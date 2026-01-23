DUTTON, ON, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent conjointement plus de 510 000 $ par l'entremise de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, une initiative de l'Entente bilatérale Canada-Ontario conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

L'immeuble Caledonia 3, situé au 1B Lions Road à Dutton, en Ontario, est un nouvel immeuble d'appartements de trois étages. Il comprend 33 nouveaux logements pour personnes âgées, dont 17 sont subventionnés par l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire afin de les maintenir à un prix abordable.



L'immeuble respecte les normes d'efficacité énergétique et comprend sept logements sans obstacle, ainsi qu'une buanderie commune, un ascenseur et un espace communautaire partagé. Il se trouve à proximité des commodités du centre-ville et est situé à côté d'un établissement de soins de longue durée et d'une garderie.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous travaillons main dans la main avec tous les ordres de gouvernement afin de renforcer nos collectivités et de protéger les plus vulnérables d'entre nous. L'annonce faite aujourd'hui à Dutton témoigne de la puissance de cette collaboration. Caledonia 3 est bien plus qu'un simple immeuble. C'est un endroit où les personnes âgées peuvent avoir un chez-soi, bâtir une communauté et vivre dans le confort et la sécurité. - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Félicitations à Dutton et au District Lions Club pour l'achèvement de Caledonia 3. Cet immeuble représente un investissement important dans notre collectivité, puisqu'il permet de fournir des logements abordables et indispensables aux personnes âgées. Il reflète également un engagement fort en faveur du renforcement de notre collectivité grâce à la collaboration avec tous les niveaux de gouvernement. » - Mike Hentz, maire de la municipalité de Dutton Dunwich

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 74,08 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 183 200 logements et la réparation de plus de 328 800 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts en étroite collaboration avec les municipalités.

