioritaires qui en ont le plus besoin. Ces ensembles de logements sont le résultat d'excellents partenariats et d'une collaboration visant à répondre aux besoins en matière de logement à Kitchener et en Ontario. On veille ainsi à ce que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. » - Tim Louis, député fédéral de Kitchener--Conestoga

« Les investissements historiques de notre gouvernement dans le logement et la prévention de l'itinérance font partie de notre plan pour s'attaquer à la crise de l'offre de logements en Ontario. Ces investissements comprennent notamment une augmentation de plus de 40 % du financement provincial pour le Programme de prévention de l'itinérance. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre partenariat avec nos homologues fédéraux et municipaux. Ensemble, nous continuerons à construire des logements dont la population ontarienne a besoin et qu'elle mérite. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre étape pour veiller à ce que tout le monde en Ontario ait accès à des logements sûrs et abordables. Je suis impatiente de voir l'achèvement de ces ensembles de logements et l'incidence positive qu'ils auront sur la vie de nombreuses personnes. Au bout du compte, il s'agit de créer un avenir meilleur pour les gens en Ontario - et je suis fière de participer à cette initiative. » - L'honorable Nina Tangri, ministre associée du Logement de l'Ontario

« La construction de logements avec services de soutien annoncée aujourd'hui est une bonne nouvelle pour notre région. Tout le monde mérite d'avoir un logement sûr et abordable. Cet ensemble fournira ce type de logement et bien plus encore aux gens qui y habiteront. Notre gouvernement continuera à travailler avec ses partenaires du secteur du logement pour que chaque personne en Ontario soit en mesure de trouver un logement qui lui convienne. » - Brian Riddell, député provincial de Cambridge

« Je suis extrêmement reconnaissante envers Indwell, une organisation qui exerce ses activités dans la région de Waterloo. Je suis également fière de faire partie d'un gouvernement qui appuie ces initiatives. Les ensembles de logements avec services de soutien comme celui-ci sont un élément clé de la création de collectivités sûres et prospères. Notre gouvernement finance de nombreux programmes pour les gens en Ontario aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Cependant, il est difficile pour les personnes sans logement de profiter de ces programmes. En partenariat avec Indwell, nous prenons d'importantes mesures afin de combler cette lacune pour les personnes qui ont besoin d'un chez-soi sûr. J'ai hâte de voir ce projet se concrétiser. » - Jess Dixon, députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler

« Je suis heureux de voir tous les ordres de gouvernement collaborer pour accroître le nombre de logements abordables ici, à Kitchener. Ces logements permettront de sortir plus de personnes de la rue. Ils contribueront à la sécurité de notre collectivité et, très probablement, sauveront des vies. » - Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga

« Merci aux gouvernements fédéral et provincial de soutenir les ensembles de logements abordables locaux. Dans l'ensemble de la région de Waterloo, les fournisseurs de services, les promoteurs et les organismes communautaires établissent des partenariats pour offrir plus de logements abordables à leurs voisins. Ils s'emploient à mettre en œuvre le plan de logement abordable de la région. » - Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de ce qui peut être réalisé à Kitchener, dans tout l'Ontario et dans tout le Canada, lorsque les différents ordres de gouvernement s'unissent pour investir dans des logements dont a besoin la population que nous servons tous. Merci à nos partenaires fédéraux et provinciaux pour le leadership dont ils font preuve en investissant dans des projets qui changent la vie de ceux et celles qui ont le plus besoin d'un coup de main au sein de nos collectivités. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« Nous sommes reconnaissants aux gouvernements fédéral, provincial et municipal de leur partenariat dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire. Cette collaboration permettra de relever les défis urgents liés à l'itinérance. Grâce à cet engagement financier, Indwell créera 41 nouveaux logements très abordables, avec services de soutien, et une communauté où les gens peuvent améliorer leur santé et leur bien-être et développer un sentiment d'appartenance. » - Jeff Neven, directeur général d'Indwell

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le gouvernement ontarien a investi plus de 1,2 milliard de dollars en fonds d'urgence par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux. Ce financement vise à aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones dans certaines de leurs tâches : faire face à la pandémie de COVID-19, créer des solutions de logement à long terme et aider les personnes vulnérables (notamment les personnes en situation d'itinérance ou risquant de s'y retrouver). L' Ontario investit aussi 202 millions de dollars supplémentaires chaque année dans le Programme de prévention de l'itinérance et le Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones. L'investissement annuel total de l' Ontario s'en trouve porté à près de 700 millions de dollars.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires. Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Mahreen Dasoo, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Victoria Podbielski, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]; Direction des communications du ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]