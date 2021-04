OTTAWA, ON, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada et en Ontario, les collectivités du pays et de la province étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité pour la classe moyenne et ministre associée des Finances, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Lisa MacLeod, ministre du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et de la Culture, au nom de l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, ont annoncé 1,5 million de dollars pour aider à créer 40 logements pour les anciens combattants à Ottawa qui en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir.

La Maison des anciens combattants : l'immeuble Andy Carswell, située au 745, chemin Mikinak, est exploitée par l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation (IMH), un organisme de bienfaisance sans but lucratif d'Ottawa qui offre des logements abordables.

Cet ensemble offre aux anciens combattants l'accès à du soutien pour les aider à régler leurs problèmes de santé mentale et de toxicomanie. La Maison des anciens combattants comprend également un gymnase intérieur, une cuisine commune, des installations de barbecue et un parc pour chiens d'assistance. Les résidents ont commencé à emménager dans la Maison des anciens combattants en février.

Le financement de cet ensemble est versé dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui est un programme conjoint des gouvernements fédéral et provincial.

Ce financement s'ajoute à un investissement précédent du gouvernement du Canada de 6,5 millions de dollars pour la Maison des anciens combattants, en 2019, dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Ottawa et partout au Canada, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin, y compris nos anciens combattants. Avec nos partenaires de la province et de la ville, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de ceux qui se sont battus pour notre pays et qui l'ont défendu. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« C'est en aidant les personnes qui ont le plus besoin d'un logement que nous bâtissons une prospérité équitable pour tous les Canadiens. La Maison des anciens combattants de l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation est plus qu'un simple chez-soi sûr et abordable ; elle est également accessible incluant des services de soutien sur place. Ainsi, elle améliorera la qualité de vie des anciens combattants d'Ottawa-Vanier qui ont tant sacrifié pour notre pays. Voilà ce que l'on peut réaliser lorsque tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble. » - L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité pour la classe moyenne, ministre associée des Finances et députée fédérale d'Ottawa-Vanier

« Tous ceux qui ont servi le Canada en uniforme méritent d'avoir un chez-soi sûr. La Stratégie nationale sur le logement est un élément important qui nous permettra de faire en sorte que cela devienne une réalité. Je sais que les gens de la Maison des anciens combattants font un excellent travail, et je suis heureux que nous puissions leur fournir des fonds supplémentaires pour les aider à soutenir les vétérans d'Ottawa qui en ont besoin. » - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nos anciens combattants, qui se sont portés volontaires pour servir notre pays, méritent un chez-soi. Ces héros ont choisi de servir notre pays, et c'est maintenant à notre tour d'offrir le soutien qu'ils méritent. Nous sommes fiers de nous associer à tous les ordres de gouvernement et à l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation pour offrir des logements et du soutien indispensables aux héros militaires du Canada. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Les anciens combattants méritent notre gratitude et, comme tous les Ontariens, ils méritent un chez-soi. Je suis fière que notre investissement conjoint de 1,5 million de dollars ait contribué à faire de ce projet une réalité et à améliorer la qualité de vie des anciens combattants à Ottawa. » - L'honorable Lisa MacLeod, ministre du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et de la Culture de l'Ontario et députée provinciale de Nepean

« L'élimination de l'itinérance chez les anciens combattants est l'une des cibles du plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance de la Ville d'Ottawa. La Maison des anciens combattants est un projet important, car elle offrira des logements permanents aux anciens combattants et contribuera à améliorer la qualité de vie de ses résidents, en plus d'offrir un soutien essentiel. Je remercie tous les partenaires qui collaborent pour faire de la Maison des anciens combattants une réalité et pour avoir pris des mesures pour lutter contre l'itinérance chez les anciens combattants. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« Merci à l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour cette importante contribution à la construction de la Maison des anciens combattants : l'immeuble Andy Carswell. En offrant des logements sûrs et des services de santé mentale sur place, l'immeuble Andy Carswell donnera de l'espoir à 40 anciens combattants qui vivent dans des conditions difficiles ou qui sont à risque d'itinérance. Concrètement, il exprime notre reconnaissance envers les anciens combattants et les remercie pour les services qu'ils ont rendus au Canada. » - Suzanne Le, directrice générale, Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation

« La Légion royale canadienne, direction de l'Ontario, nos filiales et The Ladies Auxiliaries appuient la Maison des anciens combattants depuis le premier jour. Les mesures prises par l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation pour éliminer l'itinérance des anciens combattants à Ottawa sont grandement nécessaires et constituent un grand pas en avant. La Légion offrira un soutien complet à nos anciens combattants, y compris un programme complet de soins dentaires qu'elle prendra en charge. » - Garry Pond, président, Légion royale canadienne, direction provinciale de l'Ontario

« Devenir important donateur pour le projet de la Maison des anciens combattants et se joindre au groupe de soutien des anciens combattants, voilà deux des nombreuses façons par lesquelles nous redonnons à ceux qui ont servi notre pays et à leur famille. Nous avons été d'ardents défenseurs de la collectivité de l'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation et nous partageons sa passion pour faire une différence de façon significative. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à protéger et à stabiliser les anciens combattants qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir grâce à des logements sûrs et abordables, à des services de soutien et à la dignité et au respect qu'ils méritent. » - Capitaine Paul Guindon (retraité), chef de la direction, Commissionnaires Ottawa

Faits en bref

En plus des 1,5 million de dollars annoncés aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déjà annoncé un financement de 6,5 millions de dollars pour la Maison des anciens combattants provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La Ville d' Ottawa a également versé 760 000 $ pour la Maison des anciens combattants.

L'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire(ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux du programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

L'ICOLC est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements , et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariens qui ont besoin d'un logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre la SNL, un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 160 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements.

L' Ontario investit 765 millions de dollars par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux afin d'aider les gestionnaires de services et les administrateurs de programmes Autochtones à protéger la santé du personnel et des résidents des refuges en fournissant de l'EPI et des mesures pour assurer la distanciation physique, à créer des solutions de logement à long terme et à aider les Ontariens vulnérables touchés par la COVID-19, y compris les personnes en situation d'itinérance, ou qui risquent de le devenir. La Ville d' Ottawa reçoit plus de 64,7 millions de dollars dans le cadre de ce fonds.

Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario investit environ 1,75 milliard de dollars en 2020-2021 afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cela comprend le Fonds de secours pour les services sociaux.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter , YouTube , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter .

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Mikaela Harrison, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Brie Martin, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Relations avec les médias, [email protected]; Stephanie Bellotto, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Matt Carter, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]; Relations avec les médias de la Ville d'Ottawa, 613-580-2450, [email protected]; Amanda Smith-Millar, Multifaith Housing Initiative, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca