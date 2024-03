TINY, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le Canada et l'Ontario travaillent ensemble afin de protéger et de conserver la biodiversité, les habitats et les espèces en péril en Ontario, grâce à l'agrandissement et à la création d'aires protégées. La protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats passent nécessairement par une telle collaboration. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario s'unissent donc pour protéger des terres écosensibles dans l'ensemble de la province.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et de la ministre des Sports et de l'Activité physique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault et de l'honorable Andrea Khanjin, ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs de l'Ontario, a annoncé un investissement fédéral de près de 10 millions de dollars sur trois ans pour soutenir l'expansion des aires protégées dans la province. L'entente prévoit la création de nouvelles aires protégées et l'agrandissement d'aires protégées existantes, notamment des parcs provinciaux et des réserves de conservation à divers endroits.

Cet investissement du gouvernement du Canada est octroyé par l'intermédiaire du programme du Patrimoine naturel bonifié et contribue à l'objectif du Canada visant la protection de 30 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2030. Ce financement permettra à l'Ontario de protéger des forêts, des milieux humides et d'autres zones écosensibles à un plus grand rythme. Les zones protégées comprendront des terres acquises dans le centre et le sud de l'Ontario, une région qui abrite des écosystèmes rares et la plus grande biodiversité de la province. Cette initiative permettra de protéger jusqu'à 170 000 hectares (soit plus de 420 000 acres).

Le gouvernement du Canada appuie l'organisation Ontario Land Trust Alliance, qui collabore avec des fiducies foncières et la province pour que davantage d'aires protégées privées soient reconnues dans la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation. Une aide de plus de 107 000 $ sur trois ans a été accordée à l'Ontario Land Trust Alliance afin de soutenir ses projets, de consolider les moyens dont elle dispose pour préserver des terres (comme les servitudes de conservation), de manière à accroître davantage la superficie des terres protégées par les fiducies foncières.

L'augmentation des superficies des aires naturelles protégées et de conservation est l'une des principales mesures dont nous disposons pour freiner l'appauvrissement incessant de la nature et de la biodiversité. Protéger davantage d'aires permet également de réduire la pollution et de capter plus de carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En outre, ces initiatives se trouvent à favoriser l'activité physique et la santé mentale, car elles permettent à la population canadienne de se rapprocher davantage de la nature.

Dans le cadre de cette entente, l'Ontario contribuera aux engagements nationaux et internationaux à l'égard de la biodiversité, y compris à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité.

Citations

« Comme la population ontarienne le sait bien, cette province abrite des milieux naturels d'une grande richesse, des parcs provinciaux pittoresques et des habitats essentiels pour la faune et la flore en voie de disparition. C'est pourquoi nous travaillons conjointement à la protection de ces habitats et de ces milieux, ce qui, en parallèle, permettra à la population de se rapprocher de la nature. Grâce au Patrimoine naturel bonifié du Canada, nous aidons l'Ontario à marquer des points dans la lutte contre les changements climatiques et la course contre la perte de biodiversité. Nos investissements soutiennent les efforts du Canada visant à conserver 30 p. 100 des terres, des eaux intérieures et des océans d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous progressons vers l'atteinte des ambitieux objectifs de conservation du Canada dans le cadre des efforts que nous déployons collectivement pour freiner et renverser le déclin alarmant de la biodiversité à l'échelle mondiale. Il faut absolument que nous collaborions avec les provinces et les territoires pour réaliser des progrès. Les retombées qu'aura cette entente - un meilleur accès aux milieux naturels pour la population canadienne et des effets positifs sur la biodiversité - illustrent parfaitement ce qu'il est possible de faire lorsque nous travaillons ensemble. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'Ontario s'est fait le champion de la préservation de la nature grâce à la mise sur pied de solides partenariats avec Conservation de la nature Canada et l'Ontario Land Trust Alliance, qui ont permis de protéger collectivement 420 833 acres, ce qui équivaut à deux fois et demie la superficie de la ville de Toronto. Et ce n'est qu'un début! Cette nouvelle collaboration entre les gouvernements provincial et fédéral nous aidera à accélérer la protection d'un plus grand nombre de zones d'importance écologique, surtout dans les régions prioritaires de l'Ontario. »

- Andrea Khanjin, ministre ontarienne de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs

« L'Ontario Land Trust Alliance est ravie de l'annonce d'aujourd'hui. Cette collaboration entre la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral est une alliance essentielle pour la nature. En travaillant ensemble, nous redoublons les moyens dont nous disposons pour faire face rapidement aux deux crises que sont la perte de biodiversité et les changements climatiques. Le leadership dont a fait preuve chacun des ordres de gouvernement signifie que nous pouvons collectivement conserver et restaurer plus d'écosystèmes riches en biodiversité et en carbone dans l'ensemble de l'Ontario, tout en donnant accès à un plus grand pan de la population aux nombreux avantages offerts par la nature. »

- Alison Howson, directrice exécutive, Ontario Land Trust Alliance.

« Nous félicitons les gouvernements du Canada et de l'Ontario d'avoir codirigé en collaboration avec d'autres partenaires cette conservation accélérée de milieux prioritaires. C'est toute notre société qui doit mettre la main à la pâte pour que nous réussissions à accélérer le rythme de la conservation, pour le bien de la nature et de l'espèce humaine. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de mettre en place des mesures concrètes visant à protéger et à préserver nos terres et nos eaux. Avec notre réseau de donateurs et de collaborateurs, chez Conservation de la nature Canada, nous sommes prêts à relever les défis de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Nous croyons fermement qu'un environnement en santé profite à tout un chacun. »

- Dana Kleniewski, vice-présidente pour la région de l'Ontario, Conservation de la nature Canada

« La Schad Foundation félicite avec enthousiasme les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour cet engagement incroyable à l'égard de l'expansion des parcs et des aires protégées. Ce projet unique permettra à l'Ontario de conserver les zones les plus vulnérables et de continuer à offrir à sa population des milieux extraordinaires pour pratiquer des activités de plein air. »

- Peter Kendall, directeur général de la Schad Foundation et président du groupe de travail sur les aires protégées de l'Ontario

Faits en bref

En adoptant le Cadre mondial de la biodiversité, le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2030.

Les gouvernements du Canada et de l' Ontario sont déterminés à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité, les habitats et les espèces en péril.

sont déterminés à protéger, à conserver et à rétablir la biodiversité, les habitats et les espèces en péril. La protection des terres privées contribue à faire progresser les objectifs de conservation du Canada, surtout dans le sud du Canada, une région au rôle prépondérant pour la biodiversité et les services écologiques.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 470 millions de dollars dans le Programme de conservation du patrimoine naturel, auxquels se sont ajoutés plus de 982 millions de dollars de contributions recueillies par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des fiducies foncières du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver près de 800 000 hectares (près de 2 millions d'acres) de terres écosensibles.

Depuis 2020, l' Ontario a investi 38 millions de dollars pour protéger 170 305 hectares (420 833 acres) dans le cadre de son Partenariat pour la protection des espaces verts. Il s'agit du plus important fonds provincial dédié à la protection de terres privées en Ontario .

a investi 38 millions de dollars pour protéger 170 305 hectares (420 833 acres) dans le cadre de son Partenariat pour la protection des espaces verts. Il s'agit du plus important fonds provincial dédié à la protection de terres privées en . Le système d'aires protégées de l' Ontario couvre plus de 11,7 millions d'hectares (environ 29 millions d'acres), soit plus de trois fois la superficie de l'île de Vancouver .

