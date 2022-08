AYR, ON, le 6 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Bryan May, député fédéral de Cambridge et secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Brian Riddell, député provincial de Cambridge, Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga, Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo, Sue Foxton, mairesse du canton de North Dumfries et Bonnie Brown, présidente du conseil d'administration de l'Ayr and District Citizens Association, ont souligné l'inauguration de l'agrandissement du complexe « Kirkwood Apartments ».

Situé au 191, rue Stanley, le projet consiste en l'agrandissement du complexe existant pour y ajouter 21 nouveaux logements, composés d'appartements d'une et de deux chambres pour aînés à Ayr.

Le gouvernement du Canada verse près de 2,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et 40 000 $ supplémentaires en financement initial. Un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars a été versé dans le cadre du Fonds consacré à l'infrastructure sociale, un programme relevant de l'entente bilatérale concernant l'Investissement dans le logement abordable conclue entre les gouvernements provincial et fédéral. La région de Waterloo et le canton de North Dumfries ont également versé environ 450 000 $ et 144 000 $ pour le projet, et l'Ayr and District Citizens Association a également fourni une contribution d'environ 424 000 $ en terrains et en mise de fonds.

L'Ayr and District Citizens Association possède et exploite l'immeuble. Les résidents y ont emménagé en décembre 2020.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas important dans la bonne direction et contribuera grandement à soutenir les aînés d'Ayr avec des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement fédéral du Fonds national de co-investissement pour le logement améliore le bien-être économique et social des personnes âgées qui feront bientôt du complexe d'appartements Kirkwood leur chez-soi. Il fait aussi d'Ayr un meilleur endroit où vivre. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance et la sérénité dont ils ont besoin pour profiter pleinement de la vie. » - Bryan May, député fédéral de Cambridge et secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense nationale

"Les politiques de notre gouvernement ont produit des résultats historiques en permettant de construire plus de logements plus rapidement et s'ajoutent à nos investissements de près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et supervisés, lutter contre l'itinérance et répondre aux enjeux liés à la COVID-19. Nous avons également renforcé le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Veiller à ce que tous les Ontariens aient un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget, en particulier les plus vulnérables, est une priorité absolue pour notre gouvernement. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Kirkwood Apartments » est un exemple des résultats auxquels nous pouvons arriver lorsque tous les niveaux de gouvernement s'engagent à rendre la vie meilleure pour les gens de notre province et de notre pays. Des logements sûrs et abordables enrichissent la vie des résidents et nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce que personne qui a besoin d'un chez-soi ne soit laissé pour compte. Tout le monde mérite un chez-soi sûr et notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que cela se produise. » - Brian Riddell, député provincial de Cambridge

« Il est encourageant d'observer ce niveau de collaboration et d'investissement de la part de tous les ordres de gouvernement, surtout lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des personnes et des familles extrêmement vulnérables de la région de Waterloo. Le financement accordé à « Kirkwood Apartments » contribuera grandement à assurer la stabilité et la sécurité des personnes à risque d'itinérance ou qui sont aux prises avec d'autres problèmes, comme la santé mentale ou en situation de handicap. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à mes collègues fédéraux, provinciaux et municipaux pour avoir priorisé ce projet et pour avoir soutenu notre communauté. » - Mike Harris, député provincial de Kitchener-Conestoga

« Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui par le gouvernement du Canada d'un financement de plus de 2 millions de dollars pour soutenir la création de nouveaux appartements locatifs abordables pour les aînés à Ayr. Nous savons que la possibilité de demeurer chez-soi et de vieillir dans leur communauté rurale est une priorité essentielle pour les aînés, en particulier compte tenu des défis que pose l'abordabilité en matière de logement. L'accès à des logements abordables est l'un des défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés dans la région de Waterloo. Dans le cadre de notre plan « Building Better Futures » et avec le soutien de nos partenaires gouvernementaux, communautaires et à travers le secteur, nous construisons dix fois plus de logements abordables qu'avant la pandémie. » - Karen Redman, présidente de l'administration régionale de Waterloo

« Kirkwood est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les leaders et tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts pour le bien des gens et de la collectivité. Le complexe d'appartements Kirkwood est présent dans notre collectivité depuis 40 ans et a fourni des logements précieux pour soutenir nos résidents. L'agrandissement récent et les 21 logements supplémentaires, dont 11 sont considérés comme abordables, représentent une contribution importante à l'offre globale de logements expressément destinés à la location. L'Ayr and District Citizens Association continue de faire preuve d'un leadership précieux dans une variété de projets qui soutiennent nos résidents. Elle a commencé il y a 40 ans, et son œuvre se poursuit à ce jour. » - Sue Foxton, mairesse du canton de North Dumfries

« En décembre 2020, l'Ayr and District Citizens Association (ADCA) a célébré avec 21 nouveaux locataires l'achèvement de 5 ans de travail acharné et de persévérance et a ouvert les portes de l'agrandissement du complexe d'appartements Kirkwood. Nous tenons à remercier nos nombreux partenaires et intervenants qui ont travaillé avec nous sur cet ensemble de logements essentiel visant à offrir des logements abordables aux aînés d'Ayr et du canton de North Dumfries, et plus particulièrement la SCHL, la Province de l'Ontario, la région de Waterloo et le canton de North Dumfries, qui ont généreusement soutenu cet ensemble. » - Bonnie Brown, présidente du conseil d'administration, Ayr and District Citizens Association

Le FNCIL est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;





réparer jusqu'à 240 000 logements;





créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;





créer au moins 7 000 logements pour les aînés;





créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. La province a fourni plus de 1,2 milliard de dollars par l'intermédiaire du Fonds de secours des services sociaux (SSRF), afin d'aider les gestionnaires de services municipaux et les administrateurs de programmes autochtones à créer des solutions de logement à plus long terme et à aider les Ontariens vulnérables, notamment ceux qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Il s'agit de l'un des plus importants investissements effectués dans le domaine du logement abordable et du soutien aux personnes en situation d'itinérance dans l'histoire de la province. La région de Waterloo a reçu plus de 39 millions de dollars dans le cadre de ce fonds.

L' Ontario a alloué près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du logement communautaire et de sa réponse face à la COVID-19 pour aider à maintenir, réparer et développer le logement communautaire, et aider à mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds d'aide aux services sociaux.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

